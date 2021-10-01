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На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ

Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами черепа и оторванными руками, но врачам не удалось его спасти.

1 октября, 10:03
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Фото © VK / "Mash | Мэш на Мойке"

Неудачей на днях закончился эксперимент жителя посёлка Перово в Ленинградской области. Мужчина пытался болгаркой распилить 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Тот — вполне предсказуемо — взорвался, нанеся мужчине серьёзные черепно-мозговые травмы, сломав ногу, а также оторвав руку, пишет lentv24.

Видео © VK / "Mash | Мэш на Мойке"

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, он погиб. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, обнаружили на камерах наблюдения момент взрыва, а также неприятный сюрприз. Как оказалось, взорвавшийся боеприпас был у мужчины не единственным.

Фото © Пресс-служба ГУ Росгвардии

Фото © Пресс-служба ГУ Росгвардии

В гараже и доме любителя истории полиция нашла 130 снарядов, несколько десятков взрывателей и запалов, гранату Ф-1, противотанковое ружьё Дегтярёва, патроны и порох. Все находки были переданы сапёрам для разминирования и уничтожения. Тем временем сотрудниками полиции проводится проверка по данному делу.

В Полтаве девушка после ссоры с парнем пошла снимать стресс в тире, где застрелила инструктора

В Полтаве девушка после ссоры с парнем пошла снимать стресс в тире, где застрелила инструктора

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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