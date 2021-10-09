Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире Журналист Сергей Изотов — о том, как южнокорейский триллер стал хитом стриминговой платформы Netflix в 90 странах, в том числе США и России. 8 октября, 21:40 Фото © Netflix

Корейский кинематограф вновь завоёвывает мир. Ещё в прошлом году южнокорейская социальная драма "Паразиты" получила сразу четыре "Оскара", причём не только в традиционной номинации для иностранных лент, но и как "Лучший фильм". В этот раз неожиданный успех настиг южнокорейский триллер "Игра в кальмара". Шоу, в котором невинные детские игры превращаются в кровавую гонку на выживание, стало самым популярным в стриминговом сервисе Netflix в 90 странах, в том числе в США и России.

Триумфальное шествие "Игры в кальмара" по миру во многом было предопределено. И дело здесь не только в моде на всё корейское. Сценаристу и режиссёру Хван Дон-хёку удалось соединить, казалось бы, несовместимые вещи и превратить невинные детские забавы в невероятно жестокую гонку на выживание, где человеческая жизнь имеет свою цену — сто миллионов южнокорейских вон, что чуть больше шести миллионов рублей (стоимость однушки на окраине Москвы). Кроме того, за динамичной, зрелищной и немного детективной историей скрывается не только остросоциальная сатира на современное общество потребления, но и философская притча о сострадании и доверии к людям.

Сюжет более чем прост: группу людей приглашают принять участие в некоем таинственном шоу, где главный приз — 45,6 миллиарда вон (2,7 миллиарда рублей). Претендентам на награду предстоит сыграть в шесть знакомых с детства игр: "Красный свет, зелёный свет", "Сахарные соты", "Перетягивание каната", "Мраморные шарики", "Стеклянные плитки" и "Игра в кальмара". Только вот ставка в этих забавах совсем не детская — жизнь. После первого же испытания из 456 участников в живых остаётся меньше 200. И с каждым эпизодом количество жертв будет прибавляться.

Помимо динамичного и быстроразвивающегося сюжета, когда в конце каждого эпизода зрителя с лёгкостью подсаживают на крючок "убийственной завязки", в "Игре в кальмара" активно используются и визуальные приёмы, такие как симметрия в кадре и цветовое выделение героев. И хотя большинство актёров сериала малоизвестны в мире, а многие — и у себя на родине, за судьбу их персонажей переживаешь на протяжении всего шоу. Есть здесь и настоящие звёзды, такие как Кон Ю ("Поезд в Пусан") и Ли Бён Хон ("Великолепная семёрка" и "Терминатор. Генезис").

Ещё одной составляющей успеха стала грамотная маркетинговая стратегия. Игры из сериала сразу же попали в TikTok, а многие персонажи стали мемами. Более того, в рамках рекламной кампании "Нетфликс" даже установил жуткую куклу-убийцу из сериала регулировать дорожное движение возле одного из торговых центров бывшей столицы Филиппин Кесон-Сити.

Сериал оценили не только зрители по всему миру, но и критики. На портале Rotten Tomatoes он получил весьма высокие оценки (94% свежести). В журнале Vanity Fair "Игру в кальмара" назвали "идеальным шоу для современного мира", а Forbs посчитал его "самым странным, но завораживающим проектом Netflix последнего времени". В самом стриминговом сервисе уверены, что сериал станет самым успешным в его истории. Уже сегодня в компании прогнозируют, что "Игра в кальмара" обойдёт по количеству зрителей такие успешные проекты, как "Ведьмак", "Люпен", "Бумажный дом" и "Бриджертоны".

Несмотря на то что создатели "Игры в кальмара" пока официально не заявили о продолжении шоу, финал сериала ставит не точку, а всего лишь запятую в этой истории. Сам Хван Дон-хёк в интервью изданию Variety признался, что сериал стал для него изматывающим и пока он не в состоянии думать о продолжении. Но вместе с тем он и не исключил такой возможности.

Авторы Сергей Изотов