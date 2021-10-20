РУСАЛ создал современную платформу онлайн-обучения для преподавателей

Компания создала проект "РУСАЛ – школам России". Он предназначен для дистанционного обучения школьников и студентов. С его помощью любой желающий преподаватель сможет быстро создавать и использовать онлайн-курсы, тесты, интерактивные задания для проведения уроков и размещения дополнительных материалов.

Педагоги получат доступ к новым функциям и возможностям после обновления платформы. Они помогают адаптировать процесс обучения под потребности конкретных класса, школы, а также оптимизируют ресурсы каждого преподавателя в организации учебной программы. Обо всех нововведениях, изменениях и о том, как стать участником проекта, представители РУСАЛа расскажут 22 октября в 12:00 по московскому времени. Презентация пройдет в онлайн-режиме. Любой желающий сможет подключиться к ней по ссылке.

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

— Более 10 лет назад РУСАЛ был одним из первопроходцев в России по организации онлайн-платформ для обучения школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. За последние полтора года доступность такой инфраструктуры стала залогом сохранения качества образования в условиях пандемии. Поэтому РУСАЛ решил в кратчайшие сроки модернизировать свою платформу, и теперь преподаватели школ со всей страны смогут ознакомиться с её преимуществами для организации образовательного процесса, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.