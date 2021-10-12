Летающий цирк Монти Пайтона: Почему Великобритания винит в своих проблемах Россию Политолог Александр Роджерс — о том, что происходит с Великобританией, почему военные не могут заменить собой гражданских грузоперевозчиков и почему население не хочет получать водительские права. 11 октября, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Jon Super

У меня уже были публикации с оценками уровня британского менеджмента как исторического — начиная от англо-бурских войн и заканчивая печально известным Дюнкерком, — так и современного. Но время идёт, поступают новые данные и новости, и пришла пора писать продолжение. С моей точки зрения, хвалёный британский менеджмент годится разве что палками гонять ленивых туземцев (да и то неторопливо), не видящих для себя никакой мотивации в работе на непонятного белого колонизатора. А вот для применения в условиях быстро меняющейся реальности и в кризисных обстоятельствах он вообще не годится.

Вся история Британии последних десятилетий — это постоянное принятие решений, исходя из краткосрочных нужд и без малейшего учёта возможных долгосрочных последствий. И поэтому вдолгую ситуация стабильно становится всё хуже и хуже. Началось всё ещё во времена Тэтчер, когда ради решения своих текущих политических проблем Железная леди фактически уничтожила угольную отрасль Британии. В результате сотни тысяч людей остались без работы, сократились налоговые поступления, экономические показатели ряда регионов существенно ухудшились, выросла уличная преступность и так далее. Некоторые почитатели Железной леди считают это проявлением её железной воли, однако никто из них не смог мне объяснить, зачем вообще это нужно было делать.

Но были и более долгосрочные последствия. Например, снижение объёмов грузоперевозок привело к снижению рентабельности железных дорог, что, в свою очередь, вызвало их последующую приватизацию. Причём приватизация железных дорог была специфической — подвижный состав, приносящий прибыли, приватизировали, а рельсы и прочую инфраструктуру, нуждающуюся в постоянном уходе и ремонте, оставили государственными. Классика либерального жульничества по формуле "приватизация доходов — национализация расходов". Что постепенно привело к нынешнему упадку британских железных дорог.

Закрытие собственных угольных шахт привело к критической зависимости от экспорта энергоносителей. В результате недальновидной политики в вопросах энергоресурсов зависимость от экспорта (по состоянию на 2019 год, согласно докладу Eurostat: Energy dependence) выросла по нефтепродуктам до 28%, по газу — до 50%, по углю — до 74%.

При этом производство электроэнергии из условно возобновляемых источников, несмотря на рассказы про "зелёную энергетику", составляет менее 2% от общей генерации. По другим направлениям ситуация не лучше, а решения принимались аналогично, ситуационно-импульсивно. Так, решение о проведении референдума о выходе из ЕС принималось ради того, чтобы надавить на брюссельскую бюрократию в торговых переговорах. Планировалось показать высокий уровень поддержки независимости и, опираясь на эти данные, продавливать лучшие условия для Британии внутри ЕС. Победа сторонников выхода оказалась для руководства страны полной неожиданностью (и за это тогдашний премьер-министр к полудню лишился кресла).

И обернулась многомиллиардными убытками. Свыше 80% ВВП Британии это услуги — финансовые, юридические, консультационные, — значительная часть которых приходилась на общеевропейский рынок и после Брексита или была полностью утрачена, или существенно сократилась.

Дальше — больше. Выход из ЕС привёл к тому, что сотни тысяч трудовых мигрантов из стран ЕС (прежде всего из Польши) были вынуждены уехать. Да, в Британии тоже в наличии кризис с мигрантами. Но, вместо того чтобы делать что-то с мусульманскими беженцами, многие из которых не хотят ни работать, ни интегрироваться в местную культуру, вытеснили трудолюбивых (относительно, конечно) поляков, работавших сантехниками и дальнобойщиками. В результате возник резкий дефицит водителей грузовиков в размере около 100 тысяч вакансий. Решение замещать их армейскими водителями откровенно бесполезное. Потому что военные, во-первых, обслуживают нужды армии, а во-вторых, их всего около двух тысяч, что является каплей в море.

Вследствие этого произошёл логистический коллапс. Товары есть, спрос на них есть, но довезти их со склада до магазина банально некому. Местное же безработное население зачастую люмпенизировано и предпочитает сидеть на диване на пособие по безработице, а не идти на курсы водителей грузовиков.

Опять же, бензин на заправки тоже нужно как-то доставлять, для этого тоже нужны водители (которых не хватает). И логистический коллапс усугубился ещё и недостатком бензина, в результате чего начали формироваться многокилометровые очереди. А как мы все понимаем, стоящие по много часов в очередях люди всё это время не заняты производительной деятельностью. Если не убирать заторы, то проблемы накапливаются как снежный ком.

Тут же на всё это накладывается кризис, связанный с производством туалетной бумаги. Daily Mail сообщает, что британские производители понесут слишком большие расходы на производство туалетной бумаги, а также на её упаковку. Чтобы снивелировать расходы, им придётся сократить производство продукции. И это образцово-показательная, "передовая" страна.

Всё это усугубляется пандемией. Премьер-министр Борис Джонсон, вместо того чтобы предпринимать какие-то антикризисные меры, то рассказывает, что собирается поменять имя, то меняет главу МИД, то обвиняет во всех проблемах "этих русских". Судя по всему, злое КГБ когда-то помешало папе Джонсона предохраняться, и оттуда проистекают все беды Британии последних лет.

При этом оппозиция ничем не лучше, потому что вместо критики Джонсона по делу обвиняет его чуть ли не в попытке коммунистической революции на острове. Вот что они курят? А если серьёзно, то на британском горизонте совершенно не видно квалифицированных антикризисных менеджеров, способных вывести страну из тупика. Впрочем, нас это вполне устраивает.

Авторы Александр Роджерс