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Сигнал от Набиуллиной: Скоро будет девальвация рубля

Хранить сбережения в рублях — это и патриотично, и выгодно, утверждает глава ЦБ. Почему ей нельзя верить — в реплике Александры Баязитовой.

15 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Чиновники вновь заговорили о надёжности и доходности вложений в рубль. Но как показывает практика, это верная примета того, что власти задумали провести очередную девальвацию национальной валюты. Вот как уговаривает хранить деньги в рублях глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Я храню в рублях. Во-первых, [это] внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным — председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте

Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ РФ

<p>Я храню в рублях. Во-первых, [это] внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным — председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте</p>
<p>Я храню в рублях. Во-первых, [это] внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным — председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте</p>

Не будем придираться к словам. Разумеется, это невозможно проверить — ведь выписку из банка, нам, увы не показали. И даже если мы поверим ей на слово (а мы, безусловно, верим), это ничего фактически не означает — она же сказала только о себе и ни слова о том, в какой валюте общий семейный капитал хранит её муж.

Словом, если вы патриот, то вы, во-первых, просто обязаны хранить деньги в рублях. А девальвация — это просто экономическая операция. А что? Газ, нефть и прочие ресурсы мы продаём за рубеж за доллары, а внутри страны тратим в рублях. Соответственно, чем ниже курс национальной валюты, тем больше доходов соберёт бюджет, а значит, тем проще обеспечить исполнение всех бюджетных обязательств.

Есть и ещё один плюс — чем дешевле рубль, тем дороже импортные товары, а значит, меньше конкуренции для отечественных производителей, а следовательно, в теории, девальвация ещё и обеспечивает рост производства внутри страны. Впрочем, на практике невидимая рука рынка нам показывает, пардон, фигу: практически все ранее проведённые операции по удешевлению рубля пока к взрывному росту экономики не приводили, но зато отражались на инфляции. Что неудивительно: около 30% всех потребляемых товаров мы закупаем на Западе, и когда дорожает доллар — дорожают и продукты в магазинах. Впрочем, не так давно чиновники признались, что наконец-то изобрели такую методику расчёта официальной инфляции, на которую курс иностранной валюты влиять перестал. Теперь они даже говорят о двух инфляциях: потребительской и официальной.

Я покупаю в интернет-магазинах с доставкой, и, конечно, я заметила, что средний чек у меня вырос больше, чем показатель средней инфляции. Действительно, это произошло. Цифру не буду называть, но это больше, чем мы видим по общему показателю инфляции. Безусловно, личная инфляция у каждого больше, чем росстатовская. Этот разрыв между психологическим восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой

Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ РФ

<p>Я покупаю в интернет-магазинах с доставкой, и, конечно, я заметила, что средний чек у меня вырос больше, чем показатель средней инфляции. Действительно, это произошло. Цифру не буду называть, но это больше, чем мы видим по общему показателю инфляции. Безусловно, личная инфляция у каждого больше, чем росстатовская. Этот разрыв между психологическим восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой</p>
<p>Я покупаю в интернет-магазинах с доставкой, и, конечно, я заметила, что средний чек у меня вырос больше, чем показатель средней инфляции. Действительно, это произошло. Цифру не буду называть, но это больше, чем мы видим по общему показателю инфляции. Безусловно, личная инфляция у каждого больше, чем росстатовская. Этот разрыв между психологическим восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой</p>

Словом, когда ваши любимые товары начинают дорожать — это просто психологическое восприятие, а не инфляция. Размер истинной инфляции для вас посчитают умные мужи с учёными степенями, и итоговая цифра, разумеется, окажется крайне близкой к ранее запланированному показателю. За что все причастные получат бонусы и премии. В рублях. Потому что народ нельзя расстраивать, говоря, что их зарплаты вдруг уменьшились на двузначную цифру.

Впрочем, патриотизм, как отметила Эльвира Сахипзадовна, — не единственная причина доверять рублю и чиновникам, которые за его курс отвечают. Во-вторых, по её мнению, хранить в рублях просто выгодно. Даже привела пример, чтобы прямо на пальцах показать, как выгодно отказаться от доллара.

Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублёвый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли–

Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ РФ

<p>Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублёвый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли–</p>
<p>Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублёвый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли–</p>

То есть фактически вместе с новой методикой расчёта инфляции госпожа Набиуллина разработала и новую методику расчёта доходности вложений в иностранные инструменты.

В целом, конечно, не поспоришь. Только, видимо, эту методику глава Центробанка, судя по всему, позаимствовала у недобросовестных банкиров, которые, чтобы обобрать клиента, начинают показывать ему красивые графики и приговаривать: "Вот если бы вы вложились в нашу фирму пять лет назад, то сейчас заработали ого-го как!"

Ведь на начало 2015-го как раз пришлось окончание девальвации рубля конца 2014 года. Тогда Центробанк обесценил рубль в два раза: стоимость доллара подскочила с 32 рублей до астрономических (на то время) 67,7 рубля. Ключевая ставка была поднята до рекордных 17% годовых. Конечно, вместе с ней подросли и ставки на банковские депозиты. Не знаем, какую ставку какого банка госпожа Набиуллина использует для своих расчётов, но если бы мы знали о дате девальвации 2014 года и купили бы заранее доллары, то доходность уже на начало 2015 года составила более 100%. Но зато хоть теперь мы примерно представляем, когда ждать очередной девальвации.

Путин заявил о риске девальвации национальных валют

Путин заявил о риске девальвации национальных валют

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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