Почему женский футбол в России пол-века в теневом бане: документальный фильм Лайфа 20 октября, 14:15 Фото © LIFE

За последние полвека женщины в мире добились многого. Несмотря на избитую фразу «Не женское это дело», мы водим машины, учимся в университетах, руководим коллективами, корпорациями и даже государствами. Нам больше не обязательно рожать детей или выходить замуж. Но! Кое-где женщин по-прежнему видеть не горят желанием. И это кое-где — футбол.

Два года назад международная федерация футбола - ФИФА приняла решение: развивать женский футбол. На это, и в качестве извинения за полувековой бан, выделили 1 миллиард долларов! В первую очередь, финансовую поддержку должны получить футбольные клубы, которые, имея в своей структуре мужские команды, создают и развивают женские, причём разных возрастов.

Тренд на женский футбол, благодаря инициативе ФИФА, пришёл и в Россию. К уже существующим женским клубам ЦСКА, «Чертаново», «Звезда-2005», «Локомотив» добавились питерский «Зенит» и казанский «Рубин». Появилась женская Суперлига. Матчи которой, в отличие от мужской, пока посещают лишь близкие и родные футболисток. Зарплаты в этой лиге тоже пока ещё несопоставимы с мужскими.

Женщина-тренер

— Мы делаем огромные шаги, на мой взгляд. Потому что открываются клубы в структуре мужских команд. У нас сейчас десять команд в Суперлиге. Конечно, мы ждём появления и "Динамо", и "Спартака", и "Химок". То есть клубы, которые будут открывать женское отделение, — говорит экс-тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина. В 2020 году она ушла с поста главного тренера сборной, которую возглавляла пять лет, и стала тренировать женский «Локомотив».

Главный тренер ЖФК "Локомотив" Елена Фомина. Фото © LIFE

Елена Фомина была первой женщиной в стране, получившей лицензию Pro. Лицензию, которая позволяет работать с профессиональными клубами - даже мужскими. Либо быть тренером мужской национальной сборной. Кроме того она даёт возможность тренировать любой европейский клуб. Лицензия Pro — это знак качества, выданный УЕФА.

«Это редкость была, что женщина может тренировать, действительно редкость и, можно так сказать, что я ворвалась. Сложность была в обучении на тренерские лицензии. Потому что не все мужчины готовы были принимать женщину-тренера и на равных с ней общаться...» - вспоминает главный тренер "Локо".

Елена Фомина родилась и выросла в столице. На футбольное поле ее привёл отец. И никто особо не препятствовал желанию девочки играть. Да и в мегаполисе к этому как-то проще относятся.

В Москве, как мы убедились, девушкам играть в футбол не сложно. Существуют профессиональные клубы, в их структурах — академии, есть футбольные школы и любительские секции. Да и само отношение к женщине на футбольном поле более-менее нормальное.

Фото © LIFE

— Отсутствие женщин в футболе это же абсолютно искусственная штука! Нет никаких ни объективных, ни субъективных причин, почему женщины не играли в футбол. Если про какой-нибудь бокс или тяжелую атлетику мы можем придумать какую-нибудь сексистскую причину, почему женщине этим не стоит заниматься (хотя я с этим не согласен), то с футболом причин вообще нет никаких. Если посмотреть на то, что произошло, например , с фитнес-центрами. Совсем недавно они были качалками. Они находились в подвалах, были грязными, обшарпанными. А потом туда пришли женщины и превратили это все в красоту! — обьясняет Владимир Долгий-Рапопорт, основатель женского любительского футбольного клуба GirlPower.

Тренировки высоко, высоко в горах...





Несмотря на решение ФИФА развивать женский футбол, в России остаются регионы, которые это развитие лишь тормозят. Так происходит часто не из-за финансовых проблем, а благодаря менталитету и консерваторам у власти. Девушкам в этих субъектах негде тренироваться. Они вообще не должны хотеть играть в футбол. Ведь их прямая обязанность — это быт!

Мы отправились в Северную Осетию. Почему туда? Потому что с этим кавказским регионом связаны такие футбольные имена, как тренеры Станислав Черчесов и Валерий Газзаев, футболисты Алан Дзагоев и Владимир Габулов. Осетия для России, как Бразилия для всего мира: если родился там, путь у тебя один – в спорт. Конечно, это касается только мальчиков. С девочками все сложнее.





— Да убрал я людей! Че ты мне по хорошему говоришь, я тебе сейчас тоже по хорошему... Вещи свои соберите, идите переодевайтесь, — раздаётся на тренировке девочек во Владикавказе на стадионе "Динамо". Футболисткам в очередной раз запретили там тренироваться, а нам сорвали съемку. И все ради того, чтобы ни они, ни мы, вдруг, не помяли газон, мало ли кому может пригодиться поле в ближайшее время.

Плакат с изображением экс-тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова во Владикавказе. Фото © LIFE

— То нельзя выйти на траву, потому что мы её помнём! То в зал нельзя зайти, потому что ФСБ хотят сегодня, старички, они сегодня попили пива, а ты говоришь развитие! — жалуется тренер женской команды из Владикавказа Сергей Хинчагов и просит это не снимать. — Там дзюдоисты могут зайти раздевалки занять. А мы на улице можем переодеваться! Девочки....

Главный тренер женской футбольной команды "Динамо", г. Владикавказ Сергей Хинчагов. Фото © LIFE

На первый взгляд, женский футбол в регионе очень не плохо развивается. Девочки тренируются в высокогорном ущелье: кросс, челночный бег, растяжка на берегу горной речки, потом игра на новеньком футбольном поле в горах. Свежий воздух! Командный дух! Картинка действительно впечатляет. В качестве спарринг-партнеров - женские команды из соседних регионов, ведь в республике им равных нет! Успехами хвастается председатель парламента республики Алексей Мачнев: «Владикавказ и Северная Осетия очень любит футбол! И мужской и женский. Для сведения скажу, что девять девочек наших, уже взрослых, играют в различных клубах Российской Федерации!»

Только вот успехи эти дело рук одного неравнодушного человека - тренера женской команды Сергея Хинчагова. Он практически в одиночку и часто за свой счёт возит девочек на соревнования, организует учебно-тренировочные сборы, устраивает для юных футболисток просмотры. Этим летом его воспитанница Элина Кокоева, перебралась в ЦСКА. Теперь она будет жить в Москве и играть за один из лучших клубов страны.

Другая подопечная Сергея — футболистка Алана Чочиева уже семь лет играет за «Чертаново». Недавно нападающую вызвали в сборную. «Она просила в детстве: отдай, мама, меня в футбол, я буду известной, знаменитой. Все над ней шутили, конечно. Нас все отговаривали! Нас даже одно время пристыдили: как мама адекватная может отдать девочку в футбол», — вспоминает мама Аланы Чочиевой Элина Мзокова. Она и сама мечтала стать спортсменкой, но ее родители отдали на осетинские танцы.

Алана Чочиева, футболистка "Чертаново". Фото © LIFE

После нашего визита в Северную Осетию тренера Хинчагова уволили из "Динамо". Кто теперь будет развивать женский футбол, не понятно. Но очевидно, что в регионе женский футбол далеко не главный вид спорта. Главный спорт там — борьба. В которой, как и в футболе, девочкам места нет.

Терпеливее чем мужчины











С тем, что футбол исключительно мужской вид спорта, тренер из Осетии Сергей Хинчагов не согласен. Считает, что «девушки более терпеливые, и болевой порок у них гораздо выше». Подтверждение этих слов мы нашли недалеко, и тоже на Кавказе, в соседнем Дагестане. Там, представьте себе, есть женский футбол. Кстати, женская сборная Дагестана выиграла у команды Сергея Хинчагова со счетом 5:3.

Основательница и тренер женской сборной Дагестана — Эльмира Ибрагимова. Российский "Форбс" включил девушку в список самых перспективных людей страны до тридцати лет за популяризацию женского футбола в мусульманском регионе.

Основательница и главный тренер женской футбольной команды Дагестана Эльмира Ибрагимова. Фото © LIFE

«Команда собиралась тяжело. Были, конечно, сложности, связанные с менталитетом и с культурой нашей республики. Парни, девушки смотрели и не понимали, что происходит? Какой футбол вообще в Дагестане? Были семьи, где не пускали родители своих дочерей. Сейчас в Дагестане пока только наша команда, к сожалению. У нас есть маленькие девочки, есть старшая группа. И пока это все, что есть. Хотелось бы чтобы это развивалось и в других городах, чтоб находились тренеры. Но пока вот как-то тяжело», — рассказала она.

По профессии Эльмира тренер по скалолазанию. Правда, сейчас ей сложно заниматься каким-либо спортом. В одном из футбольных матчей ей сломали руку. Сразу футболистка этого не заметила, и продолжала играть: «Упала, встала и пошла дальше, сломала руку - ну ладно...» - вспоминает девушка.

О мусульманских порядках и о том, через что пришлось пройти, собирая женскую футбольную команду на Кавказе, Эльмира рассказывать не любит. Да и борцом за права женщин себя не видит. Но мы и сами можем представить всю картину, учитывая что в соседней Чеченской республике женской футбольной команды до сих пор не существует, и она вряд ли в ближайшее время появится. И причины этому, надо полагать, не финансовые ...

«Зачем вы этим занимаетесь?Идите борщи варите!»

Тренировка ЖФК "Чертаново". Фото © LIFE

Стереотип, что женщина должна сидеть дома и рожать детей, характерен, увы, не только для консервативных мусульманских регионов нашей страны. В Перми базируется самый титулованный женский футбольный клуб страны «Звезда-2005». Шестикратный чемпион страны, семикратный обладатель Кубка России, финалист Кубка УЕФА. В конце концов, пермячки впервые привезли в Россию, в Пермь, Лигу Чемпионов! Уж там то вряд ли кто скажет футболисткам, что их дело у плиты стоять, думали мы и, как выяснилось, ошибались.

ЖФК "Звезда-2005", г. Пермь. Фото © LIFE

«У нас основная команда тренируется в то время, когда нет мужчин. То есть, какое-то время заняли мужчины, что там осталось — достаётся уже нашей команде. И чаще всего девчонки занимаются в час дня, а это когда лето — пекло ...» - признаётся Любовь Одинцева, тренер футбольной академии «Звезда-2005». Вспоминает, как ее не хотели брать на работу тренировать мужчин, из-за того что она женщина. А позже, уже во время игр, она не раз слышала, как парням из ее команды во время турниров говорили: «У вас что, тренер баба? Фуууу...»

На фоне этого в Перми растёт новое поколение талантливых футболисток. Их родители больше десяти лет назад пришли на тот самый женский финал Лиги Чемпионов. (Матч на стадионе «Звезда» в 2008 году поставил рекорд по посещаемости в России). Одна из таких маленьких футбольных звёздочек — нападающая академии «Звезда-2005» Аня Демидова — признана лучшим игроком среди мальчиков и девочек 2010 года рождения. Ей всего десять, а ее уже зовут в Чертаново, на просмотр.

Аня Демидова. Фото © LIFE

Несмотря на единичные истории успеха, которых в России, слава Богу, больше, чем в нашем материале, системы в женском футболе у нас нет. Хорошо, если девочки, которые потом и кровью отрабатывают на тренировках, ломая руки и мениски в надежде стать Месси или Неймаром, дорастут до клубов российской Суперлиги. Хорошо, если их заметят, благодаря таким тренерам, о которых мы рассказали. А если нет, то в лучшем случае они останутся в этом спорте, будут судить или тренировать. В худшем — футбол для них станет забытым прошлым, и девочки выберут для себя совсем иные профессии: маникюрщицы или бровиста.

— Тренер поставил меня в нападение и сказал, что я хорошо играю. Футболом я занимаюсь пока как хобби, — говорит десятилетняя нападающая из Осетии Илона Хачирова. — А кем ты хочешь стать? —У меня будет свой автосалон!

Футболистки топовых клубов России говорят, что в их время не было и этого. Многие из них начинали на дворовых самодельных коробках, как правило в где-нибудь в глубинке, играли с парнями, пока их не заметили. Теперь, видя несовершенство системы, они хотят тренировать, растить будущих звёзд российского женского футбола. Своими планами поделилась с нами защитница "Локомотива" Анна Кожникова. Сейчас у футболистки больше ста матчей за национальную сборную. А начинала она, как сама говорит, в степях под Ростовом.

— Вкладывать в детей, вот в самое начало — это не простая, но, на мой взгляд, благодарная работа. — Но ведь системы нет, как я понимаю? — Ну, мы в России живём! Системы нет. Сейчас, конечно, появляются клубы. Но все же этого мало. На такую державу этого прям катастрофически мало! Поэтому мы и отличаемся от европейских клубов, для их менталитета не сложно уделить пять лет на то, чтобы ввести эту систему. И дать ей ход. А для нас пять лет это много! Но то, что мы потом пятнадцать лет кое-как, хромая, где то выдёргивая игроков, и надеясь на Бога, что он нам поможет, барахтаемся, это нормально ....

Авторы Карпенко Жанна