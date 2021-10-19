"Как будто каждую неделю "боинг" разбивается": В стационарах Перми заканчивается кислород: тяжёлые пациенты на грани смерти Последняя поставка кислорода должна была состояться 17 октября, но вместо необходимого количества в больницы привезли мизерный запас. 19 октября, 10:06 Фото © ТАСС / EPA / VALDRIN XHEMAJ

Сначала разрешают, потом запрещают

В последние несколько недель ситуация с коронавирусом в Перми обострилась до предела. Каждый день там фиксируют свыше 7 тысяч заболевших. По словам заместителя председателя правительства Пермского края Сергея Никифорова, курирующего сферу здравоохранения, реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжёлые больные, полностью заняты.

"95% пациентов, которые находятся в этих палатах, не привиты от коронавируса. В целом в настоящее время из всех госпитализированных 99,3% — люди, не прошедшие вакцинацию. При этом 70% коек в стационарах занимают люди в возрасте старше 60 лет", — заявил Никифоров. На амбулаторном (домашнем) лечении находятся ещё порядка 23,5 тысячи человек с подтверждённым CoViD-19. Однако во время визитов врачей и контрольных мероприятий Роспотребнадзора совместно с полицией примерно половина пациентов отсутствуют дома: они спокойно ездят в транспорте, ходят по торговым центрам, осознанно подвергая опасности окружающих.

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В том, что заражённые CoViD-19 и "контактные" спокойно передвигаются по городу, пермские активисты винят местный Роспотребнадзор — QR-коды в Перми до сих пор не введены. Сотрудники пермского Роспотребнадзора, по сведениям собеседника Лайфа, спохватились лишь в последние несколько дней — тех, кому положено находиться на самоизоляции, начали штрафовать за выход из дома. Только за последние несколько дней оформлено 860 протоколов. Однако полную цепочку эпидрасследований, как это было в первые недели и месяцы пандемии, например, в Москве, пермский Роспотребнадзор почему-то не проводит, и количество заражённых в ближайшие недели может существенно увеличиться. Активисты расценивают такую политику Роспотребнадзора как "лицемерие, если не халатную преступность".

Миссия невыполнима: последствия

Отсутствие контроля за амбулаторными больными и контактными закономерно привело к тому, что в Пермском крае увеличивается количество заболевших CoViD-19. На 19 октября в Пермском крае зафиксировано 111 364 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Большую часть заражённых пока оставляют по домам — в местных больницах заканчивается кислород, а врачи вынуждены самостоятельно искать его поставщиков, чтобы спасти тех, кто уже находится на лечении.

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Сотрудники некоторых больниц рассказали Лайфу на условиях анонимности, что вместо положенного оборудования пациентам давали кислород из 40-литровых баллонов. Для того чтобы обеспечить им больных, приходится проявлять чудеса изобретательности — например, придумывать "разветвитель" из пластиковых шлангов, через который к одному баллону подключают сразу трёх больных. Стационары в Перми полностью забиты — больных укладывают в коридорах и сестринских комнатах, в которых персонал должен отдыхать в перерывах между тяжёлыми сменами.

Проблемы с кислородом наблюдаются не только в небольших районных поликлиниках, оборудованных под ковидные госпитали, но и в крупных городских больницах. Кислород для заражённых CoViD-19 пациентов везут отовсюду — из детских больниц, онкологических центров и других учреждений, где готовы "поделиться" жизненно необходимым газом для пациентов с тяжёлыми формами коронавируса. Поставщики кислорода не справляются с запросами на поставку газа — местная компания ООО "Арника", по словам врачей, прекратила поставки минимум в два учреждения — ГБУЗ ПК "Северная БКПО" и Осинскую ЦРБ.

Медики отмечают, что мизерного запаса кислорода, пополняемого от случая к случаю, хватает пациентам на 30–45 минут, при том что с кислородной маской больные ковидом должны лежать несколько дней. В Министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что в данный момент проверяют информацию о нехватке кислорода в больницах. От ГБ № 6, в которой ситуация с дефицитом кислорода ощущается особенно сильно, Минздрав края ответа пока не получил.

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"Реальные пацаны" спешат на помощь

Неожиданно на призыв медицинских учреждений о помощи откликнулся Армен Бежанян — местный предприниматель и звезда сериала "Реальные пацаны". Он рассказал Лайфу, что люди из организации, которая снабжает кислородом больницы, попросили пустые баллоны под их поставку.

У меня на производстве было много пустых баллонов, вот их я им и отдал, чтобы помочь людям в непростой сейчас для всей страны ситуации Армен Бежанян актёр, предприниматель

В ближайшее время из-за обострения обстановки с CoViD-19 в Перми могут ввести дополнительные ограничения. Для жителей края в возрасте 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к CoViD-19 (не вакцинированных и не переболевших коронавирусом в последние полгода), могут ввести самоизоляцию.

Посещать кафе и торговые центры смогут только те, у кого есть сертификат или QR-код, подтверждающий вакцинацию от CoViD-19, или QR-код, подтверждающий перенесённый коронавирус в течение последних шести месяцев. Вопрос с поставками кислорода в больницы из-за растущего числа выявленных заражений, по данным собеседника Лайфа, может не решиться до начала 2022 года, а Пермский край в ближайшее время может стать одним из лидеров России по смертности от коронавируса.