Блондинка за углом: Любовный треугольник Саакашвили, или Кто такая Лиза Ясько Чего не отнять у Михаила Саакашвили, так это его умения создавать информационные поводы, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Очередным задержанием экс-главы Грузии уже давно никого не удивишь. 6 октября, 14:48 Фото © facebook.com / lisayasko.ukraine

Жена президента Саакашвили

В браке с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс Саакашвили состоит уже 28 лет. С момента их выезда из Тбилиси в 2013 году они жили в разных странах. Он уехал к своим кураторам в США, она вернулась к правозащитной практике в Голландии. Официально брак они не расторгали. И в будущем этот союз не раз помогал ему в политических манипуляциях. Так, в 2017 году, когда Саакашвили был задержан на Украине и находился в СИЗО, его жена дежурила возле изолятора, пытаясь сделать всё, чтобы его выпустили. Сам Саакашвили тогда понял, что доверять не может больше никому, и попросил Сандру стать его официальным публичным представителем. В самую трудную минуту Рулофс стала рупором мужа.

Развод Саакашвили

Сандра Рулофс. Фото © ТАСС / ZUMA / Jaap Arriens

Теперь же оказывается, что они разведены, но Сандра публично выражает возмущение той формой, в которой он решил рассказать об этом публично. Специально или случайно, но в своей публикации она написала его имя с ошибкой.

Михаил Саакашвили — политзаключённый, и как гражданка Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения... Не буду скрывать, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы Сандра Рулофс

Новые возможности

Разумеется, такая позиция тут же превратила Сандру в героиню. Тысячи комментариев поддержки буквально разрывают её страницу в Facebook прямо сейчас. Можно предположить, как это отразится на её правозащитной деятельности и публичных проектах, которые она ведёт, находясь в Голландии. Своей главной страницей в Сети она по-прежнему указывает сайт в поддержку Михаила Саакашвили "Поддержи своего президента". В 2016-м она сама баллотировалась в Парламент Грузии. Возможно, политические амбиции теперь получат новую энергию.

17 ноября я сказала Мише: "Да, я согласна". В обыкновенный день, в обычной одежде и с одной розой в руках… Сандра Рулофс

Она не пожалела — десять лет она была первой леди Грузии.

Кто такая Лиза Ясько

Многие подметили, что нынешняя возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько даже чем-то похожа на Рулофс в молодости. У Лизы прекрасное портфолио — она училась в Оксфорде и развернула там бурную деятельность по поддержке Украины. У них с Сандрой даже были пересечения в Нидерландах — там девушка координировала украинскую кампанию Hop Nederland Hop и мультимедиапроект UN Hundred. Знакомы ли они лично — неизвестно. Так же, как неизвестно, что думают по поводу решения отца сыновья Саакашвили — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, которому сейчас 16. Выпускница философского факультета Киевского университета Лиза Ясько родилась в 1990 году в Киеве. Ей было три года, когда Саакашвили и Рулофс стали мужем и женой. После окончания университета Лиза поступила сразу в три лучших вуза мира: в Кембридж, Лондонскую школу экономики и Оксфорд. Приоритетом для дамы стала высокая стоимость обучения.

С самого начала я хотела в Кембридж. Тем более там как раз открывался именно курс по госуправлению. Стоимость образования по подобной специальности в этих университетах отличается. Если в Оксфорде это 37 тысяч фунтов, то в Кембридже – 30 тысяч, в LSE — ещё меньше. Поступив в три университета, мне хотелось сделать выбор в сторону лучшей программы. Лиза Ясько

Стипендию ей выплачивал Фонд Виктора Пинчука. В ноябре 2013 года Ясько начала формировать коммьюнити из студентов, которые хотят помочь Украине. Именно в этот момент она проявила себя как хороший организатор. В партию "Слуга народа" она попала в 2019 году. С Михаилом Саакашвили Лиза познакомилась в 2020 году и почти сразу же — с его матерью.

Дивиденды

Если восемь лет назад Михаила Саакашвили возле изолятора дожидалась Сандра Рулофс, то теперь это делает Лиза Ясько. Её возлюбленному грозит 11 лет за финансовые преступления и превышение полномочий. Его задержали во время застолья в Тбилиси.

Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью... Михаил Саакашвили

Он старше на 23 года, но на видео, которое появилось в Сети, как только его задержали, экс-президент Грузии ведёт себя как кот, которому не хватает ласки. Эти кадры — прекрасное олицетворение того, что сейчас происходит в украинской политике, которая, впрочем, уже давно превратилась в шоу-бизнес, где каждый стремится не решать реальные проблемы людей, а привлечь к себе внимание публики и конвертировать аудиторию в капитал.

Авторы Василий Климов