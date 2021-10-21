Прощание с сырьевой экономикой

По прогнозам правительства, доля ненефтегазовых доходов бюджета через 15 лет должна превысить 75% (прогноз на 2021 год — 64,4%). В номинальном же выражении к 2036 году они увеличатся более чем в два раза — до 34,6 трлн рублей (прогноз на 2021 год — 15,3 трлн рублей).

Во имя высоких технологий …

На днях страна сделала ещё один шаг на этом пути: правительственная комиссия поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы. С такой инициативой обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы.

При этом пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне — 15%, но не менее 254 долл. США за тонну. Пошлины на первичный алюминий были введены ещё летом, и в результате по сравнению с маем текущего года внутренние цены на алюминий снизились на 0,5%, в то время как цены на глобальном рынке за это же время выросли более чем на 18%.

Сохранённые в результате корректировки внешнеторговой меры средства помогут реализовать масштабную программу строительства высокотехнологичных и экологически чистых заводов, в которой значительную долю составляет негосударственное финансирование.

Комментирует глава Минпромторга России Денис Мантуров:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Фото © Пресс-служба Минпромторга

— Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации братского, иркутского, красноярского и новокузнецкого заводов ОК "Русал", одобренной президентом Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что власти этим манёвром оказывают поддержку производителям и экспортёрам высокотехнологичной продукции, к которой в полной мере относятся алюминиевые сплавы. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, торговать такой продукцией на мировых рынках сложнее, но и её маржинальность выше. Другие специалисты согласны с ним: решение по обнулению пошлин на алюминиевые сплавы, а не на первичный алюминий обусловлено продолжающейся стратегией перехода России на экспорт продуктов с большей добавленной стоимостью.

Такой подход позволяет развивать производство высоких переделов внутри России. Это ясный сигнал всем участникам рынка, причём не только алюминиевого: правительство поддерживает переработчиков, а не экспортёров сырья.

Для крупнейшего в мире за пределами Китая производителя алюминия — "Русала", — у которого сплавы или продукция с добавленной стоимостью уже превышают 50% продаж, корректировка экспортной пошлины позволит сохранить рентабельность на фоне роста цен и налогов на добычу бокситов в зарубежных юрисдикциях, а также стоимости транспортировки. Сейчас "Русал", напоминает Гришунин, завозит сырьё из-за рубежа, где его добыча уже обкладывается высокими налогами на полезные ископаемые и роялти, и отмена экспортной пошлины на сплавы позволит компании снизить уровень двойного налогообложения.

… и экологической модернизации

Мантуров неслучайно упомянул в своём комментарии экологическую программу модернизации крупнейших предприятий "Русала", финансированию которой решение по пошлинам окажет хорошую поддержку. Объём инвестиций "Русала" в экомодернизацию российских алюминиевых заводов до 2030 года исчисляется сотнями миллиардов рублей. В Минпромторге отдельно указывают, что значительную долю в финансировании перестройки заводов составят негосударственные средства.

Вот что говорил по этому поводу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв:

— Экология в Кузбассе волнует практически каждого, жители и Новокузнецка, и всего региона высказывают свои предложения и пожелания. Для решения экологических проблем необходимо внедрение новых технологий на предприятиях. Благодарю компанию "Русал", что она приняла решение строить, по сути, новый современный завод взамен старого. Это окажет позитивное влияние не только на экологическое состояние, но и на экономику региона.

Жители Братска, Красноярска и Иркутска, алюминиевые заводы в которых наряду с Новокузнецким комбинатом также ожидает экологическая модернизация, думаю, согласятся с Цивилёвым.