Пьяная косплеерша застрелила подругу, а потом продолжила снимать ролики в TikTok у кровавой стены
Преступление Мэри-Энн совершила ещё в январе, но девушку выпустили под залог, поэтому она просто продолжила публиковать видео в Сети.
23-летняя Мэри-Энн Оливер-Сноу из Техаса, США, была известна в соцсетях как snowthesaltqueen. Девушка выкладывала свои косплеи в "Тиктоке", танцуя и снимая липсинки на камеру. Так ей удалось собрать 1,6 миллиона подписчиков, которые были от неё в восторге до января 2021 года. Тогда Мэри-Энн вместе со своими друзьями, среди которых была и Хелен Роуз Хастингс, начала выпивать, дурачиться и смотреть сериал "Готэм", пишет Vice.
Во время веселья косплеерша решила изобразить злодея Пингвина и схватила пистолет, который оставил её бывший парень. Тот заверил Мэри-Энн, что оружие не заряжено, поэтому девушка даже не стала проверять. Она приставила его к голове подруги, которая со смехом подначивала косплеершу выстрелить. Тиктокерша поддалась на уговоры, но, когда раздался выстрел, поняла, что случилось непоправимое.
Одна из подружек забрала у Мэри-Энн пистолет и оттолкнула её от Хелен, пытаясь зажать рану на голове девушки плюшевым мишкой. Прибывшая скорая доставила пострадавшую в больницу, где врачи сообщили неутешительные прогнозы родителям Хелен. Девушку пришлось отключить от аппарата жизнеобеспечения. Мэри-Энн арестовали, но позднее выпустили под залог в 20 тысяч долларов (полтора миллиона рублей).
Косплеерша вернулась домой и сменила ник в "Тиктоке" на yandere.freak. К слову, яндере — популярный тип персонажей в аниме и манге, который выглядит вполне мило, но внутри опасен и психически неуравновешен. Хорошим примером является Харли Квинн из вселенной комиксов DC о Бэтмене. И именно её образ Мэри-Энн часто использовала в своих косплеях. Даже после убийства подруги девушка продолжила снимать ролики, в том числе на фоне стены, раскрашенной искусственной кровью.
Видео © TikTok / unfortunatesystem
Один ролик особенно возмутил подписчиков, узнавших о преступлении. На видео косплеерша танцует возле испачканной кровью стены и поёт: "Красное на моём лице совпадает с твоим, и, боже мой, ты истекаешь кровью. Какое прекрасное чувство! Ты на полу и умоляешь меня, а моя голова кружится всё сильнее". После обрушившегося хейта блогерше пришлось закрыть свой аккаунт, а косплей-сообщество отказалось от неё и попросило остальных не судить по одному ненормальному обо всех.
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