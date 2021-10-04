Опасная покупка: Какие нарушения ОПИ выявила в магазинах "Светофор"
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) провела проверку в сети магазинов "Светофор" и выявила многочисленные нарушения. В результате было направлено обращение в федеральный Роспотребнадзор.
Фото © ТАСС / Андрей Самсонов
Магазины "Сфетофор" не раз привлекали к себе внимание проверяющих органов. Покупатели жаловались на низкое качество продуктов и несоблюдение санитарных норм. ОПИ решила провести собственные проверки. По их итогам было выявлено более 120 нарушений. Ранее территориальные органы Роспотребнадзора в пяти регионах уже привлекли виновных к ответственности за несоблюдение санитарных норм и правил хранения продуктов.
Проблема в том, что нарушения в "Светофорах" носят системный характер. Они не исчезают даже после того, как сеть выплачивает штрафы. В связи с этим ОПИ направила обращение в федеральный Роспотребнадзор. Общественная потребительская инициатива просит принять меры по защите покупателей от небезопасной продукции в магазинах сети и вынести ретейлеру официальное предостережение.
Проверки проходили и ранее. Они проводились с привлечением органов Роспотребнадзора в Ростовской, Орловской, Свердловской, Пензенской, Липецкой и Архангельской областях. Тогда были обнаружены многочисленные нарушения, создающие угрозу здоровью покупателей.
Так, в магазинах продавались продукты с истекшими или отсутствующими сроками годности (50 нарушений). Зафиксировали продажу продукции с деформированными и повреждёнными упаковками (29 нарушений), совместное размещение натуральных молочных продуктов с продукцией с растительными жирами (три нарушения), нарушение условий хранения и размещения пищевой продукции (товарное соседство) (22 нарушения), а также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние торговых помещений (шесть нарушений). И это далеко не полный перечень всех выявленных проблем.
— Проверки в разных регионах доказали, что найденные нарушения не являются единичными случаями, они происходят систематически и, возможно, совершаются намеренно. "Светофор" открыто пренебрегает безопасностью своих покупателей, закрывая глаза на требования закона ради дополнительной прибыли. Мы продолжим проводить контрольные мероприятия в магазинах сети вплоть до полного устранения нарушений, — сообщил председатель ОПИ Олег Павлов.
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