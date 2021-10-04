НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяная косплеерша застрелила подругу, а потом продолжила снимать ролики в TikTok у кровавой стены

Преступление Мэри-Энн совершила ещё в январе, но девушку выпустили под залог, поэтому она просто продолжила публиковать видео в Сети.

4 октября, 13:49

Фото © Instagram / yandere.freak

23-летняя Мэри-Энн Оливер-Сноу из Техаса, США, была известна в соцсетях как snowthesaltqueen. Девушка выкладывала свои косплеи в "Тиктоке", танцуя и снимая липсинки на камеру. Так ей удалось собрать 1,6 миллиона подписчиков, которые были от неё в восторге до января 2021 года. Тогда Мэри-Энн вместе со своими друзьями, среди которых была и Хелен Роуз Хастингс, начала выпивать, дурачиться и смотреть сериал "Готэм", пишет Vice.

Фото © Instagram / yandere.freak

Фото © Instagram / yandere.freak

Во время веселья косплеерша решила изобразить злодея Пингвина и схватила пистолет, который оставил её бывший парень. Тот заверил Мэри-Энн, что оружие не заряжено, поэтому девушка даже не стала проверять. Она приставила его к голове подруги, которая со смехом подначивала косплеершу выстрелить. Тиктокерша поддалась на уговоры, но, когда раздался выстрел, поняла, что случилось непоправимое.

Фото © Instagram / yandere.freak

Фото © Instagram / yandere.freak

Одна из подружек забрала у Мэри-Энн пистолет и оттолкнула её от Хелен, пытаясь зажать рану на голове девушки плюшевым мишкой. Прибывшая скорая доставила пострадавшую в больницу, где врачи сообщили неутешительные прогнозы родителям Хелен. Девушку пришлось отключить от аппарата жизнеобеспечения. Мэри-Энн арестовали, но позднее выпустили под залог в 20 тысяч долларов (полтора миллиона рублей).

Фото © Instagram / yandere.freak

Фото © Instagram / yandere.freak

Косплеерша вернулась домой и сменила ник в "Тиктоке" на yandere.freak. К слову, яндере — популярный тип персонажей в аниме и манге, который выглядит вполне мило, но внутри опасен и психически неуравновешен. Хорошим примером является Харли Квинн из вселенной комиксов DC о Бэтмене. И именно её образ Мэри-Энн часто использовала в своих косплеях. Даже после убийства подруги девушка продолжила снимать ролики, в том числе на фоне стены, раскрашенной искусственной кровью.

Видео © TikTok / unfortunatesystem

Один ролик особенно возмутил подписчиков, узнавших о преступлении. На видео косплеерша танцует возле испачканной кровью стены и поёт: "Красное на моём лице совпадает с твоим, и, боже мой, ты истекаешь кровью. Какое прекрасное чувство! Ты на полу и умоляешь меня, а моя голова кружится всё сильнее". После обрушившегося хейта блогерше пришлось закрыть свой аккаунт, а косплей-сообщество отказалось от неё и попросило остальных не судить по одному ненормальному обо всех.

В Полтаве девушка после ссоры с парнем пошла снимать стресс в тире, где застрелила инструктора

В Полтаве девушка после ссоры с парнем пошла снимать стресс в тире, где застрелила инструктора

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Косплеерша пришла на выборы в Тюменской области в образе персонажа игры Genshin Impact

17 сентября, 11:40

Библиотечный котик покорил сердца читателей, превращаясь в известных героев, и это 10 лучших образов

22 августа, 15:00

"Поехала крыша": Мать подозреваемого в убийстве трёх студенток считает, что психику сына искалечила тюрьма

сегодня в 14:20

Подписчики выручили блогера деньгами, когда он лишился дома, но вскоре им пришлось сильно пожалеть

сегодня в 10:16
Life

В Подмосковье задержали бизнесмена по делу о крушении вертолёта Robinson

сегодня в 14:26

Новости партнеров

Layer 1