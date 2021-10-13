"Барьер" обеспечит порядок

На прошедшем в сентябре в "Сколково" II Международном форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum) на фоне демонстрации самых различных форматов применения алюминия в современных технологических цепочках не осталась без внимания крайне любопытная совместная разработка Алюминиевой ассоциации и компании "ТехПромИмпорт" — инновационная модульная система мобильных ограждений "Барьер". Она позволяет возводить заграждения любой конфигурации и протяжённости для сдерживания потоков людей и управления ими путём зонирования территории, ограничения доступа или организации проходов к объектам. Система препятствует натиску толпы и выдерживает нагрузку без смещения барьерной линии.

Секции "Барьера" представляют собой сварные профильные конструкции из высокопрочного алюминиевого сплава АД-31. При этом основание секции остроумно сделано довольно глубоким, благодаря чему стоящие у ограждения или проходящие вдоль него люди обеспечивают всей конструкции дополнительную устойчивость. Одна секция обладает прочностью до 40 мПа и способна выдержать нагрузку в горизонтальной плоскости 300 кг, а в вертикальной — 500 кг.

Инженеры спроектировали систему таким образом, что создаваемая пассивная нагрузка и надёжная система креплений не позволяет секциям сдвигаться и опрокидываться. Это легко монтируемый, надёжный и по-своему элегантный периметр безопасности самого широкого применения.

Он совсем не похож на те громоздкие и неустойчивые ограждения, которыми до сих пор пользуются наши службы по обеспечению безопасности при организации массовых мероприятий. Автор этого текста сам в своё время наблюдал, как разбушевавшиеся болельщики использовали эти заборчики в качестве тарана против враждебной группы и пытавшихся вмешаться правоохранителей.

Благодаря многообразию прямых и угловых конфигураций, а также возможности интегрировать такие модули, как турникет, металлодетектор, крупногабаритные и малогабаритные двери, "Барьер" позволяет эффективно решать задачи, связанные с безопасностью при проведении массовых городских мероприятий: спортивных соревнований, парадов, праздников, концертов, митингов и так далее. Его удобно хранить и перевозить: отдельные секции складываются в мобильные алюминиевые палеты по принципу кассет.





