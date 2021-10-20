Apple показала за последние двадцать лет худший вариант новинок Журналист Максим Кононенко раздаёт оплеухи новой презентации Apple, что испортила инструменты, к которым все привыкли: MacBook Pro на ARM, macOS Monterey, AirPods 3-го поколения, Mac mini. 19 октября, 21:40 Фото © Getty Images

Компания Apple всегда демонстрировала нам движение вперёд — туда, где ещё ничего нет. Сначала она отказалась от дисководов для дискет, заменив их на CD-приводы, чем поразила весь мир. Каково это было — избавиться от дискет? Именно она первой внедрила разъём USB (а до этого мышку) в общее пользование. Кстати, одним из следующих шагов был отказ от любых разъёмов, кроме USB-C, что породило развитие китайской инфраструктуры переходников. Но в общем и целом это удобно: вот у вас есть зарядное устройство с USB-C, и вы можете его воткнуть хоть в iPad, хоть в компьютер, можете через этот провод заряжать телефон от компьютера.

И вдруг мы видим новый компьютер, у которого разъёмов — как у любого ноутбука из супермаркета. Apple испортила лучший ноутбук в мире — MacBook Pro! Например, MagSafe — это разъём, который примагничивается, его смысл состоял в том, что, когда вы задеваете провод, у вас компьютер со стола не летит. Он просто отсоединяется и всё. Впрочем, и USB-C тоже легко отделяется. Как объясняет сама компания, они это сделали, чтобы передавать больший ток по этому разъёму, чтобы компьютер быстрее заряжался, потому что по USB-C больше 100 ватт нельзя передать.

Окей, Apple добавила в компьютер полноразмерный разъёмный HIMI для того, чтобы его можно было подключать к телевизору или проектору. Зачем это нужно в 2021 году, непонятно, потому что точно так же можно через переходник воткнуться в разъёмный MBC. А это, объясняется компанией, чтобы как раз людям было удобно без переходника — человек приходит куда-нибудь сделать презентацию и любым кабелем HIMI, которые везде валяются, подключается прямо к компьютеру.

Они вернули слот для CD-карт — на это мне говорят, что фотографам нужно вытащить карту из фотоаппарата и вставить в компьютер и сразу скачать файлы. Я всё это готов принять, но, мне кажется, эстетически новый MacBook Pro от этого стал не таким совершенным. Компания Apple выпускает не просто компьютеры — она выпускает модные аксессуары. Минимализм, к которому она всё время шла, мне очень нравился.

Остаётся добавить про траур по поводу Touch Bar — это сенсорный экран сверху клавиатуры, на котором в зависимости от того, что у вас запущено, выводились разные нарисованные инструменты, которые можно было двигать. Эта штука большинству пользователей не зашла, а мне он ужасно нравится. Они могли бы оставить его в самой дорогой комплектации, но теперь придётся с ней распрощаться. И это шаг назад, совершенно необъяснимый с моей точки зрения.

При этом они сделали "чёлку" — теперь посередине верхней грани дисплея камера вылезает, как на 10-м iPhone. Там находится меню, и у людей, которые пользуются компьютером по работе, оно всё заполнено, и теперь посередине будет торчать эта непонятная фигня. Всё это делается для того, чтобы отрапортовать, что мы сделали рамки дисплея уже на один миллиметр. И все: "Вау!" На один миллиметр. Хотя люди, которые занимаются изготовлением видео на компьютерах MAC, это делают не на ноутбуках, а на больших компьютерах.

Когда выходила первая версия AirPods, дизайнер Jimmy Iovine говорил на презентации, что они перемеряли 100 тысяч ушей для того, чтобы создать наушники такой формы, которые бы не вываливались из ушной раковины. И первые AirPods действительно не выпадают. Затем вышли AirPods Pro, и они вываливаются из ушей. У них там шумоподавление, режим прозрачности и много чего, но они вываливаются из ушей. Теперь они сделали наушники с такой же формой, как у AirPods Pro, и их постигнет та же участь. А ведь там не нужен суперзвук, потому что если он понадобится, то человек купит себе большие наушники. А это какие-то пипетки, от них главное, что требуется, — чтобы они не вываливались из ушей.

Ещё они сделали платную подписку на Apple Music для колонки. Теперь вы своей колонке сможете сказать "включи мне музыку, чтобы поработать" за 5 долларов в месяц. А колонке от "Яндекса", Mail.ru или Google вы сможете это сказать совершенно бесплатно.

Я здесь, конечно, в лютом меньшинстве, потому что все радуются этим новым ноутбукам, потому что всем нужны разъёмы. Чувствую, что и остальные компьютеры подвергнутся такому же дизайну — шаг вперёд — три назад.

Авторы Максим Кононенко