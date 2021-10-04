Пьяная косплеерша застрелила подругу, а потом продолжила снимать ролики в TikTok у кровавой стены

23-летняя Мэри-Энн Оливер-Сноу из Техаса, США, была известна в соцсетях как snowthesaltqueen. Девушка выкладывала свои косплеи в "Тиктоке", танцуя и снимая липсинки на камеру. Так ей удалось собрать 1,6 миллиона подписчиков, которые были от неё в восторге до января 2021 года. Тогда Мэри-Энн вместе со своими друзьями, среди которых была и Хелен Роуз Хастингс, начала выпивать, дурачиться и смотреть сериал "Готэм", пишет Vice.

Фото © Instagram / yandere.freak

Во время веселья косплеерша решила изобразить злодея Пингвина и схватила пистолет, который оставил её бывший парень. Тот заверил Мэри-Энн, что оружие не заряжено, поэтому девушка даже не стала проверять. Она приставила его к голове подруги, которая со смехом подначивала косплеершу выстрелить. Тиктокерша поддалась на уговоры, но, когда раздался выстрел, поняла, что случилось непоправимое.

Фото © Instagram / yandere.freak

Одна из подружек забрала у Мэри-Энн пистолет и оттолкнула её от Хелен, пытаясь зажать рану на голове девушки плюшевым мишкой. Прибывшая скорая доставила пострадавшую в больницу, где врачи сообщили неутешительные прогнозы родителям Хелен. Девушку пришлось отключить от аппарата жизнеобеспечения. Мэри-Энн арестовали, но позднее выпустили под залог в 20 тысяч долларов (полтора миллиона рублей).

Фото © Instagram / yandere.freak

Косплеерша вернулась домой и сменила ник в "Тиктоке" на yandere.freak. К слову, яндере — популярный тип персонажей в аниме и манге, который выглядит вполне мило, но внутри опасен и психически неуравновешен. Хорошим примером является Харли Квинн из вселенной комиксов DC о Бэтмене. И именно её образ Мэри-Энн часто использовала в своих косплеях. Даже после убийства подруги девушка продолжила снимать ролики, в том числе на фоне стены, раскрашенной искусственной кровью.

Видео © TikTok / unfortunatesystem