Мёртвому Maserati не нужен: кто распродаёт имущество разбившегося в Москве бизнесмена Родня сгоревшего в спорткаре Audi 21-летнего Романа Марнова не успела его похоронить, как его коллекция дорогих машин уже ушла к другим людям. Теперь родственники боятся за его недвижимость. 7 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © t.me/shot_shot

По данным Лайфа, полицейские Санкт-Петербурга приняли заявление родственников разбившегося в Москве за рулём спорткара Audi R8 Романа Марнова. В заявлении говорится, что неизвестные люди пытаются переоформить имущество молодого бизнесмена на других. Родственники не исключают, что рейдеры якобы могут работать в интересах только что вернувшегося из тюрьмы отца Марнова — Алексея Харитоненко.

2 октября спорткар Audi R8 на огромной скорости врезался в столб и загорелся на дороге в московских Нижних Мнёвниках. Удар был такой силы, что куски иномарки раскидало по четырём полосам, а двигатель пролетел через встречку и оказался на тротуаре. Останки машины вспыхнули. В этот момент в машине находился только водитель — он погиб.

Юный коммерсант

Вскоре выяснилось, что Audi принадлежит 21-летнему Роману Марнову из Санкт-Петербурга. Несмотря на юный возраст, формально он оказался весьма успешным бизнесменом в сфере недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На него было оформлено более 300 объектов.

Например, парню принадлежали дом и квартира у себя на родине: однушка в 40 "квадратов" на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге и дом в Ильичёве в Выборгском районе Ленинградской области площадью 367 кв. метров. Кроме того, на нём числилась и коммерческая недвижимость: шесть тысяч "квадратов" в посёлке Лальск Кировской области. Судя по кадастровым картам, на этом месте находится Лальская бумажная фабрика.

В подмосковном Королёве ему принадлежал один из местных торговых центров площадью три тысячи квадратных метров, а в Звенигороде сразу 11 строений на территории местного ТЦ. Все они имеют разную площадь: от 28 до 500 квадратов.

Та самая машина Романа Марнова. Фото © t.me/shot_shot

За Марновым числятся ещё две тысячи "квадратов" в Зеленогорске Ленинградской области — это торговый центр, а также небольшой торговый павильон площадью 160 "квадратов" в Озёрске Калининградской области. Также на нём числится ещё 288 земельных участков.

На Марнова был записан хороший автопарк. Ранее у него был старенький Opel Astra, но затем вдруг он оформил на себя премиальные Mercedes S AMG63 и SL500, Maserati Quattroporte. Свой последний спорткар Audi R8 он купил семь месяцев назад и уже успел накатать на нём 257 штрафов. Всего их на Марнове числится 696, из них неоплаченных — 26.

Машины из списка имущества начали исчезать первыми — 4 октября, ещё до похорон Романа. По предварительным данным, их переоформили на других людей задним числом: Mercedes S AMG 63 Марнов якобы продал 27 сентября, SL500 — 23 августа, а от Maserati он избавился ещё 15 августа. Кроме ситуации с машинами, были попытки снять деньги с его банковских счетов.

Родственники парня считают, что к махинациям причастны партнёры его отца — бизнесмена Алексея Харитоненко. Они уже написали заявление в полицию, в котором потребовали наложить запрет на регистрационные действия с имуществом погибшего бизнесмена. Родственники пояснили, что Роман начал заниматься бизнесом примерно три года назад — и они договорились с его отцом, что всё, что тот заработает сам, он оформляет на себя.

Согласно данным СПАРК, Марнов являлся совладельцем трёх юрлиц: юридической фирмы "Фемида" в Сочи, строительной компании "Вис" в Санкт-Петербурге — ей он владел вместе с братом отца — Дмитрием Харитоненко, а также фирмы "Деметра" в Нижнем Тагиле.

Что касается большого количества недвижимости, то, как ранее утверждал сам Марнов, практически в каждом объекте были доли отца. Пока тот отбывал срок в колонии за мошенничество с недвижимостью, молодой человек управлял этими активами. Ему помогали помощники Харитоненко, которые наставляли его и давали рекомендации. Когда отец освободился, то, по словам родни, у них с сыном были тяжёлые переговоры, которые вгоняли молодого человека в стресс. Не исключено, что гонками на быстрых суперкарах он пытался развеяться. Харитоненко тяжело переживает смерть сына, поэтому близкие опасаются, что его помощники могут растерзать их совместное имущество.

Отец и его дела

Харитоненко в Северной столице личность известная. Его знали как человека рискового, дерзкого. Бизнесмена часто видели в компании спекулянтов на торгах в Фонде имущества Санкт-Петербурга. Он являлся совладельцем десятка петербургских компаний, в том числе фирмы, специализировавшейся на сделках с недвижимостью, — "Ренессанс".

В деловых кругах Санкт-Петербурга ходят байки о том, как Харитоненко вёл свои дела: якобы ещё до начала аукциона он предлагал потенциальному покупателю поделиться с ним деньгами, чтобы команда бизнесмена не разгоняла цену объекта и не срывала торги. Таким образом он однажды якобы даже пытался "договориться" со структурами председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера.

В 2000 году в отношении бизнесмена в Приморском районе было возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением у него поддельного удостоверения помощника прокурора. Дело было прекращено. Считается, что бизнесмен дружил с известными петербургскими криминальными авторитетами, но это его не спасло от покушений.

В 2013 году один из предпринимателей, которому Харитоненко однажды продал свой проблемный BMW, приехал на разборку с пистолетом Макарова и отправил обидчика в больницу с четырьмя пулями. Врачи спасли ему жизнь.

Позже Харитоненко вместе с партнёром Зиновием Монастырским провернул очередную сделку с недвижимостью, в которой пострадавшими якобы оказались некие влиятельные в Санкт-Петербурге люди. Компаньоны попали в уголовное дело. Как установили следователи, с мая 2015 года по ноябрь 2016 года в офисе ООО "Питерград" они оформили с потенциальным клиентом договор на сопровождение сделки по покупке квартиры на улице Глинки общей площадью почти в 300 "квадратов". Они получили предоплату в четыре миллиона рублей, после чего исчезли. Следователи раскрыли ещё один эпизод. Харитоненко и Монастырский подделали документы и получили в собственность недвижимость на набережной канала Грибоедова общей площадью 303 "квадрата" и стоимостью более 21 млн рублей.

Общий ущерб был оценён в 60 млн рублей. В 2019-м Харитоненко осудили на пять лет за мошенничество — и ему в срочном порядке пришлось передать дела на тот момент уже совершеннолетнему сыну Роману.