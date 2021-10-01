Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории

Предприниматель и финансист, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по запросу России. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на несколько источников.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.