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Очень толстый троллинг: За что в "Альфа-банке" не любят "жиробасов"

Банк на букву "а" официально заклеймил полных людей "жиробасами". За что?

8 октября, 13:41
<p>Фото © ТАСС / Саверкин Александр</p>

Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Банкиры всегда недолюбливали полных людей. Во-первых, сотрудников с лишним весом. Потому что толстый работник — это мощный минус к имиджу той или иной кредитной организации. Ведь у клиента сразу возникает мысль, что располнел он именно за его счёт — из-за навязанных страховок, процентов и комиссий. Вот, например, в прошлом году "Альфа-банк" внезапно повысил плату за обслуживание карты Alfa Miles с нуля сразу до шести тысяч рублей. Причём деньги с клиентов списали сразу, без предупреждений. Куда пошли сверхприбыли? Ну посмотрите на фотографию основного акционера "Альфы" — Михаила Фридмана. Сразу станет понятно, что ваши бывшие деньги вложены очень надёжно и изъять их обратно никоим образом невозможно. Но это владелец. А обычный сотрудник уже по своим служебным обязанностям должен излучать здоровье и успех, только так потенциальные клиенты будут ему доверять и нести свои деньги. Лишний же вес сигнализирует о возможных проблемах, которые потом неизбежно отразятся на личной жизни и работе.

"Альфа-банк" взял клиентов за красные носки". Журналист Александра Баязитова раскрывает, в чём обманул клиентов банк Фридмана

"Альфа-банк" взял клиентов за красные носки". Журналист Александра Баязитова раскрывает, в чём обманул клиентов банк Фридмана

Поговаривали, что, например, Герман Греф, как только его назначили президентом Сбера, сразу же объявил войну лишнему весу среди своих топ-менеджеров, включая даже членов правления. И тут лишние килограммы сразу стали бить по их карманам, ведь избавление от излишних жировых клеток вошло в число персональных KPI — ключевых показателей эффективности, к которым привязан размер годового бонуса. В столовых Сбербанка для персонала рядом с каждым блюдом и сейчас в обязательном порядке стоит значение его калорийности. Чтобы не оправдывались потом, что не знали.

Во-вторых, у банкиров нет особой любви и к полным клиентам. Ведь лишний вес говорит о возможных болезнях. Если не сейчас, так обязательно в будущем. А это лишний риск для банка при длинных кредитах, например ипотеке. Поэтому всегда при получении жилищного займа заставляют заполнять длинную анкету о здоровье, где всенепременно будет пункт о лишнем весе. В результате полным людям кредит обойдётся дороже. Но об этом банкиры, как правило, молчат. А если спросить прямо, скорее всего, будут врать.

И тут "Альфа-банк" прорвало: "Жиробасы!" Такое пожизненное клеймо, как гласила их реклама (сейчас удалена), носит каждый полный человек. Это прозвучало очень странно, ведь даже их рекламное лицо журналиста Владимира Познера худым совсем не назовёшь. Даже и не знаю, как вот лично мне с моими лишними кило теперь звонить в их пресс-службу за комментариями. Представляю, что там обо мне говорят, когда вешают трубку. Впрочем, иногда сотрудников "Альфы" действительно прорывает, и они говорят то, что думают. Например, не так давно они даже опубликовали официальный пресс-релиз (тоже сейчас почему-то удалён), в котором официально заявили, что сотрудники "Альфы" считают Крым украинской территорией, а Донбасс — оккупированным Российской армией. Кроме того, ещё заодно отметили, что Михаил Фридман к России никакого отношения не имеет, так как у него есть израильский паспорт, а проживает он в Лондоне. Вот так вот.

"Альфа-банк" объявил Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями

"Альфа-банк" объявил Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями

Впрочем, на этот раз маркетологи "Альфы" объявили рекламный пост с "жиробасами" ошибкой.

Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем

"Альфа-банк"

Пресс-служба

<p>Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем</p>
<p>Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем</p>

То есть никто из начальства рекламные тексты не согласовывает, это ошибка рядового сотрудника — единственного, кто просто называет полных людей жиробасами. Действительно, он, наверное, и в школе их так дразнил, не наказывать же сейчас.

Ну что ж, "жиробасы", может, ещё и похудеют, а дураки в рекламной службе "Альфы", увы, останутся.

Наличными или по карте? Как пенсионеров обманывают в магазинах

Наличными или по карте? Как пенсионеров обманывают в магазинах

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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