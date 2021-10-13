Опасный карьер: Как в Адыгее с помощью силовиков захватывают чужой бизнес и избавляются от неугодных В Адыгее разгорается скандал вокруг одного из карьеров в станице Ханской. Им владеет семья Андрея Бондаренко, однако нечистоплотные бизнесмены и силовики пытаются отобрать предприятие. 13 октября, 08:24 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Виталий Тимкив

— Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Бондаренко Андрей, офицер запаса, отец двоих детей, обращаюсь к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации, гаранту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, за защитой от произвола правоохранительных органов, вступивших в сговор с криминалом, чтобы незаконно получить моё имущество, травли меня и членов моей семьи, — написал президенту РФ Владимиру Путину владелец дробильно-сортировочного завода "Ханский" Андрей Бондаренко.

Вот уже три года он с женой Еленой обращается в различные инстанции, чтобы обратить внимание на свою беду, восстановить справедливость, защититься от рейдеров, вернуть бизнес и наказать виновных.

За это время супруги стали обвиняемыми по сфабрикованным против них уголовным делам — Андрею Бондаренко предъявили обвинения в мошенничестве, его дело на днях начнут рассматривать в Краснодаре. Его жену Елену недавно уже осудили почти на девять лет по необоснованному обвинению в даче взятки и отправили в колонию отбывать срок.

Точкой отсчёта всех бед в семье можно назвать лето 2014 года, когда Андрея Бондаренко навестили с деловым предложением директор Сочинского национального парка Николай Пиньковский и его зам Николай Пикалов. Они попросили бизнесмена достроить участок дороги Солохаул — Бабакаул, которая проходила по территории национального парка. Эта дорога вела к госдаче "Лунная поляна".

Вид на комплекс "Лунная поляна", фото из архива: август 2006 года. Фото © ТАСС / Алексей Давыдов

Ранее строительство вела компания "ЮПК-Строй", однако затем её руководителя Юрия Копачёва заподозрили в аферах и выводе за границу девяти миллиардов бюджетных денег. Он подался в бега, а строительство дороги остановилось.

Компания Бондаренко взялась за этот проект, однако, когда дело дошло до денег, начались проблемы. Вся работа потянула на 150–170 млн рублей, но бизнесмену из них выплатили только 13 млн. Строительство пришлось приостановить. Руководители национального парка предложили Бондаренко решить вопрос с долгом, переписав на него карьер и завод в станице Ханской в Адыгее. Бизнесмен навёл справки. Один из его субподрядчиков убедил взять этот актив, пояснив, что завод якобы может принести ему ежегодно до 100 млн рублей прибыли. Добыча песчано-гравийной смеси в Адыгее испокон веков была одним из самых выгодных бизнесов.

Бондаренко устроил этот вариант. В конце ноября 2014 года он переоформил на свою жену Елену компании "ЮПК ДСЗ "Ханский", "ПМК-9" и "ЮПК-ПМК". Помимо этого, здесь значились и участки площадью более 300 тыс. квадратов. Когда пришло время принимать активы, выяснилось, что вся новая техника с баланса предприятий таинственно исчезла, а вместо неё остался лишь ржавый хлам. Это ещё не всё. Как оказалось, на заводе висел долг — 8,5 млн рублей выплат по лизингу и 1,7 млн — набежавшие пени и штрафы. Чтобы формально снять этот долг с предприятия, лизинг переоформили на новую фирму — ДСЗ "Ханский".

Супруги успели покрыть из долга около 2,5 млн рублей, однако затем работу в карьере свернули из-за изменившейся конъюнктуры и отсутствия заказов. Лизинговая компания "Интерлизинг" через Арбитражный суд заблокировала счета фирмы, после чего ДСЗ "Ханский" не смог выплатить налоги в два миллиона рублей. ФНС подозрительно быстро подала иск о банкротстве предприятия Бондаренко. Как выяснилось позже, "Интерлизинг" подал в Арбитражный суд Адыгеи иски к ДСЗ "Ханский" на взыскание долга. Только вот 6,5 млн вдруг превратились в 11,5 млн, к которым добавилась ещё стоимость аренды. Итого — 15,8 млн рублей. Поручителю, которым была Елена Бондаренко, насчитали 16,8 млн. Несмотря на явную абсурдность этой калькуляции, судья Азамат Шефруков удовлетворил иски.

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В 2017 году до Бандаренко дошли слухи, что местные оперативники зачастили в Фонд содействия развитию предпринимательства, который ещё в 2015 году предоставил его предприятиям (ДСЗ "Ханский" и "Вавилон") гранты по 15 млн рублей. Силовики якобы добивались от руководителей фонда, чтобы те написали заявление на Бондаренко о нецелевом использовании грантов. В фонде ответили отказом. Однако повод для дела нашёлся. 1 сентября 2018 года правоохранительные органы Адыгеи против Бондаренко возбудили дело по статье 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как выяснилось, силовики открыли дело на основании справки от якобы какого-то агента.

Друг с интересом

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Вскоре в этой истории появился один ключевой персонаж — Рафаэль Новрузов. Это старый приятель Бондаренко. В начале 2018 года бизнесмен, как он утверждает сам, якобы доверил ему управление заводом "Ханский", потому что был занят на другом проекте. Как друга семьи, Новрузова особо не контролировали. Он этим и воспользовался.

На заводе висели долги по лизингу, поэтому, когда в марте 2018 года у Бондаренко появился аванс, он решил их погасить. Однако у Новрузова на этот счёт было иное мнение. Он предложил восстановить технику завода и запустить производство. На том и порешили. Бондаренко перевёл ему сначала 15 млн рублей, затем ещё четыре миллиона. Получив деньги, Новрузов развил бурную деятельность: он сказал, что якобы заключил договор на покупку песчано-гравийной смеси в соседнем карьере "Чистоград", чтобы перерабатывать её на своём заводе, а затем отправлять по железной дороге. На деле всё оказалось иначе.

Супруги заподозрили, что Новрузов со своими партнёрами добывал смесь на участке ДСЗ "Ханский" без лицензии, а деньги получал на счета близкой к нему компании "НСМ групп". Примечательно, что до 2019 года фирма показывала выручку примерно 217–250 млн рублей. Однако с 2018 года чистая прибыль внезапно стала отрицательной. Счета компании уже заморожены ФНС, есть иск в суде о банкротстве предприятия.

Общаясь с Еленой Бондаренко, Новрузов говорил, что, мол, материал продолжают покупать в соседнем карьере, но эта схема оказалась убыточной. Когда подозрения Бондаренко укрепились, они закрыли участок ДСЗ "Ханский" и выгнали Новрузова и его команду. По их подсчётам, ушлый бизнесмен успел заработать примерно 140 млн рублей.

Как дела делаются

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С 2 октября 2018 года Андрей Бондаренко находился в СИЗО Краснодара под следствием по сомнительному делу о мошенничестве. Следователь давил на бизнесмена и рекомендовал взять вину на себя. Отказ его очень нервировал. Он обещал разные беды — мол, добьётся отчисления сына Бондаренко из Краснодарского президентского кадетского училища, а против его жены Елены, дочери и тёщи может возбудить уголовное дело.

В марте 2019 года оперативники задержали по подозрению в даче взятки Наталью Игнатьеву, юриста ДСЗ "Ханский", и адвоката Бондаренко. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по наиболее тяжкой, пятой части статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), которая грозит наказанием до 15 лет лишения свободы. По версии СК, Игнатьева якобы взялась порешать за деньги вопрос с мерой пресечения для Андрея Бондаренко, 1 марта 2019 года передав на автостоянке около торгового центра "Майкоп молл" два миллиона рублей следователю. Несмотря на то что у Игнатьевой трое детей, её отправили под стражу.

Первоначально в СК решили, что заказчиком взятки якобы был сам бизнесмен, хотя прекрасно знали, что он в это время находился в реанимации. На допросах следователь пытался получить от Бондаренко признательные показания, обещая в противном случае возбудить уголовное дело уже против его жены Елены.

— Когда Андрей отказался, то через 20 минут перед ним на стол положили ксерокс постановления о возбуждении уголовного дела против Елены по той же статье — 291 УК РФ — и с текущей датой 2 августа 2019 года, — рассказал Лайфу один из родственников бизнесмена.

Адвокаты Бондаренко не нашли в материалах дела никаких доказательств против Елены, даже косвенных. Следователь это и сам понимал: несмотря на тяжесть статьи, он избрал для женщины меру пресечения в виде обязательства явки. С августа по октябрь с Еленой никакие следственные действия не проводились. Следует отметить, что, пока бизнесмен находился в СИЗО, Новрузов якобы ей угрожал — мол, если она не откажется от прав на имущество ДСЗ "Ханский", её постигнет та же участь.

Поняв, что сделать обвиняемым Андрея Бондаренко не получится, следователь освободил его из-под стражи. Зато дело против Елены объединили с делом адвоката Игнатьевой. Теперь, по версии следствия, картина получалась такой: жена бизнесмена отправила юриста со взяткой к силовикам, чтобы освободить мужа. После того как Новрузов написал заявление, что Елена Бондаренко ему якобы угрожает, ей изменили меру пресечения на арест.

Всё это время Андрей Бондаренко и его жена писали жалобы на действия силовиков в различные инстанции. Наконец прокуратура проверила обоснованность возбуждения уголовных дел против жены бизнесмена и адвоката и пришла к выводу, что в них нет никаких доказательств и их нужно закрывать. На этом всё и затихло. Как считает бизнесмен, у следователей появились влиятельные заступники, которые не позволили развалить дело.

Несмотря на многочисленные нарушения, дело против Елены Бондаренко направили в суд. 11 декабря прошлого года суд в Майкопе признал её виновной и вынес беспрецедентное по жёсткости наказание — девять лет лишения свободы. Апелляция снизила срок лишь на три месяца. В мае 2021 года Елену этапировали в исправительную колонию в Усть-Лабинске.

Что касается уголовного дела Андрея Бондаренко, то оно тоже дошло до суда. Сначала материалы поступили в Мещанский райсуд Москвы, а затем Верховный суд перенёс рассмотрение в Краснодар. Скоро должны пройти первые слушания.

Завод пошёл по рукам

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Параллельно с силовиками рейдеры начали операцию по захвату активов ДСЗ "Ханский". Тот же судья Арбитражного суда Адыгеи Шефруков почему-то решил передать всё имущество завода компании "НСМ групп", которую связывают с Новрузовым. В мае прошлого года Бондаренко через своего представителя сообщил суду, что готов погасить долги перед всеми кредиторами. Однако его заявление до сих пор не рассмотрено.

За это время в ДСЗ "Ханский" сменилось уже пять арбитражных управляющих, однако никто из них не проводил инвентаризацию. Это известная схема: предприятие сознательно уничтожалось, чтобы занизить стоимость активов под продажу. Управляющие менялись, а команда Новрузова продолжала добывать в карьере смесь и продавать её.

Юристы Бондаренко неоднократно замечали махинации с арбитражным делом. Весной 2020 года они ознакомились с материалами и сфотографировали их, а к зиме заметили расхождения — по внешнему виду дело расшивалось и сшивалось заново, вставлялись новые документы и договоры, которые были выгодны временным управляющим и компании "НСМ групп". Представители последней сейчас пытаются провести торги, чтобы реализовать ДСЗ "Ханский".

Юристы Андрея и Елены Бондаренко пишут жалобы в различные инстанции, пытаясь доказать, что супруги стали жертвами правового беспредела со стороны коммерсантов-аферистов и силовиков. У них на руках есть веские доказательства нарушения закона. Восстановить честное имя Бондаренко мало. Юристы будут добиваться, чтобы были наказаны все, кто организовал травлю, уголовные дела, занимался аферами в ДСЗ "Ханский".

Правоохранительные органы в первую очередь должны проверить деятельность Рафаэла Новрузова и людей из его команды, а также руководство и бенефициаров "НСМ групп" — всех, кому было выгодно заполучить ДСЗ "Ханский". По предварительным данным, 60% в "НСМ групп" через Вадима Траскунова могут принадлежать Дмитрию Водопьянову. Другой долей через Ольгу Олейникову может владеть Новрузов.

Следует отметить, что тёзка Новрузова ранее уже упоминался в крупных аферах. В нулевых годах в Самаре расследовали несколько уголовных дел о хищениях в ОАО "Самарский губернский торговый дом", где гендиректором был Новрузов. По версии следствия, предприятие по контракту получило от ГУП "Агентство по регулированию продовольственного рынка Самарской области" 112,5 млн рублей за поставку пшеницы, после чего деньги были похищены. Затем по аналогичной схеме было похищено почти 38 млн рублей на поставках мазута. По оперативным данным, на тот момент Новрузов был объявлен в розыск силовиками Белоруссии за хищение $7,5 млн. Его задержали в Москве, после чего отправили под арест.

Авторы Вадим Тактаров