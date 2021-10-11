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Новая эпидемия: Как в России распространяется игорная зависимость и можно ли её вылечить

Проект "20 идей по развитию России", созданный предпринимателем Дмитрием Давыдовым, опубликовал данные: ежегодно у 350 миллионов фанатов азартных игр фиксируется зависимость от "лёгких денег".

11 октября, 10:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Распространённость болезни доходит до 5,8%. С 2009 года в России запрещён игорный бизнес за исключением нескольких специально выделенных территорий: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях и Калининградской области. Тем не менее сегодня тяга заработать деньги на везении приобрела глобальные масштабы, учитывая уход сферы в электронное пространство. В Интернете сейчас можно сделать ставку на всё что угодно, начиная от результатов футбольного матча и заканчивая подтверждением конспирологических теорий о том, что Майкл Джексон на самом деле не умер, а просто скрывается. Понятно, что со стороны государства должны приниматься уже более действенные меры.

Исследования проблемы гемблинга (участие в азартных играх и ставки на деньги) были проведены в рамках проекта "20 идей по развитию России" и предложены меры по борьбе с игровой зависимостью.

Джекпот в магазине. Игорный бизнес ожил в терминалах оплаты

Джекпот в магазине. Игорный бизнес ожил в терминалах оплаты

По данным исследования, тяга к ставкам и желание сделать деньги из воздуха перерастает в патологическую зависимость, она называется лудоманией. Из-за неё распадаются семьи, увеличивается преступность и даже количество суицидов. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения даже указала на эпидемиологический характер лудомании, с которой, по её мнению, нужно бороться всей планетой.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии создали даже целые организации, которые оказывают помощь психологически зависимым игрокам. Но в России нет не то что ни одной такой организации, но даже электронного ресурса для профилактики этой болезни. В отличие, например, от объединений против наркомании и алкоголизма. Правда, в нашей стране есть единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Но в его задачи входит лишь отслеживание ставок, а не работа с игроками. Если, например, зависимый от "лёгких денег" человек заявит о том, чтобы его ставку не принимали, то его заблокируют на всех ресурсах и лишат доступа к игре. Но, как показывает исследование, проблемы это не решает, ведь нередки случаи появления подпольного бизнеса.

Как бороться с зависимостью?

Дмитрий Давыдов утверждает, что решение проблемы всё-таки есть, но оно должно быть комплексным. В первую очередь нужно предпринимать превентивные (или предупреждающие) меры. Для этого необходимо самих операторов игорного бизнеса обязать делать отчисления в специальные фонды по борьбе с лудоманией. Так, например, уже поступили в Великобритании. Там казино и организаторы ставок обязаны делать ежегодный вклад в каждое из направлений по снижению вреда от гемблинга — в исследование, профилактику и лечение зависимости.

В России, например, утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счёт денег от игорного бизнеса. Кто мешает направить эти средства на лечение страшной зависимости? Для государства это будет тоже вполне выгодно, утверждают эксперты, ведь появятся новые рабочие места, а сотни тысяч граждан, которые находятся в трудном положении из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным быстрым доступом к квалифицированной (в первую очередь психологической) поддержке. Кроме того, снизится преступность, когда азартный игрок, как наркоман, грабит или убивает ради получения очередной дозы.

Внедрение подобных мер возможно только на законодательном уровне, поэтому автор проекта надеется, что его инициативы будут услышаны и поддержаны государством.

Казино для самых маленьких. Кто дурит российских детей в Counter-Strike?

Казино для самых маленьких. Кто дурит российских детей в Counter-Strike?

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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