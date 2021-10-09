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Появились новые подробности избиения солдата сослуживцами в Хабаровском крае

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошёл в одной из дагестанских воинских частей.

9 октября, 10:49

Скриншот © VK / komitetsovetrossii

Опубликованы подробности избиения солдата сослуживцами. Видео © VK / komitetsovetrossii

Избиение сослуживца в воинской части, видео которого опубликовали в соцсетях, произошло в городе Бикине Хабаровского края. Телеграм-канал SHOT сообщил подробности произошедшего.

Место действия — воинская часть № 46102. На видео сослуживцы — 22-летний Исмаил и 18-летний Шамиль — наказывают 21-летнего Ислама, не присоединившегося к своим товарищам, которые за день до этого повздорили с одним из местных жителей. Парень ушёл в казарму, чего они не простили.

Толпой на одного: В Дагестане сослуживцы избили солдата и обвинили его в "кидалове"

Толпой на одного: В Дагестане сослуживцы избили солдата и обвинили его в "кидалове"

Солдаты решили поставить на счётчик Ислама и потребовали от него 20 тысяч рублей, а также отформатированный телефон. Момент наказания они сняли на видео. Делом заинтересовались в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение уставных взаимоотношений" и "Вымогательство". Уточняется, что у одного из срочников экспертиза обнаружила следы марихуаны и опиума в крови.

Напомним, что в Москве троим подозреваемым в жестоком избиении Романа Ковалёва предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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