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Пора менять профессию: Какие курьеры зарабатывают больше 200 тысяч в месяц

Оказывается, просто доставляя товары, можно заработать больше, чем работая в Центробанке! Верить ли таким новостям?

21 октября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Недавно портал Superjob шокировал многих новыми заработками курьеров. Оказывается, работая на доставке товаров, можно заработать свыше 200 тысяч рублей в месяц. Мол, из-за оттока мигрантов образовался значительный дефицит доставщиков, компаниям приходится делать зарплаты более привлекательными. Те, кто потратил множество сил и денег на получение высшего образования, остались в недоумении: неужели так выгодно работать, развозя в любую непогоду чужие заказы.

Сразу отметим, что максимальный доход, который указывает Superjob, "грозит" не обычным курьерам, а только владеющим собственным автомобилем.

В среднем курьер на своём авто может зарабатывать при полной загрузке где-то 6–7 тысяч рублей в день, — говорит замдиректора компании "Курьер авто" Марина Шульгина. — И, конечно, если помножить эти деньги на количество дней в месяце, да ещё и присовокупить чаевые, то можно в итоге получить сумму 200 тысяч рублей. Однако оплачивается не нахождение на работе, а доставка одного заказа. Если, например, курьеру повезёт и он доставит, скажем, 20–25 заказов в день, он заработает и более 10 тысяч рублей за сутки. Но, сами понимаете, такие случаи по пальцам можно пересчитать. По 200 тысяч рублей в месяц, увы, на моей памяти никто не получал.

Много зарабатывать курьерам на личном автомобиле очень мешают пробки на дорогах и не всегда адекватные клиенты, которые отнимают время при приёмке товара. Кроме того, с полученной суммы они должны оплатить налоги (как правило, оформления по Трудовому кодексу нет, курьеры на своём авто должны оформить ИП или самозанятость), расходы на бензин и амортизацию своего автомобиля.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Кроме того, на работу автокурьером не возьмут просто человека с улицы, — добавляет Шульгина. — Ведь ему доверяют сразу много дорогостоящих заказов. Поэтому очень важны рекомендации с прошлого места работы. И нередко таких работников очень тщательно тестируют на детекторе лжи.

Впрочем, доходы обычных курьеров (пеших), по данным Superjob, тоже выросли. Теперь они могут зарабатывать до 100 тысяч в месяц.

Единственное, с чем я соглашусь с Superjob, — это то, что зарплаты курьеров подросли и есть большой дефицит этих сотрудников, — рассказала менеджер по персоналу Татьяна. Но это не значит, что заработать 100 тысяч в месяц очень легко. В среднем хорошие курьеры зарабатывают в два раза меньше.

В Москве сейчас система оплаты курьеров такая: компания оплачивает отработанные часы (полная смена, 12 часов, стоит обычно 1000–1500 рублей), плюс стоимость доставки заказа — 100–150 рублей за каждый. В час обычно курьер получает две заявки на заказ. Соответственно, обещанную Superjob сумму (100 тысяч рублей) курьер сможет заработать, только если будет трудиться без выходных и с ежедневными переработками.

Возможно ли такое? Очень сомневаюсь, — говорит Татьяна. Как правило, курьеры работают по графику два через два. Как минимум один день курьеру нужен, чтобы отоспаться и отдохнуть, ведь в день ему приходится проходить много километров.

К тому же существуют и штрафы. Опоздание на смену, прогул, доставка заказа без формы, жалоба клиента. У каждой компании есть свои санкции, и все они сильно бьют по карману курьера.

Кроме того, и пешие/волосипедные и автокурьеры должны сами оплачивать налоги, в штат их не берут. Поэтому они не могут рассчитывать ни на больничный, ни на оплачиваемый отпуск. Всё сам, всё за свой счёт.

Не надо завидовать курьеру, — заключает Шульгина. — Работа очень сложная, неблагодарная, нервная. Даже если в какой-то особенно удачный месяц он заработает больше своего начальника... Каждый день таскать тяжести и крутить педали — это вам не по клавиатуре стучать. Лучше войдите в его положение, если он вдруг задержался, и не забудьте оставить чаевые.

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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