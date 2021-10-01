Преступления и наказание: 75 лет назад завершился Нюрнбергский процесс Четыре государства объединили свои усилия, чтобы наказать организаторов самой кровопролитной войны в истории человечества. 1 октября, 15:25 Фото © Roger Viollet via Getty Images

75 лет назад, 1 октября 1946 года, завершился Нюрнбергский процесс. Беспрецедентный в истории суд, длившийся почти год, закончился вынесением приговоров высокопоставленным деятелям нацистской Германии. Шокирующе жестокий характер Второй мировой войны и огромное количество военных преступлений, совершавшихся немцами практически на всех театрах боевых действий, привели союзников к мысли о необходимости наказания всего высшего руководства Третьего рейха.

Идея постепенно начала воплощаться с 1943 года, когда союзники договорились даже после окончания войны преследовать немецких военных преступников, где бы они ни находились. Окончательная договорённость была достигнута на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. После этого оставалось только решить ряд технических вопросов, что было сделано на переговорах в Лондоне летом 1945 года.

Кто представлял СССР на Нюрнбергском процессе

В ноябре 1945 года был сформирован Международный военный трибунал — судебный орган, которому и предстояло определить меру вины уцелевших руководителей Третьего рейха. В состав МВТ вошли восемь судей — по два от СССР, Британии, США и Франции. Один из них был главным судьёй, другой его помощником. СССР представлял генерал-майор юстиции Иона Никитченко, его помощником был Александр Волчков. Советских судей без труда можно было отличить от остальных, поскольку они были одеты в военную форму, а не в традиционную для европейских судей мантию.

Генерал-майор юстиции Иона Никитченко и его помощник Александр Волчков. Фото © Keystone-France / Gamma-Rapho via Getty Images

Каждая держава сформировала свои прокурорские группы. Интересно, что главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе стал не прокурор СССР Константин Горшенин, а прокурор УССР Роман Руденко. Вероятно, это было связано с тем, что Украина была крупнейшей советской республикой из числа полностью оккупированных немцами.

Почему процесс проходил в Нюрнберге

Изначально в качестве места проведения суда рассматривался Лейпциг. Позднее возникла идея проведения процесса в Люксембурге. Советская сторона категорически настаивала на том, чтобы он проходил в Берлине. Союзники же считали, что Нюрнберг является более подходящим местом. Нюрнбергский дворец правосудия практически не пострадал в ходе войны. Кроме того, город имел символическое значение — именно там проходили ключевые съезды нацистской партии, определявшие её политику. В итоге был найден компромисс. В Берлине разместили штаб-квартиру Международного военного трибунала, а в Нюрнберге проходили судебные заседания.

Кто был осуждён на Нюрнбергском процессе

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Отбор подсудимых оказался не самым простым. По сути не вызвали разногласий лишь политические фигуры типа Геринга, Розенберга и Кальтенбруннера. Зато начался спор о том, кого из военных привлекать к ответственности. В конечном счёте решено было судить только высшее командование вермахта, кригсмарине и люфтваффе, но не отдельных полевых командиров. Из-за этого ряд высших военачальников так и не предстал перед судом. Например, генерал-фельдмаршал Герд фон Рунштедт, подозревавшийся в военных преступлениях на территории Польши, СССР и Западной Европы, выступил в Нюрнберге лишь в качестве свидетеля.

Избежал суда и один из самых влиятельных эсэсовцев Карл Вольф, ближайший соратник Гиммлера. Несмотря на то что он курировал депортацию сотен тысяч варшавских евреев в лагеря смерти, за него вступились американцы, поскольку он фактически сдал им Италию, договорившись с ними о капитуляции на выгодных для тех условиях.

В итоге перед судом должны были предстать 24 высших функционера Третьего рейха. Рейхсмаршал и шеф люфтваффе Герман Геринг. Заместитель Гитлера по партийным делам Рудольф Гесс. Командующие кригсмарине Карл Дёниц и Эрих Редер. Начальник оперативного управления верховного командования Альфред Йодль. Начальник штаба верховного командования Вильгельм Кейтель. Министры экономики Ялмар Шахт и Вальтер Функ. Глава гитлерюгенда Бальдур фон Ширах. Министр вооружений Альберт Шпеер. Начальник Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Фриц Заукель. Министры иностранных дел Константин фон Нейрат и Иоахим фон Риббентроп. Бывший вице-канцлер и посол в Турции Франц фон Папен. Министр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг. Министр внутренних дел Вильгельм Фрик. Генерал-губернатор Польши Ганс Франк. Рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт. Глава Германского трудового фронта Роберт Лей. Главный радиопропагандист Ганс Фриче и редактор скандального антисемитского еженедельника "Штурмовик" Юлиус Штрейхер. Один из самых влиятельных промышленников Густав Крупп. И, наконец, начальник партийной канцелярии Мартин Борман — один из самых доверенных людей Гитлера. Он был привлечён к суду заочно, поскольку пропал без вести в последние дни войны.

Однако не все заявленные для участия в процессе предстали перед судом. Роберт Лей покончил с собой в тюремной камере за несколько дней до начала заседаний. А Густав Крупп был освобождён от суда по состоянию здоровья. Ещё в 1941 году он перенёс инсульт и с тех пор был немощен.

За что судили на Нюрнбергском процессе

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Подсудимым были предъявлены обвинения по следующим пунктам: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. Их адвокаты в большинстве случаев не опровергали предъявленные обвинения, а делали акцент на том, что "приказы Гитлера в Германии не обсуждались". Впрочем, обвинение настолько хорошо подготовилось к процессу, что ничего другого адвокатам не оставалось. Во-первых, немцы тщательно документировали все свои действия, а союзникам удалось завладеть архивами и найти многочисленные улики против обвиняемых. Во-вторых, свидетели обвинения, среди которых было немало людей, непосредственно пострадавших от нацистов, в большинстве случаев выступали гораздо убедительнее свидетелей защиты, больше озабоченных тем, чтобы ненароком не подставить себя, и дававших очень осторожные показания. Большое впечатление произвели и продемонстрированные на Нюрнбергском процессе фильмы о преступлениях нацистов, снятые в концентрационных лагерях.

Приговор трибунала

СС, гестапо, СД и НСДАП были признаны преступными организациями. 12 человек были приговорены к смертной казни: Геринг, Кальтенбруннер, Франк, Фрик, Штрейхер, Розенберг, Йодль, Кейтель, Зейсс-Инкварт, Заукель, фон Риббентроп и пропавший Борман — заочно. Функ, Гесс и Редер приговорены к пожизненному заключению. Фон Ширах и Шпеер получили 20 лет, фон Нейрат — 15, Дёниц — 10 лет.

Трое подсудимых были оправданы. Папен вскоре после прихода Гитлера к власти лишился всех постов и был отправлен в "дипломатическую ссылку". Шахту помогли его тесные связи с американским и британским истеблишментом, а также тот факт, что в годы войны он находился в открытой оппозиции Гитлеру и даже некоторое время провёл в заключении. Фриче был главным радиопропагандистом Германии. Изначально его не планировали судить в Нюрнберге, он попал в число подсудимых по настоянию советской стороны. Однако остальные судьи посчитали, что он был мелкой сошкой. К тому же он не призывал к расправам над евреями, в отличие от осуждённого на смерть Штрейхера.

Советский судья Никитченко не согласился с оправданием троих обвиняемых и с пожизненным заключением Гесса, настаивая на его смертной казни. Гроссадмирал Редер остался недоволен приговором и потребовал заменить ему пожизненное заключение смертной казнью. Однако его апелляция об ужесточении наказания была отменена.

Почти все подсудимые отказались признавать вину либо подтвердили её в значительно меньших масштабах и иных трактовках. Единственный, кто полностью раскаялся и признал обвинения, — генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк, поблагодаривший суд после вынесения ему смертного приговора. Во время процесса он стал верующим человеком и даже добровольно передал суду все свои архивы и дневники, которые впоследствии использовались для его же обвинения.

Министр вооружений Шпеер также частично признал вину в использовании труда узников лагерей и остарбайтеров, но категорически отрицал причастность к военным преступлениям и массовым убийствам.

Палач-самозванец

Ночью 16 октября 1946 года в спортзале нюрнбергской тюрьмы были казнены 11 нацистов. Руководил процедурой американский сержант Джон Вудс и его помощник — военный полицейский Джозеф Малта.

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Геринг за несколько часов до казни покончил с собой, поэтому первым повесили Риббентропа. Последним казнили Зейсс-Инкварта.

Вудс стал настоящей знаменитостью, он охотно давал интервью журналистам. В 1950 году Вудс погиб в результате несчастного случая. И только через многие годы, когда его личность стала вызывать интерес у исследователей, выяснилось, что он был самозванцем.

После высадки американцев в Нормандии в 1944 году возникла необходимость в штатном палаче для американских солдат, осуждённых трибуналами за особо тяжкие преступления. В армии начался поиск добровольцев для этой специфической работы. Вудс вызвался вершить правосудие, заверив, что до войны он работал помощником палача.

Однако это было ложью. Впоследствии выяснилось, что в 1930-е годы Вудс служил на флоте, угодил под трибунал за дезертирство и в итоге был комиссован с диагнозом "психопатия", после чего перебивался случайными заработками, пока в годы Второй мировой не был мобилизован в инженерные войска. Если бы его личность проверили, он бы ни при каких обстоятельствах не был назначен палачом, но в военной спешке ему поверили на слово.

Что стало с приговорёнными на Нюрнбергском процессе

Не все из подсудимых, приговорённых к различным срокам заключения, отбыли их до конца. Редер и Функ, приговорённые к пожизненному лишению свободы, были освобождены по состоянию здоровья в 1955 и 1957 годах соответственно. Оба скончались в 1960 году.

Фон Нейрат, получивший 15 лет, по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста был освобождён досрочно в 1954 году и умер спустя два года.

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Дёниц отсидел свои 10 лет. После освобождения писал мемуары и получал капитанскую пенсию, хотя носил звание гроссадмирала. Он умер в 1980 году и был похоронен без воинских почестей.

Фон Ширах и Шпеер отбыли положенные 20 лет. Первый после освобождения издал мемуары и прожил остаток дней затворником. Он умер в 1974 году. Шпеер стал единственным, кто после освобождения смог полноценно вернуться в общество. Его мемуары пользовались огромной популярностью, а журналисты часто брали интервью. Шпеер создал образ "хорошего нациста" — интеллектуала, который всего лишь хотел лучшего для Германии, но был цинично обманут Гитлером и ничего не знал об ужасах войны.

Он умер в 1981 году. После его смерти миф о "хорошем нацисте" усилиями исследователей начал разваливаться. В настоящее время Шпеер считается циничным и беспринципным манипулятором и мистификатором, которому благодаря хитрым и расчётливым уловкам удалось смягчить наказание за свои преступления.

Рудольф Гесс стал единственным, кто отбыл пожизненное заключение до конца. В 1987 году последний подсудимый Нюрнбергского процесса, остававшийся в живых, покончил с собой в тюремной камере. Ему было 93 года, и половину своей долгой жизни он провёл в одиночном заключении.

Авторы Евгений Антонюк