Неизвестная территория: 10 секретных объектов, которые может увидеть каждый Ехать к ним необязательно — достаточно включить карты Google. Главное — знать, где искать. 14 октября, 21:40 "Софринская пирамида" Фото © wikipedia

"Софринская пирамида" — РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

"Дон-2Н" — уникальная в своём роде РЛС сантиметрового диапазона. Её построили ещё в СССР для защиты центрального промышленного района Москвы от вероятного ядерного удара. РЛС представляет собой четырёхгранную усечённую пирамиду высотой 33–35 метров и длиной 150 метров. Российский радар, названный американскими военными "восьмым чудом света", находится к западу от посёлка Бортнево Московской области. Рядом с пирамидой в виде буквы Г расположена батарея противоракет.

"Зона 51"

Когда-то ЦРУ и Госдепартамент специально запустили утечку о появлении пришельцев, чтобы отвлечь внимание зевак от испытаний сверхсекретных самолётов на высохшем озере Грум в Неваде, которое в народе было известно как "Зона 51". С тех пор территорию базы значительно расширили, а первые испытания на секретном невадском аэродроме проходили такие машины, как стелс-бомбардировщик B2 Spirit, истребитель F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

База подводных лодок ВМС США Китсап-Бангор

Эта военно-морская база считается одной из самых секретных и крупных в мире. Для того чтобы скрыть от посторонних глаз подлодки с ядерным оружием, правительство США изъяло целый полуостров, попасть на который по суше и морю без специального допуска невозможно. К базе Китсап-Бангор приписана и USS Connecticut — эта подлодка класса Seawolf недавно столкнулась с неизвестным предметом в акватории Южно-Китайского моря.

Пусковые установки системы ПРО Москвы

В московском районе Солнцево есть крупный строительный магазин. Ничем не примечательный — таких сотни. Но вот через дорогу от него — 12 пусковых шахт для ракет А-135 "Амур". Попасть на территорию этой военной части, само собой, нельзя. А вот купить обои или плитку в ванную для нового ремонта в соседнем магазине — это пожалуйста.

Главная база американской ПРО

В богом забытом месте под названием Форт-Грили на Аляске расквартирован 49-й специальный батальон — особое подразделение ядерных сил Армии США. Эта военная часть — последний эшелон защиты между Америкой и баллистическими ракетами вероятного противника.

Секретная база российских подлодок

На севере России, в Мурманской области, среди бесчисленных островов надёжна спрятана одна из самых секретных военных баз страны — пункт базирования атомных подводных лодок Гаджиево. Тут расположена военно-морская база Северного флота России.

База под горой Ямантау

Одна из самых знаменитых гор в Башкирии является одной из самых секретных. По слухам, под огромными толщами горной породы на глубине двух с половиной километров находится центральный зал управления системой "Периметр" и резервный пункт управления ядерными силами на случай третьей мировой. Для "Периметра" в конце 70-х были созданы два закрытых города — Белорецк-15 и Белорецк-16.

Форт-Нокс

Эта секретная база Армии США считается одной из самых хорошо защищённых в мире. Именно здесь хранится значительная часть американского золотого запаса, в связи с чем базу периодически пытаются ограбить преступники из голливудских боевиков. В реальной жизни выкрасть его попросту невозможно: коды доступа меняются каждые 25 минут, а дежурные офицеры — каждые четыре часа. По количеству видеокамер база в Кентукки является абсолютным лидером среди подобных военных объектов: почти 12 тысяч объективов разного спектра охраняют достояние Америки от посягательств извне.

База подлодок в Вилючинске

Одна из самых секретных баз ВМФ России расположена недалеко от крайне живописного места — Авачинского вулкана. От любопытных глаз с океана база в бухте Крашенинникова скрыта причудливым полуостровом, который "обнимает" стоянку для подводных лодок, как рука заботливого старшего брата.

Секретное хранилище мормонов

Недалеко от Солт-Лейк-Сити располагается хранилище, принадлежащее Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Всего защищённых от взрыва ядерной бомбы бункеров в нём пять, а главный находится под гранитной горой на глубине около 200 метров. Хранилище сконструировано таким образом, что сможет выдержать ядерный взрыв, а записи, содержание которых не раскрывается, тщательно охраняются почти пятью сотнями охранников. Архив был создан в 1965 году, а попасть внутрь можно только через специальную биометрическую систему доступа и 20-тонные защитные двери.

Авторы Сергей Андреев