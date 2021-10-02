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"Нижний Новгород" победил "Рубин" и опередил его в таблице РПЛ

Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Николай Калинский.

2 октября, 12:58
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" на своём поле проиграл "Нижнему Новгороду" в стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в столице Татарстана. Судил игру московский арбитр Сергей Карасёв.

В начале второго тайма хозяева не реализовали пенальти. Хвича Кварацхелия, вышедший на поле на 28-й минуте вместо получившего травму Ильи Самошникова, не смог переиграть вратаря "Нижнего Новгорода" Артура Нигматуллина.

Единственный в матче гол был забит на 61-й минуте. Пенальти в ворота "Рубина" реализовал полузащитник гостей Николай Калинский.

"Нижний Новгород" набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин", у которого также 14 баллов, опустился на восьмую строчку. Казанцы уступают команде Александра Кержакова по результату личной встречи.

Чемпионат России по футболу

Премьер-Лига. 10-й тур

"Рубин" — "Нижний Новгород" — 0:1

Гол: Калинский, с пенальти 61' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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