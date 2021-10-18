Таинственное послание: Учёные исследовали артефакт с острова Пасхи и нашли невидимый шифр Символы удалось увидеть на деревянном предмете только благодаря трёхмерному моделированию. И лингвисты всего мира оказались не в силах перевести странный текст. 17 октября, 21:40 Фото © Getty Images / Wolfgang Kaehler / LightRocket

Вся эта загадочная история на самом деле началась в 1868 году. Тогда остров Пасхи уже почти полтора столетия как был открыт. Там уже побывали и Джеймс Кук, и Николай Миклухо-Маклай, и перуанские рабовладельцы. В 1860-е настал черёд христианских миссионеров. Их задачей было приобщить местный народ к единобожию, французскому языку и вообще просвещённой Европе, потому что просвещённая Европа полагала, что имеет дело с недалёкими людьми, у которых нет собственной культуры и собственного мнения об устройстве мироздания. Надо сказать, в этом была польза: миссионеры всячески старались отучить пасхальцев воровать, убивать, увлекаться многожёнством, ведь в просвещённой Европе ничего похожего, конечно, не происходит.

Жители Рапануи (это собственное, оригинальное название острова Пасхи) были благодарны. И вот однажды они преподносят епископу Этьену Жоссану сувенир: 16-метровую верёвку, сплетённую из человеческих волос. По всей видимости, что-то вроде рыболовной снасти. Но дело в том, что верёвка была намотана на деревянную катушку размером 30 х 15 сантиметров. Вот она, эта катушка. Когда епископ её рассмотрел, то немедленно организовал полномасштабные поиски подобных артефактов и допросы островитян. Сейчас она в Музее Таити и островов.

Табличка ронго-ронго из Музея Таити и островов. Фото © Wikipedia

Это было не просто интересно — это было удивительно: больше ни у одного народа во всей Полинезии не было своей письменности. Представления о "дикарях" несколько изменились. Но это было только начало. Ситуация такова, что до сих пор вся мировая лингвистика пасует перед этим шифром. Учёные могут предложить только гипотезы о том, что может быть написано на этих дощечках. По большому счёту пока понятно только само название этого явления: "кохау моту мо ронго-ронго" — из того, как это пытались объяснить туземцы, это значит "прочерченное дерево для декламации" или, лучше сказать, "для чтения нараспев", потому что именно так в Полинезии произносили вслух священные тексты.

На сегодняшний день известны 23 таблички ронго-ронго, и все они разбросаны по музеям мира. В общей сложности на них около 15 тысяч знаков. Это примерно как полторы данных статьи. Но не исключено, что содержательность рапануйских текстов несоизмеримо выше. При этом различных символов насчитали около 600. Среди них есть, например, изображения рыб, птиц, черепах, человека с невероятно длинными руками. Но языковеды считают, что всё это вряд ли стоит понимать буквально, то есть это не учебник природоведения и не рассказ в стиле "что вижу — то пою". Учёные подозревают, что в письменности рапануйцев есть ребусы и идеограммы. Ярчайший пример идеограммы — это значок дискеты в текстовом редакторе. Дискеты давно вышли из употребления, но все прекрасно понимают, что это изображение значит "сохранить". Это и есть идеограмма. Кроме того, пасхальское письмо, возможно, строится по принципу мнемотехники: это хитрые приёмы для лёгкого запоминания. Вот тоже отличный пример: если лунный месяц выглядит так, что образует русскую букву С, то можно сразу определить, что Луна в фазе убывания (С — стареющая), а если он развёрнут в другую сторону, то можно мысленно провести линию сверху вниз, и получится Р — растущая. Легко запомнить. Типичная мнемоническая уловка.

И кстати, о Луне. Её изображений в разных фазах очень много вот на этой табличке. Это тоже из собрания епископа Жоссана. Размер 29 х 19,5 сантиметра, толщина 2,5. Чтобы вырезать такую дощечку, требуется дерево высотой метров пятнадцать. А ведь подобных растений там к моменту прибытия европейцев уже не застали. Меж тем анализ показал, что это именно местное дерево, такое, которое когда-то произрастало на острове, — тихоокеанский палисандр (Thespesia populnea), его ещё называют индийским тюльпановым деревом, потому что у него цветки напоминают тюльпаны. И это аргумент в пользу того, что ронго-ронго появились задолго до появления на острове европейцев.

Табличка ронго-ронго "Мамари", хранится в коллекции Конгрегации Святых Сердец в Риме. Фото © Wikipedia

Так вот, специалисты склоняются к тому, что на этом палисандровом планшете выгравирован лунный календарь. Или, по крайней мере, то, о чём в тексте повествуется, явно как-то связано со сменой лунных фаз в течение месяца. Присмотритесь к символам, которые выделены красным. При желании среди них можно найти и изображение полнолуния. Притом есть ещё один нюанс: кое-где рядом с ними мелькают изображения рыбы, и возле растущей Луны они расположены головой вверх, а возле стареющей - вниз.

Фрагмент таблички ронго-ронго "Мамари". Фото © Wikipedia

По сути вот, собственно, и всё, что можно сказать определённо. Остальное - лишь догадки. По поводу рыб есть предположение, что они символизируют убитых на войне. А вот, например, посох длиной в 126 сантиметров. Как поняли исследователи, он принадлежал местному вождю, а написанное на нём имело священный смысл: рапануйцы при упоминании о нём вскидывали глаза и руки к небу. На этом посохе 564 раза повторяется значок, который идентифицируют как фаллос. По одной из версий, он означает совокупление, и тогда содержание текста кажется похожим на историю сотворения мира. Но другие учёные настаивают, что это нечто вроде отчества: если после этого значка стоит, скажем, символ птицы, то получается “сын птицы”. И тогда это уже представляется чем-то похожим на родословную.

Фрагмент "посоха из Саньяго", хранящегося в Чилийском национальном музее естественной истории. Фото © Wikipedia

До недавних пор считалось, что на “посохе из Сантьяго” (он хранится в Чилийском национальном музее естественной истории) начертан самый длинный текст на таинственном языке острова Пасхи - 2300 с лишним знаков. Но исследователь из Варшавского университета Рафал Вечорек обнаружил, что на самом деле рекорд по количеству информации принадлежит другому экземпляру. Вот этому мега-бумерангу. Конечно, он просто по форме напоминает бумеранг: вряд ли здравомыслящему аборигену придёт в голову использовать для метания палицу весом в два с половиной килограмма и длиной больше метра.

Исследователь Рафал Вечорек с артефактом острова Пасхи. Фото © Министерство образования и науки Польши/R. Wieczorek

Эту вещь вывезли с острова Пасхи в 1882 году германцы. К тому времени рапанауйцы уже очень хорошо понимали, насколько велик спрос на их загадочные дощечки, и заломили соответствующую цену. Пришлось договариваться, вносить аванс. В итоге эту и ещё две таблички передали-таки немецкому генконсулу. Сейчас бумерангоподобный планшет хранится в Этнологическом музее Берлина.

Артефакт с острова Пасхи, хранится в Этнологическом музее Берлина. Фото © "Журнал островной и прибрежной археологии"/Wieczorek, Frankiewicz, Oskolski, Horley

На одной стороне доски невооружённым глазом можно рассмотреть символы. А глаз научного работника замечает и некоторые другие детали: что древесину с боков стесали, поверхность отполировали, вырезали специальные - характерные для ронго-ронго - канавки в качестве рамок и внутри них наносили символы.

Было принято считать, что это какая-то коряга, которую выбросило на берег острова. Опять же - потому что деревьев на Рапа Нуи европейцы не видели. Но польский учёный вместе с коллегами из разных стран провёл максимально детальное исследование, и оно показало, что это не чужеродная древесина, а то самое “тюльпановое дерево”, из которого сделана и табличка с лунным календарём, и ещё добрый десяток других.

Но это ещё не самое главное. Самое главное - это то, что доску сфотографировали со всех сторон, сделали более двух тысяч снимков и на их основе построили трёхмерную модель поверхности этого предмета. И 3D-технологии помогли обнаружить, что на самом деле символы есть не только на одной стороне, но и на обратной. И по бокам. Везде. Их более пяти тысяч. Просто 90% из них стёрлись. Какую же надо было иметь мотивацию, чтобы старательно вырезать их на доске! Сколько это могло занять времени? Это явно попытка увековечить изложенное.

Восстановленные с помощью 3D-моделирования знаки, вырезанные на артефакте из Берлинского этнологического музея. Фото © "Журнал островной и прибрежной археологии"/Wieczorek, Frankiewicz, Oskolski, Horley

Доктор Вечорек полагает, что эта мемориальная доска много лет пролежала в каком-то достаточно сыром и холодном месте, например, в пещере. На это указывают следы гниения и активной жизнедеятельности многоножек Porcellionides pruinosus. Это мокрицы. Они любят влажность и не любят солнце. Предпочитают сидеть под камнями, в погребе и так далее.

Следы повреждений на артефакте, нанесённых мокрицами. Фото © "Журнал островной и прибрежной археологии"/Wieczorek, Frankiewicz, Oskolski, Horley

Меж тем радиоуглеродный анализ показывает, что, вероятнее всего, артефакту примерно 150 лет. Ориентировочно датируют 1870-м годом. То есть это практически тот самый момент, когда епископу вручили катушку. Вот только не совсем ясно, идёт ли речь о времени начертания знаков или о возрасте самого этого куска дерева. Ведь не было же тогда деревьев-то на острове. Хотя, с другой стороны, есть предположения, что кое-где одинокий палисандр ещё мог доживать свой век.

И особенно странно то, что в предполагаемый момент появления этой таблицы уже никто не мог рапанауйских текстов толком перевести. Священнослужители расспрашивали, лингвисты анализировали - и никакого убедительного результата. Если, как гласит основная версия, создание ронго-ронго вдохновлено прибытием просвещённых европейцев, то что же получается: придумали язык и через сотню лет напрочь забыли? Поэтому другие исследователи всё-таки склоняются к тому, что это язык древний, и не мог 28-буквенный латинский алфавит вдохновить жителей полинезийского острова на создание сложнейшего шифра из шести сотен символов.

Авторы Адель Романенкова