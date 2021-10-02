"Нижний Новгород" победил "Рубин" и опередил его в таблице РПЛ

Казанский "Рубин" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в столице Татарстана. Судил игру московский арбитр Сергей Карасёв.

В начале второго тайма хозяева не реализовали пенальти. Хвича Кварацхелия, вышедший на поле на 28-й минуте вместо получившего травму Ильи Самошникова, не смог переиграть вратаря "Нижнего Новгорода" Артура Нигматуллина.

😱 Оххххх, Хвича не забил пенальти!



Ударил плотно и уверенно, но очень здорово сыграл Нигматуллин – отбил такой сложный мяч 💪🏻



Смотрим дальше: https://t.co/zEZsdqYxZ9 pic.twitter.com/pYg0Kz7TtX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

Единственный в матче гол был забит на 61-й минуте. Пенальти в ворота "Рубина" реализовал полузащитник гостей Николай Калинский.

«Нижний» заработал пенальти – Костюков зацепил Козлова во вратарской. Калинский с точки вложил мяч в девять 🔝 pic.twitter.com/NRxjXIxQxY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

"Нижний Новгород" набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин", у которого также 14 баллов, опустился на восьмую строчку. Казанцы уступают команде Александра Кержакова по результату личной встречи.