Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории
За бывшим миллиардером гонялись силовики России, Швейцарии, Турции и США. Его заочно обвинили в серии убийств.
Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Предприниматель и финансист, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по запросу России. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на несколько источников.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.
В 2018 году скрывающийся за рубежом Исмаилов вновь оказался в центре криминального скандала, когда появилась информация о причастности его бывших партнёров к убийству криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского), которое произошло летом 2016 года в центральном стамбульском районе Бешикташ. Тогда Исмаилов вышел на связь через своего адвоката и всё опроверг.
Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России, Лайф разбирался здесь.
Комментариев: 0