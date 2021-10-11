Убийство отца, дети от Учителя, тирания Миронова: через что прошла Юлия Пересильд, чтобы оказаться в космосе Почему из всех российских актрис для первого полёта в космос выбрали уроженку Пскова Юлию Пересильд. 10 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кто и как выбирал кандидатов на первую в мире космическую киноэкспедицию, до сих пор не понятно. Кто-то считает, что в этой истории чувствуется рука Романа Абрамовича, другие усматривают влияние Евгения Миронова, третьи уверены, что Пересильд этому подарку судьбы обязана только себе. Как бы то ни было, одно ясно наверняка: если бы Пересильд не была готова к полёту физически и психологически, её бы не выбрали. А судьба у неё действительно такая, что не быть готовой к космосу она не могла.

Закалка

Отца Юлии Пересильд убили, когда ей было 11 лет. По её воспоминаниям, он был перфекционистом. Если он брался за гитару, то играл как рок-звезда, если увлекался резьбой по дереву, то вся мебель в доме была сделана его руками, если начинал заниматься живописью, то уже вскоре писал иконы… Но при всём при этом он не нашёл себя в жизни.

Мой папа — антибизнес… Он вообще не попал в это время, и мама не попала, но ей чуть больше повезло. В 90-е он стал заниматься каким-то бизнесом, какие-то джинсы, "варёнки", и в какой-то момент всё закончилось тем, чем закончилось. И у него не получалось, а он был человеком, который привык, что у него всё получается во всём. Человек стал не собой, и это быстро закончилось Юлия Пересильд

Святыня

Юлия вспоминает о папе как о живом, будто он и сейчас с ней. Её рассказ о нём — это не эмоциональные воспоминания о трагедии, а попытка молодого человека осознать свои корни, свою наследственность.

У меня был день рождения, а его всё нет и нет. Это было очень странно. Я была святыней для него. Любовь ко мне безмерна! На меня никто не смел повысить голос. Я даже как-то обиделась на него. Вообще, не было принято, чтобы он не приезжал Юлия Пересильд

В итоге мама Юлии стала обзванивать друзей, знакомых, милицию, морг… В последнем учреждении им подтвердили — убит. Сегодня актриса даже не может вспомнить, что она пережила тогда, она просто не помнит этого момента.

Понимаете, сейчас, когда в кино играют похороны, плачут, переживают, я ведь не плакала. Мне было 11 лет. Я не знаю никаких подробностей, кроме того, что у нас тогда вынесли всю квартиру. Мы приехали, и я помню, что не было ничего. Мама посмотрела и сказала: "Ну, ничего, начнём всё заново, поехали к бабушке" Юлия Пересильд

Позже выяснилось, что мужчине нанесли черепно-мозговую травму, но расследование быстро замяли. Маме Юлии в милиции намекнули, что ей лучше в это дело не лезть, если она хочет сохранить дочь. Бороться она не стала, сил не нашлось, ресурсов никаких не было.

Перелом

Для 11-летней девочки этот момент стал поворотным. Она поняла, что должна помогать маме и хотя бы научиться отвечать за себя. Вскоре она устроилась на работу, а в 16 сама взяла опеку над своей мамой. Но главное изменение произошло у неё внутри: она навсегда возненавидела жалость к себе.

Потому что жалость унижает. В такие моменты я думаю: какая сентиментальная фигня… Юлия Пересильд

Неравный и не брак

С режиссёром Алексеем Учителем она познакомилась на съёмочной площадке — Пересильд снималась у Учителя в фильме "Пленный" в 2008 году. За плечами у молодой актрисы были совместные работы с Сергеем Безруковым. Режиссёр старше Юлии на 33 года. Светские журналисты их довольно быстро "поженили", но она не торопилась выносить на публику личное.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сейчас Пересильд утверждает, что не скрывала своих отношений с Алексеем Учителем. Мол, кому надо, тот знал, а она просто не кричала об этом на каждом углу. Никакой тайны. Учитель, по её словам, прекрасный отец, а на то, что она стала "звездой со своей тайной", просто говорит: "Бред!"

Для семьи женатого режиссёра рождение детей у его молодой незамужней актрисы не стало разрушительным ударом. Кира Саксаганская по-прежнему замужем за Учителем. У них взрослый сын и общий бизнес. Пересильд не стала той самой разлучницей, да и не считает, что сделала что-то не то.

У меня до этого было всё очень неплохо. Я никогда никого ни о чём не просила, ко мне приходили сами. Это ниже моего достоинства — просить. Захочет, будет рядом… Юлия Пересильд

Я скучаю, папа

Сейчас она мама двух девочек — Ани и Маши, которым 10 и 12 лет. Они носят её фамилию. Отец поддерживает с ними связь, помогает им. Недавно Аня, у которой уже есть своя страница в "Инстаграме", опубликовала очень пронзительный и трогательный пост, в котором призналась, что скучает по папе. Тут же начались разговоры о том, что Учитель забыл про своих детей, но Юлия вскоре развеяла эти наветы, объяснив, что девочка просто эмоционально восприняла не очень длительную разлуку с отцом.

Протеже

Актриса Юлия Пересильд, председатель совета директоров издательского дома Forward Media Group Полина Дерипаска и бизнесмен Роман Абрамович (слева направо). Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

С недавнего времени Юлии Пересильд стали приписывать роман с Романом Абрамовичем. Сама она на эту тему отшучивается, мол, они просто друзья. Её яркость и вездесущность не могут не спровоцировать кривотолков. Ей же приписывают покровительство Евгения Миронова, который якобы имеет такое влияние, что именно по его протекции её взяли в состав первой космической киноэкспедиции. Хотя коллеги по Театру наций как раз, наоборот, утверждают, что у худрука к Пересильд отношение очень предвзятое — в том смысле, что спрос с неё повышенный, мол, он всегда заставлял её работать на износ, выжимая все соки.

Время первых

17 октября Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым вернётся на Землю. Сейчас на станции они снимают кадры для фильма "Вызов". Это первый в человеческой истории полнометражный фильм, снятый в космосе.

Такого опыта ни у кого ещё не было. Первооткрывателями быть всегда трудно, страшно, но очень интересно! Ждём встречи с волнующим новым пространством! Летим туда с открытыми сердцами! И мечтаем, чтобы Космос тоже нас принял Юлия Пересильд

Авторы Василий Климов