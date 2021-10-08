Разумков — будущий президент или кандидат в покойники: Как Зеленский будет защищать свою власть? Политолог Дмитрий Родионов — о том, кто такой Дмитрий Разумков, почему он решил стать президентом Украины и кто за ним стоит. 8 октября, 17:35 Фото © Gettyimages / NurPhoto

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, уволенный накануне решением депутатов собственной фракции, заявил, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды, которые мешали его президентским амбициям.

— Президентские выборы пока не начались. Но раньше что говорили? Говорили, что с [поста] главы Верховной рады никто не становился президентом. Ну этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим, — сказал Разумков на брифинге после голосования за его отставку.

— Я никогда не был другом с президентом, это рабочие отношения. Друзья формируются по-другому, друзья президента больше связаны с "95-м кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья, и я не считаю, что президент и глава Рады должны быть друзьями, они должны работать на государство, — добавил он.

Депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" объяснили решение снять Разумкова с должности спикера тем, что он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии". О каких именно действиях идёт речь, не сообщалось, но всё и так на поверхности.

В частности, Разумков критиковал президентский проект закона "О деолигархизации", который предусматривал, что решать, кто в стране "олигарх", кто нет, — должен СНБО. То есть президент, которому этот орган фактически подчинён. Суть закона, на первый взгляд, вполне благородна, борьба с олигархами на Украине — старая тема, она ещё на Майдане была одной из центральных. Но основная борьба разгорелась как раз из-за того, кто получит в руки ключевой инструмент этой борьбы. Проект Разумкова предусматривал передачу его в руки специального органа, создаваемого по аналогии с Национальным антикоррупционным бюро.

Однако Владимир Зеленский продавил-таки свою версию закона, причём принят он был с вопиющими нарушениями регламента. Поговаривают даже, что покушение на его помощника Сергея Шефира было инсценировкой, преследовавшей одну цель — заставить депутатов по-быстрому протащить через парламент спорный закон, вызвавший шквал критики.

По сути, президентская редакция даёт главе государства в руки огромную, ничем не ограниченную власть. Ранее точно так же было принято решение о наделении СНБО полномочиями вводить санкции против граждан и организаций, что означает возможности закрывать неугодные СМИ и преследовать неугодных политиков. Как это работает на практике, мы уже увидели в деле Виктора Медведчука и закрытии ряда оппозиционных медиаресурсов. Одним из наиболее ярых критиков этого также был Дмитрий Разумков.

Интересно, что все эти события совпадают по времени с публикацией очередного масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам, получившего название "Досье Пандоры". И одним из наиболее заметных его фигурантов стал Владимир Зеленский.

В частности, в нём отмечается, что ещё во время предвыборной кампании 2019 года Зеленский и его жена Елена подарили свои доли в офшорной компании, владеющей элитной недвижимостью в Лондоне, уже упомянутому мной Сергею Шефиру, которого СМИ называют кошельком президента, другу Зеленского Андрею Яковлеву и главе СБУ Ивану Бакаеву. Авторы исследования убеждены, что Зеленские до сих пор де-факто получает деньги от этих активов. Кроме того, они считают, что через фирмы действующего президента выводил деньги из страны одиозный олигарх Игорь Коломойский.

Ещё более интересно то, что после этого последовал целый ряд публикаций в западной прессе, посвящённых именно Зеленскому, а не другим фигурантам досье, в которых украинского лидера называли антиолигархическим президентом — с явной издёвкой, ведь Зеленский как раз борьбу с олигархами и коррупцией сделал своим политическим "коньком".

Учитывая, что ранее западная пресса не позволяла себе нападок на Зеленского, а тематика его коррумпированности была и вовсе табу, очевидно, что против украинского президента началась травля. А если ещё учитывать, что оплачивает все эти расследования Джордж Сорос, едва ли не главный спонсор всех цветных революций на планете, можно предположить, что на Западе Зеленскому фактически вынесли приговор.

Напомним, что в 2015-м та же организация выпустила другое расследование использования офшоров мировыми лидерами, одним из ключевых фигурантов которого был предшественник Зеленского — Пётр Порошенко. Это вызвало тогда огромный скандал, Порошенко стал ассоциироваться не только с олигархатом (обещания продать бизнес он так и не сдержал), но и стал символом коррупции. Именно из-за этого он и проиграл выборы Зеленскому, который позиционировал себя как борца с этими крайне непопулярными среди украинцев явлениями.

Ещё один интересный момент. Как раз в 2015-м на экраны выходит сериал "Слуга народа", в котором Зеленский играет роль президента, бросившего вызов олигархам и коррупционерам. Многие эксперты считают, он стал одним из залогов его победы в 2019-м. Опять совпадение? Или Зеленского давно вели по нужному пути? Напомним, Порошенко тогда, в 2019-м, обвинял Зеленского в том, что тот помогал Коломойскому выводить деньги с Украины, но из его уст это уже звучало неправдоподобно, и его никто не слушал.

Теперь вдруг оказывается, что всё, о чём говорил Порошенко, — правда. Но оно и тогда было правдой, только тогда Запад был заинтересован в том, чтобы сменить Порошенко на Зеленского, и правда до широких масс не дошла. А сейчас дошла, и значит, что так нужно Западу. Значит, Запад решил сменить Зеленского по сценарию 2019 года, использовав для этого тот же инструмент, что использовали для смещения Порошенко. Вопрос в том, кем сменить? А почему бы не Разумковым?

А что, человек из "Слуг народа", молодой, при этом, в отличие от большинства других "слуг" (набираемых чуть ли не по объявлению в Интернете и показавших полную некомпетентность почти во всём), имеющий политический опыт. К тому же, оторвавшись от скомпрометировавшей себя, не выполнившей своих обещаний партии, Разумков выглядит воплощением всех тех идеалов, с которыми Зеленский и "слуги" побеждали на выборах.

Интересно, что ещё зимой соцопросы выявил, что Разумкову украинцы доверяют больше, чем Зеленскому (31,7% против 26,5). Можно было бы усомниться в этом, учитывая, что опрос проводил центр его отца — Александра Разумкова. Но сегодня очевидно, что этому вполне можно доверять. И уверен, что после отставки опального спикера этот разрыв ещё больше увеличится. Так что, если бы президентские выборы состоялись сейчас, у Зеленского практически не было бы шансов победить.

Другой вопрос, доживёт ли Разумков до этих выборов? Сегодня при загадочных обстоятельствах умер депутат президентской фракции Антон Поляков, который буквально за три дня до этого обвинил однопартийцев в получении взяток за поддержку закона "О деолигархизации". Загадочная смерть очень напоминает убийство. Если это так, то Зеленский не такой уж "безобидный клоун", каким мог показаться изначально, и действительно далеко не "лох" и готов защищаться. Так что на месте Разумкова, возможно, стоило бы и поостеречься за свою жизнь.

Впрочем, до выборов дело может и не дойти. У Украины уже этой зимой могут начаться проблемы с газом. А рост тарифов на голубое топливо означает рост тарифов на электричество и теплоснабжение, что ещё больше ускорит рост задолженностей населения, в результате чего в стране и вовсе может начаться массовая конфискация жилья за долги. Непременно взлетят цены, и все недавние "тарифные майданы" покажутся детским лепетом. Зеленский рискует остаться один на один со взбешёнными людьми и недовольными националистами, которыми управляют олигархи…

Все эти годы, рассуждая о возможности третьего "майдана", эксперты сходятся во мнении, что для его осуществления необходимо сочетание трёх факторов: предельного обнищания и озлобления населения, готовности олигархов его спонсировать и желания Запада сменить власть в стране. Похоже, уже в самое ближайшее время все три фактора, наконец, совпадут…

Авторы Дмитрий Родионов