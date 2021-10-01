На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ
Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами черепа и оторванными руками, но врачам не удалось его спасти.
Фото © VK / "Mash | Мэш на Мойке"
Неудачей на днях закончился эксперимент жителя посёлка Перово в Ленинградской области. Мужчина пытался болгаркой распилить 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Тот — вполне предсказуемо — взорвался, нанеся мужчине серьёзные черепно-мозговые травмы, сломав ногу, а также оторвав руку, пишет lentv24.
Видео © VK / "Mash | Мэш на Мойке"
Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, он погиб. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, обнаружили на камерах наблюдения момент взрыва, а также неприятный сюрприз. Как оказалось, взорвавшийся боеприпас был у мужчины не единственным.
Фото © Пресс-служба ГУ Росгвардии
В гараже и доме любителя истории полиция нашла 130 снарядов, несколько десятков взрывателей и запалов, гранату Ф-1, противотанковое ружьё Дегтярёва, патроны и порох. Все находки были переданы сапёрам для разминирования и уничтожения. Тем временем сотрудниками полиции проводится проверка по данному делу.
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