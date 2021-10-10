50 лет назад был взорван Ту-104, летевший в Крым Оглавление Крушение Адский багаж Угонщик или псих-одиночка Несмотря на тщательное расследование взрыва пассажирского самолёта, длившееся два года, найти каких-либо зацепок не удалось. 14128 14128 Фото © Shutterstock

10 октября 1971 года через несколько секунд после взлёта потерпел крушение Ту-104, летевший по маршруту Москва — Симферополь. Погибло 25 пассажиров и членов экипажа. 104-й не отличался особой надёжностью и безопасностью, но некоторые обстоятельства катастрофы заставляли сделать вывод, что это не обычная авария. И действительно, в ходе тщательного обследования обломков были обнаружены следы тротила.

Крушение

Ту-104Б, приписанный к украинскому Управлению гражданской авиации, был выпущен в 1960 году и к октябрю 1971 года налетал свыше 13 тысяч часов. 10 октября он должен был совершить два рейса: из Симферополя в Москву и обратно.

В 19 часов самолёт благополучно приземлился во Внуково и через час с небольшим отправился обратно. В 20:16 командир воздушного судна сообщил диспетчеру о взлёте. На 20-й секунде полёта связь прервалась, и восстановить её не удалось.

На прочёсывание окрестностей сразу же подняли поисковиков, и через 40 минут обломки самолёта были обнаружены в поле неподалёку от деревни Бараново, примерно в 10 километрах от аэропорта. Первоначальная картина свидетельствовала о том, что по какой-то причине самолёт резко потерял управление и завалился на правое крыло, после чего рухнул. Ничто не свидетельствовало о том, что экипаж пытался произвести аварийную посадку.

Погибло 25 человек: 18 пассажиров и 7 членов экипажа. Жертв могло быть гораздо больше, стандартный Ту-104Б имел 100 пассажирских мест, а разбившийся самолёт и вовсе был переоборудован под 115. Спасло то, что, во-первых, туристический сезон уже закончился, во-вторых, рейс был достаточно поздний.

Ту-104Б компании "Аэрофлот", аналогичный разбившемуся. Фото © Wikipedia

104-й не отличался особой надёжностью и имел недобрую славу среди пилотов. Первый советский пассажирский реактивный самолёт, переделанный из бомбардировщика, имел массу недостатков. Капризный в управлении, проблемный в посадке, он не прощал даже малейших ошибок пилотов.

Но при всех его минусах 104-й ни при каких обстоятельствах не мог развалиться в воздухе. А именно это и произошло с разбившимся лайнером, судя по тому следу из писем, чемоданов и обшивки салона, который тянулся за ним на протяжении большей части его пути. Часть из выпавших предметов имели следы горения.

Было очевидно, что самолёт взорвался в воздухе, в результате чего и потерял управление. Но что именно послужило причиной взрыва? Обломки были отправлены на экспертизу, и через некоторое время от специалистов поступило ошеломляющее заключение: на обшивке обнаружены следы тротила.

Адский багаж

Самым очевидным вариантом была закладка бомбы в багажном отделении. Попасть туда она могла двумя путями: либо с почтой, либо от одного из пассажиров, сдавшего багаж, но, возможно, не севшего в самолёт. Первый вариант был совсем уж фантастическим. Для этого требовалось досконально знать внутреннее устройство советской почтовой службы, её логистику, учесть множество нюансов и обладать поистине дьявольской расчётливостью.

Второй вариант был более вероятным. Однако тщательная проверка не дала никаких зацепок. Более того, после дополнительной экспертизы версия с бомбой в багаже вообще отпала. Благодаря ей удалось установить, что взрывное устройство мощностью от 400 до 800 граммов тротила находилось в пассажирском салоне. Именно там и произошёл взрыв, разрушивший обшивку и повредивший тяги руля направления и высоты.

Угонщик или псих-одиночка

В те годы меры безопасности на советских авиалиниях были символическими. При желании любой пассажир мог пронести на борт хоть бомбу, хоть оружие. В 1970 году отец и сын Бразинскасы захватили пассажирский самолёт, пронеся на борт пистолет, обрез и гранату. После этого на рейсы стали назначать по одному вооружённому милиционеру, одетому в штатское. Предполагалось, что он сможет единолично нейтрализовать потенциального угонщика, а в случае трудностей ему на помощь придёт один из членов экипажа. Для этих целей командиру воздушного судна перед полётом выдавался пистолет.

Неудивительно, что на борту мог оказаться вооружённый угонщик, намеревавшийся улететь за границу, а для большей убедительности и сговорчивости пилотов прихвативший с собой настоящую бомбу. Такие случаи в советской истории были. В апреле и мае 1973 года в разных частях страны злоумышленники пытались изменить курс самолёта, угрожая бомбой. В обоих случаях они были настоящими и закончилось всё взрывом. Правда, в первом это случилось уже на земле, благодаря чему пассажиры не пострадали, хотя погибли бортпроводник и сам угонщик. А вот во втором бомба взорвалась в результате того, что милиционер на борту пытался обезвредить преступника. Тогда погиб 81 человек.

Фото © ТАСС / Артём Ленц

Кроме того, успешный угон самолёта Бразинскасами вызвал настоящий вал подражаний. В одном только 1970 году вооружённые преступники пытались угнать самолёты по меньшей мере четыре раза. Логично предположить, что год спустя кто-то решил повторить их скандальный побег.

Правда, даже самый глупый воздушный пират понимал, что для этих целей надо использовать приграничные маршруты. Все угонщики действовали по одной схеме: сидели тихо и не выдавали себя, но как только самолёт максимально приближался к иностранной границе, требовали от командира сменить курс.

Рейс Москва — Симферополь с натяжкой, но можно отнести к приграничным. Но в данном случае угонщик, если он был, никаких требований не выдвигал и сделать этого не мог по причине того, что взрыв произошёл не позднее 15-й секунды полёта (к такому выводу пришли эксперты). Единственная возможная версия (она же наиболее вероятная из всех) в таком случае: незадачливый угонщик по случайности привёл в действие свой адский механизм.

Разумеется, списки пассажиров проверялись следователями, но никаких подозрительных личностей на борту не оказалось. Что, впрочем, не означает, что угонщика на борту не было, большинство из советских воздушных террористов ничем не выделялись в быту.

Нельзя исключать и другие варианты попадания бомбы на борт. В частности, проникновение постороннего. В те времена посадочный контроль был далеко не таким строгим, как сейчас, и при определённой сноровке человек мог проникнуть на борт. В таком случае злоумышленник спрятал взрывное устройство под одним из сидений, рассчитывая на то, что его там не обнаружат, поскольку борт вылетал почти пустым (18 пассажиров на 115 мест).

Теодор Качински, также известен как Унабо́мбер. Известный своей кампанией по рассылке бомб почтой. Фото © Wiikipedia

Если это так, то он был скорее социопатом-одиночкой типа американского Унабомбера, поскольку никакие политические или террористические организации никогда не брали на себя ответственность за этот взрыв. Отследить такого человека невероятно трудно, особенно в ту эпоху. Того же Унабомбера американцы искали 17 лет и, скорее всего, так и не нашли бы, если бы его не сдал ФБР за солидное вознаграждение его родной брат. К слову, одним из первых терактов Унабомбера был подрыв самолёта. Ему удалось заложить бомбу в багажный отсек, но из-за дефекта механизма таймера она не взорвалась, а загорелась. Самолёт удалось посадить без жертв.

Возможно, преступнику даже не понадобилось проникать на борт. Он легко мог передать сумку с бомбой одному из пассажиров, попросив отдать в аэропорту прибытия "родственнику" в зале ожидания. В то время такая практика была чрезвычайно распространена. Это было гораздо быстрее, чем отправлять посылки почтой. Зачастую в роли таких курьеров выступали и бортпроводники со стюардессами. Тем более когда рейс совершался из столицы, где всегда были в наличии дефицитные товары.

Правда, если не было свидетелей этой передачи, выйти на след преступника было почти невозможно, камер видеонаблюдения тогда не было.

Расследование взрыва продолжалось на протяжении двух лет. В процессе удалось точно установить место, где находилось взрывное устройство, выявить многочисленные нарушения при продаже билетов и посадке пассажиров на борт в аэропорту Внуково. Но никаких зацепок и ниточек, которые могли привести к личности преступника, найти так и не получилось. Виновник взрыва не был установлен, и расследование в конце концов прекратили.

Авторы Евгений Антонюк