Криминал на грани политики: Как мафиози, друживший с Тельманом Исмаиловым, превратился в видеоблогера-оппозиционера Турецкий авторитет Седат Пекер известен широкими связями с российскими ворами в законе и дружбой с Тельманом Исмаиловым. А теперь он ещё и видеоблогер. Зачем криминальный босс полез в "Ютуб"? 20 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Instagram/sedatpeker

— Если хоть что-то из того, что я говорю, ложь, обещаю, что отрежу себе палец, — так 50-летний босс турецкой мафии Седат Пекер обычно начинает очередное разоблачительное видео. Откровения Пекера иллюстрируют, насколько тесно переплелись с криминальным миром политическая, военная и финансовая элита Турции. Немыслимые для этой страны десятки миллионов просмотров на "Ютубе" делают его сегодня врагом государства № 1. Поэтому на днях Генпрокуратура Турции потребовала для Пекера пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет. Мафиози и более девяносто его соратников обвиняют в подстрекательстве к умышленному убийству.

Седат Пекер. Фото © Instagram/sedatpeker

Уже больше года Пекер находится в эмиграции — сначала в Северной Македонии, а затем, по некоторым данным, переехал в ОАЭ. Также мафиози регулярно бывает в Косове. Пекер заявляет в соцсетях о существовании некоего списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом, где якобы есть его имя, а также имена некоторых журналистов-диссидентов. В своих видео Пекер обвиняет власти в коррупции и убийствах, называя самого себя первым свидетелем этому.

Обвинения в получении взяток и крышевании бизнеса прозвучали и в адрес действующего главы МВД Турции и доверенного лица президента Эрдогана — Сулеймана Сойлу. Именно министр якобы предупредил Пекера, что ему нужно уехать из страны на время. Однако в дом босса, где жили его жена и трое детей, ворвались полицейские. Один из них направил оружие на ребёнка. Пекер счёл это предательством.

Комментируя разоблачения, министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что Пекер причинил боль и страдание многим в стране и, прикрываясь возвышенными вещами, занимался грязными делами. Сам же мафиози уже заявил, что не собирается возвращаться в Турцию.

Неоднократно Пекер говорил, что выложит видео с тёмными секретами самого президента Реджепа Эрдогана. Однако, по словам Пекера, ему позвонил главный идеолог неоосманизма в Турции Метин Кюлюнк и попросил отложить публикацию компромата до встречи Эрдогана с президентом США Джо Байденом.

Кто такой Седат Пекер

Седат Пекер считается самым авторитетным преступником Турции. Импозантный улыбающийся мужчина больше похож на влиятельного политика, чем на криминального лидера. Долгое время его считали любимчиком нынешнего президента Реджепа Эрдогана. Основные капиталы он заработал в Германии, где занимался контрабандой наркотиков, оружия и алкоголя. Трижды сидел в тюрьме, все три раза выходил досрочно.

На языке итальянской мафии Пекера называли бы "капо-ди-тутти-капи" — "босс всех боссов". До недавнего времени Пекер был своего рода третейским судьёй, чьё слово в разрешении конфликтов первое. Также Пекер сдружился с российским криминалом, привечая в Турции так называемых воров в законе и других авторитетных бизнесменов постсоветского пространства.





Особенно сильно Пекер подружился с опальным российским олигархом Тельманом Исмаиловым, при помощи которого азербайджанско-турецкий криминальный конгломерат контролировал поставки в Москву и другие города России зелени, овощей и фруктов.

Для связи с постсоветским криминалитетом у Седата был поставлен Гурсель Сайфулов (Гурам Ташкентский) — единственный вор в законе турецкой национальности, который был коронован Ровшаном Джаниевым (Ленкоранским) на сходке 2014 года в отеле "Мардан палас". Через несколько лет Джаниев был убит. Сегодня в России Тельмана Исмаилова помимо других преступлений обвиняют в подготовке убийства Ленкоранского, чьё место в 2019 году занял Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули, который тоже прожил недолго.

Именно Пекер в своё время оказал мощную поддержку Гули, который, чувствуя за собой силу, претендовал на звание вора в законе номер один. По сообщению турецких СМИ, Гули в качестве алаверды обещал преследовать и убивать гюленистов (последователей Фетхуллаха Гюлена — влиятельного турецкого диссидента, живущего в США), где бы они ни находились. Однако Гюлен и его организация FETÖ спокойно продолжают свою деятельность и в США, и в Турции, что раздражает турецкие власти. Может быть, поэтому над союзом Исмаилова – Пекера сгустились тучи.

В 2017-м Исмаилов продал "Мардан палас" за 124 миллиона долларов стамбульскому банку и переехал на арендованную в Черногории виллу. Его там часто навещал Пекер, который имел дела в соседней Северной Македонии.

Тельман Исмаилов и Седат Пекер в Черногории. Фото © Twitter/Hamdi Fırat Büyük

"Бозкурт" и криминал

Согласно сведениям из ряда источников, Пекер мог уехать из страны из-за выхода из тюрьмы легендарного босса турецкой мафии Алааттина Чакыджи, с которым будто бы у Пекера возникло недопонимание. Об этом его и предупредил Сулейман Сойлу. Однако после отъезда Пекера начались проблемы у близких ему бизнесменов и членов его ОПГ.

По данным полиции, 68-летний Чакыджи — самый кровавый бандит Турции. На его счету более трёхсот заказных убийств и покушений. Свой срок он отбывал за убийство бывшей жены — дочери другого босса турецкой мафии.

Алааттин Чакыджи. Фото © twitter/Batuhan ARSLAN

По некоторым данным, только для того, чтобы выпустить Чакыджи и его сторонников, Правительство Турции приняло новый закон: 90 тысяч заключённых освободили досрочно, официально — чтобы предотвратить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.

Ещё в 2017 году Чакыджи обратился к министру юстиции Турции с заявлением, что его люди готовы устранить Гюлена: — У нас найдутся люди, которые могут похоронить его в Пенсильвании... Где бы ни были члены организации FETÖ, если захотеть, все они будут похоронены в тех странах, где находятся.

В Турции крупные мафиози являются кумирами у турецких правых. К примеру, тот же Пекер является экспертом по истории Османской империи. Чакыджи является членом организации "Бозкурт" ("Серые волки").

Националистическое влияние турецкого криминала распространилось и на постсоветском пространстве. Например, претендующий на главенство в преступном мире Казахстана Арман Джумагельдиев (Дикий) отрицает институт воров в законе, называя себя батыром. Несколько лет назад на сходке в Анталии Джумагельдиев дал пощёчину вору в законе Гураму Чихладзе (Квежоевичу), за что по понятиям он должен быть убит. При этом Арман благополучно продолжает жить в Турции, обхаживая боссов турецкой мафии — даря им одежду султанов или казахских ханов. Но его власть, как и власть воров в законе в Турции, ограниченна и распространяется больше на земляков, которых им дозволено крышевать.





Соцсети крупных мафиозных боссов Турции больше напоминают официальные страницы политиков: мафиози фотографируются в кабинетах в строгих деловых костюмах на фоне национальной символики Турции и принимают зарубежных политиков.

Алааттин Чакыджи и народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев. Фото © Twitter/Alaattin Çakıcı

В последнее время идут разговоры о том, что смертельные противоречия между Пекером и Чакыджи удалось преодолеть. Не исключено, что волна разоблачительных видео являлась лишь инструментом в очередном криминальном переделе в сфере туризма, которая начала оправляться после пандемии коронавируса.

Авторы Станислав Сенькин