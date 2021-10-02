"Нижний Новгород" победил "Рубин" и опередил его в таблице РПЛ
Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Николай Калинский.
Фото © ФК "Рубин"
Казанский "Рубин" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в столице Татарстана. Судил игру московский арбитр Сергей Карасёв.
В начале второго тайма хозяева не реализовали пенальти. Хвича Кварацхелия, вышедший на поле на 28-й минуте вместо получившего травму Ильи Самошникова, не смог переиграть вратаря "Нижнего Новгорода" Артура Нигматуллина.
😱 Оххххх, Хвича не забил пенальти!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021
Ударил плотно и уверенно, но очень здорово сыграл Нигматуллин – отбил такой сложный мяч 💪🏻
Смотрим дальше: https://t.co/zEZsdqYxZ9 pic.twitter.com/pYg0Kz7TtX
Единственный в матче гол был забит на 61-й минуте. Пенальти в ворота "Рубина" реализовал полузащитник гостей Николай Калинский.
«Нижний» заработал пенальти – Костюков зацепил Козлова во вратарской. Калинский с точки вложил мяч в девять 🔝 pic.twitter.com/NRxjXIxQxY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021
"Нижний Новгород" набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин", у которого также 14 баллов, опустился на восьмую строчку. Казанцы уступают команде Александра Кержакова по результату личной встречи.
Чемпионат России по футболу
Премьер-Лига. 10-й тур
"Рубин" — "Нижний Новгород" — 0:1
Гол: Калинский, с пенальти 61' (0:1)
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