Будущее с углеродной нейтральностью: Как алюминий снижает нагрузку на окружающую среду 4 октября, 12:09 Фото © Shutterstock

В конце сентября в технопарке "Сколково" прошёл второй международный форум "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum 2021). Это уникальное в своём роде мероприятие: единственная в мире площадка, на которой производственники, строители, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, экологи и представители власти обсуждают перспективы расширения применения алюминия в строительстве и архитектуре. Первый такой форум состоялся два года назад в Экспоцентре в рамках выставки RosBuild 2019 и Российской строительной недели — опыт оказался удачным. В этом году, который объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ, AlumForum обосновался на самостоятельной площадке и не только ничего от этого не потерял, но и стал представительнее и ярче.

В последние годы всё, что связано с алюминием, автоматически воспринимается как ультрасовременное, продвинутое и в конце концов просто крутое. Поэтому выбор места для AlumForum в этом году кажется совершенно логичным: где ещё, как не в инновационном центре, говорить об инновациях? Да и само яркое и воздушное здание технопарка "Сколково" олицетворяет те самые новые градостроительные подходы, о которых говорили на сессиях форума. Думается, что это здание содержит помимо стекла и бетона не одну тонну алюминиевых конструкций.

Алюминий — казалось бы, знакомый всем металл. Уже более ста лет человечество умеет его промышленно производить и использовать на благо. Хоть это и не самый дешёвый из металлов, алюминий уже не ценится на вес золота, как в XVIII–XIX веках. Различные алюминиевые сплавы применяются в бесчисленном количестве сфер, и, как ни странно, металл ещё во множестве сфер мог бы и должен стать лидером, но пока не стал. Более того, каждый год появляются новые исследования свойств алюминия и его сплавов, разработки в области применения металла и в смежных сферах.

Фото © ТАСС / Беляев Ярослав

Российские заводы "Русала" ежегодно выпускают 3,7 миллиона тонн алюминия. Из них четверть уходит на внутренний рынок. Это неплохой показатель, но при нашем ресурсе мы явно можем больше создавать инновационных продуктов из практичного, экологически дружелюбного и красивого алюминия.

Именно в этом главная задача AlumForum и его организатора — российской Алюминиевой ассоциации: создать площадку, на которой предприятия и изобретатели могут показать свои разработки бизнесу, бизнес может в комфортной обстановке говорить с представителями власти о мерах поддержки отрасли, производители первичного алюминия — донести до разработчиков продукции важность активного использования алюминия и услышать пожелания.

Фото © Алюминиевая ассоциация

Главное слово на AlumForum этого года — фьюжен. Это сочетание несочетаемого, удивительные комбинации, которые сложно вообразить, но которые тем не менее возможны. Фьюжен — понятие из мира искусства, и кажется, что в этом году организаторы сознательно сделали акцент не только на индустриальной, технологической части мира алюминия, но и на его эстетике.

На стендах выставки серьёзные строительные и архитектурные технологии соседствовали с удивительной красоты ажурными металлическими цветами — это FoilArt, искусство создания арт-объектов из алюминиевой фольги. Дизайнер одежды Вадим Мерлис представил специально созданную коллекцию под названием "Живая машина" — такой алюм-киберпанк: странные, но изящные, почти haut cuture, костюмы с большим количеством алюминиевых вставок, колец, цепей.

Фото © Алюминиевая ассоциация

Белорусская студия Юрия Шифа разместила в центре выставки фантастического вида мотоцикл, которому дали имя "Гагарин". Он полностью выполнен из алюминия и, по словам создателей, "отражает стиль эпохи — начала космической эры, скупой на эмоции".





Надо заметить, что этот объект вызывал у гостей и участников форума самые живые эмоции. И это противоречие (простота алюминиевых форм, текстура и яркие эмоции, которые они вызывают) только подчёркивает задумку организаторов — сочетать несочетаемое.

По соседству — 3D-панно, декоративные элементы, которые в последние годы активно применяют, например, в интерьерах общих пространств в бизнес-центрах и на новых станциях столичного метро. 21 новая станция в Москве в той или иной мере использует эти "картины". И, согласитесь, выглядит это невероятно здорово: массивные металлические блоки и балки в комбинации образуют, кажется, невесомые объекты, парящие в воздухе, использующие светотени, будто это полотна абстракционистов.

3D-панно из алюминия и стекла, используют в оформлении интерьеров. Например, станций метрополитена. Фото © Алюминиевая ассоциация

Даже министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в своём приветственном обращении к участникам форума отметил: "Алюминий расширяет возможности архитектурной и дизайнерской мысли, позволяя интегрировать в проекты криволинейные и сложные конструкции, строить здания нестандартных форм и использовать технологию сетчатой оболочки и многие другие".

Впрочем, министр говорил и о других не менее важных вещах. Например, о важности алюминиевых технологий для устойчивого развития бизнеса и страны, о том, как важно использовать этот металл в рамках общего курса на снижение выбросов углекислого газа — в конечном счете он, как и другие представители власти и бизнеса, говорил о повышении качества жизни в России.

Алюминий можно перерабатывать практически бесконечное количество раз — только собирай. Это крайне актуально для строительной сферы — об этом говорили на круглом столе "Экологичное мышление". Здесь обсуждали опыт Московской области в переработке строительного мусора. "У нас около 20 объектов по переработке стекла и металла после строительства или сноса здания. Материал дробится и отсеивается специальными магнитными сепараторами, стекло же отбирается вручную", — рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, в планах у властей области довести уровень переработки строительных отходов до 80% и более. Сейчас в России перерабатывается 60–70%, в то время как в Европе — 90%.

Круглый стол модерировала Елена Абанина-Карцева, гендиректор компании Win-Bin. Компания занимается современной организацией раздельного сбора мусора. Win-Bin представила на форуме свои электронные контейнеры-фандоматы, которые умеют принимать по несколько предметов сразу, определять их состав и начислять пользователю баллы, которые потом можно потратить на реальные услуги и товары. Эти автоматы, конечно, умеют определять алюминий. Но, кроме того, они и сами из него сделаны — и снова алюминий снаружи и алюминий внутри.

Фото © Алюминиевая ассоциация

Идея декарбонизации экономики, снижения нагрузки на окружающую среду сейчас ключевая и для производителей алюминия. "Русал" как лидер отрасли в России последовательно внедряет на производствах новые технологии, минимизирующие выбросы: это и проекты в области увеличения использования "зелёной" энергетики, гидроэлектростанций, и внедрение инноваций в технологическом процессе производства металла.

"Мы первыми объявили о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. К 2030 году мы планируем снизить свой углеродный след на 35%. Таких обязательств ни одна алюминиевая компания не дала. Кроме того, мы крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия, производим более 3 млн тонн", — отметил в ходе форума заместитель генерального директора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Роман Андрюшин ("Русал"). Фото © Алюминиевая ассоциация

И как небольшое напоминание о том, что забота об окружающем мире касается не только промышленных гигантов, компания Nespresso привезла велосипед Vélosophy 1000 RE: CYCLE. Он полностью сделан из переработанных кофейных капсул, которые отправляются в мусор сотнями тысяч в день. А если не выбрасывать их в мусор и отдавать в переработку, можно построить практически всё что угодно, например мост. Правда, потребуется много капсул.

"Регионы говорят, что за алюминиевым мостостроением будущее. Оно обеспечено уникальными свойствами алюминиевых конструкций — они лёгкие, прочные, быстро монтируются. И, что немаловажно, алюминиевые мосты отличаются неординарными эстетическими свойствами, а потому становятся заметными объектами городской среды", — говорит сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская. Конечно, главными героями форума были всё-таки архитекторы, строители и производители конструкций.

Возведение алюминиевых мостов — главный тренд последних лет. Поэтому основные экспозиции форума были посвящены мостам и другим объектам транспортной инфраструктуры. Конечно, затащить в технопарк целый мост невозможно, но посмотреть на элементы конструкций интересно. Лидером по количеству полностью алюминиевых мостов является Красноярск, там сейчас заканчивают строительство четвёртого такого объекта. И москвичи тоже получат повод для "зелёной" гордости: когда Московский зоопарк откроют после реконструкции, мы увидим новый мост через Большую Грузинскую улицу с полностью алюминиевым 400-метровым ограждением волнообразной формы. Проект выглядит футуристично, как и многие другие представленные на форуме экспонаты.

"Может быть, все думают, что алюминий — это дорого, но мы видим, что в долгосрочной эксплуатации затраты намного меньше, чем того требуют материалы, сооружения и здания из других конструкций. Зачастую при благоустройстве крупных общественных пространств после реализации масштабных проектов регионам не хватает средств на дальнейшую эксплуатацию. И здесь применение практичных материалов может не только позволить воплощать смелые идеи, но и помочь экономить бюджетные средства", — сказал, выступая на стратегической панельной дискуссии "Устойчивое развитие. Новое качество инфраструктуры", заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Замминистра строительства и ЖКХ напомнил о задачах, которые стоят перед строительной отраслью. Согласно поставленным президентом России национальным целям, до 2030 года каждый год должны улучшаться жилищные условия не менее пяти миллионов семей, а качество городской среды должно возрасти в полтора раза. Как отметил замминистра, применение современных материалов и технологий будет способствовать достижению поставленных целей.

Этим важным целям и была в основном посвящена деловая программа AlumForum 2021. Представители правительства рассказывали о новых нормативах и стандартах, которые позволят более широко применять российский алюминий в жилом и транспортном строительстве. Резиденты технопарка "Сколково" демонстрировали уникальные разработки. Архитекторы и дизайнеры из крупнейших мировых бюро — в их числе Zaha Hadid Architects, Philippe Samyn and Partners, KibardinDesign — предлагали своё видение того, как лёгкие и прочные алюминиевые конструкции влияют на индустрию дизайна жилья и публичных пространств. А производители этих конструкций делились опытом выхода на европейские и ближневосточные рынки.

Фото © Алюминиевая ассоциация

И все вместе они искали новые точки соприкосновения, идеи. И, скорее всего, нашли их немало.

Обратившийся к участникам форума зампред правительства Марат Хуснуллин уверен: "Встреча архитекторов, конструкторов, строителей с представителями алюминиевой промышленности позволит консолидировать усилия специалистов для развития инновационного строительства с применением алюминия в России на благо граждан нашей страны".

Результаты этого масштабного нетворкинга мы увидим на следующем форуме, а главное, хотелось бы надеяться, — на улицах российских городов и в повышении качества нашей повседневной жизни.

Авторы Алексей Сергеев