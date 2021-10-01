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Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории

За бывшим миллиардером гонялись силовики России, Швейцарии, Турции и США. Его заочно обвинили в серии убийств.

1 октября, 16:09
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<p>Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Предприниматель и финансист, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории по запросу России. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на несколько источников.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.

Взлёт и крах хозяина Черкизона: Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России

Взлёт и крах хозяина Черкизона: Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России

В 2018 году скрывающийся за рубежом Исмаилов вновь оказался в центре криминального скандала, когда появилась информация о причастности его бывших партнёров к убийству криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского), которое произошло летом 2016 года в центральном стамбульском районе Бешикташ. Тогда Исмаилов вышел на связь через своего адвоката и всё опроверг.

Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России, Лайф разбирался здесь.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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