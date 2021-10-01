На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ

Неудачей на днях закончился эксперимент жителя посёлка Перово в Ленинградской области. Мужчина пытался болгаркой распилить 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Тот — вполне предсказуемо — взорвался, нанеся мужчине серьёзные черепно-мозговые травмы, сломав ногу, а также оторвав руку, пишет lentv24.

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Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, он погиб. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, обнаружили на камерах наблюдения момент взрыва, а также неприятный сюрприз. Как оказалось, взорвавшийся боеприпас был у мужчины не единственным.

Фото © Пресс-служба ГУ Росгвардии