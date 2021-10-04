Опасная покупка: Какие нарушения ОПИ выявила в магазинах "Светофор"

Магазины "Сфетофор" не раз привлекали к себе внимание проверяющих органов. Покупатели жаловались на низкое качество продуктов и несоблюдение санитарных норм. ОПИ решила провести собственные проверки. По их итогам было выявлено более 120 нарушений. Ранее территориальные органы Роспотребнадзора в пяти регионах уже привлекли виновных к ответственности за несоблюдение санитарных норм и правил хранения продуктов.

Проблема в том, что нарушения в "Светофорах" носят системный характер. Они не исчезают даже после того, как сеть выплачивает штрафы. В связи с этим ОПИ направила обращение в федеральный Роспотребнадзор. Общественная потребительская инициатива просит принять меры по защите покупателей от небезопасной продукции в магазинах сети и вынести ретейлеру официальное предостережение.

Проверки проходили и ранее. Они проводились с привлечением органов Роспотребнадзора в Ростовской, Орловской, Свердловской, Пензенской, Липецкой и Архангельской областях. Тогда были обнаружены многочисленные нарушения, создающие угрозу здоровью покупателей.

Так, в магазинах продавались продукты с истекшими или отсутствующими сроками годности (50 нарушений). Зафиксировали продажу продукции с деформированными и повреждёнными упаковками (29 нарушений), совместное размещение натуральных молочных продуктов с продукцией с растительными жирами (три нарушения), нарушение условий хранения и размещения пищевой продукции (товарное соседство) (22 нарушения), а также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние торговых помещений (шесть нарушений). И это далеко не полный перечень всех выявленных проблем.