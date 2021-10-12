Астрология новой Госдумы: большинство опять за Львами, а Тельцов потеснили Рыбы Сегодня своё первое пленарное заседание проведёт нижняя палата российского парламента восьмого созыва. Лайф собрал известные данные о депутатах нового состава Госдумы и проанализировал их. 5102 5102 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Манзюк, © Shutterstock

Сами выбрали

Большинство мест в Госдуме досталось "Единой России". Она победила на выборах как по федеральным спискам, так и в большинстве одномандатных округов. Всего эту партию в парламенте будет представлять 324 человека — конституционное большинство, которое может принять любой закон, в том числе поправки в конституцию.

Звёзды сошлись

Интересно выглядит не только персональный состав депутатского корпуса, но и их зодиакальная принадлежность, ведь, как считают многие, от этого зависят судьбы. Большинство кресел заняли народные избранники под знаком Льва, их насчиталось 55 человек. В тройке лидеров также Рыбы и Девы. В отличие от прошлого состава, где вместе со Львами преобладали Тельцы. В меньшинстве — Скорпионы, Стрельцы, Весы и Водолеи.

Лайф выяснил у экспертов, что может значить для простых людей такой зодиакальный рисунок нового парламента. Астрологи говорят, что такой выбор россиян вполне закономерен и объясним. Дело, по их словам, в том, что Юпитер и Сатурн находятся в знаке Водолея в оппозиции ко Львам, и это заставляет представителей данного знака проявлять какие-то новые таланты, новые качества, делает их более весомыми и притягивает к ним внимание тех, кто их выбирал, и даже дарит надежду.

Поскольку Лев — это знак справедливости, это желания и чаяния, когда люди надеются получить справедливое и структурированное общество. Рыбы и их большое количество в этом смысле могут создать или прощупать некий путь преобразования социальных структур или различных институтов. Рыбы — знак канализации, знак очищения, знак отделения плевел от ржи вместе с Девами. И вот эти знаки проявят себя чуть попозже. Юпитер в конце года войдёт в знак Рыбы, и его представители почувствуют себя более уверенными вместе с Девами и смогут выступать, свои идеи декларировать активно Александр Зараев Астролог

Смена самого богатого

Несколько лет подряд самым богатым депутатом Госдумы был единоросс Григорий Аникеев. Судя по декларациям, которые подают чиновники и народные избранники, лидером этого рейтинга станет кто-то другой. По официальным данным, вполне вероятно, что главный богатей парламента сменится. Им станет тоже единоросс, бывший депутат Калининградской областной думы Андрей Горохов. Владелец фармацевтической компании заработал семь с половиной миллиардов рублей. На втором месте, обогнав Аникеева, оказался новичок Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Преимущество мужчин

Несмотря на рост феминистских тенденций в обществе, в этом составе Думы по-прежнему больше мужчин, причём их преимущество подавляющее.

Госдума постарела

Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года. Это на один год больше, чем в прошлом парламенте. При этом если мужчины оказались старше на полтора года, то женщины, напротив, на год моложе. В новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли 30 лет, а самым молодым стал Георгий Арапов из "Новых людей", которому только месяц назад исполнилось 22 года. Проводит же первое заседание в этот раз по регламенту старейший народный избранник — Владимир Ресин из "Единой России" (ему 85 лет).

Авторы Алексей Соков