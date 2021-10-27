Когда в России в 2021 году празднуют Параскеву Пятницу "Грязниху" и чего боялись беременные в старину 27 октября все верующие православные люди чтят память Святой Параскевы Сербской. 27 октября, 12:32 Фото © ТАСС / Михаил Жбанков

Житие преподобной Параскевы

Параскева Сербская. Фото © Wikipedia

Святая Параскева родилась в доме богатых и очень верующих родителей. И жила в селении Епиат. Её папа и мама часто посещали церковь, соблюдали все заповеди и всегда помогали нищим и обездоленным. Параскеве и её брату тоже очень нравилось ходить в храм и слушать песнопения с молитвами.

Как-то на одной из Божественных литургий девочка услышала слова из Евангелия о том, что каждый желающий сам может последовать за Господом Богом. Эти слова так запали ей в душу, что она решила жить так, как учит Иисус. После смерти родителей Параскева с братом отправилась в Царьград, чтобы поклониться святыням. Затем их путь лёг в иорданскую пустыню, где она и прожила всю свою жизнь.

Умерла святая в глубокой старости, а за два года до смерти ей приснился ангел, который посоветовал вернуться домой, где прошло её детство. Что она и сделала.

Традиции и обряды

Храм Святой великомученицы Параскевы в Омске. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В народе праздник Святой Параскевы называют по-разному. Например, если в этот день льют дожди и на дорогах грязно, люди называют его Параскева Грязниха, а если падает снег, то праздник именуют Порошиха.

В основном на народное название дня влияет погода, но есть и другое определение праздника. Так как в этот день принято шить, мять и трепать лён, женщины зачастую называют его Трепальница. На Параскеву Грязниху категорически нельзя стирать и прясть пряжу. А если этот день выпадает на пятницу, то нельзя даже смеяться.

Согласно поверью, если на Параскеву много смеяться, то в старости будут одни слёзы. Поэтому в дом гостей не зовут и столы не накрывают. Однако после молитвы в храме женщинам разрешается наряжаться в красивые одежды и выходить в них на прогулку.

Считалось, что так они показывают людям свои способности в рукоделии, поскольку вся одежда была сшита своими руками.

Приметы

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В старину Параскева считалась покровительницей беременных женщин. Поэтому основные приметы в день её памяти связаны с будущими мамами. Женщины верили, что святая обязательно поможет им легко разродиться — главное, постоянно ей молиться и помнить о ней.

Но главное, что должна была знать каждая беременная, — это то, что нельзя расчёсывать волосы в пятницу. Считалось, что тогда Параскева отвернётся от роженицы и во время родов может случиться беда либо с матерью, либо с младенцем.

Ну и главная примета на Параскеву Грязниху: если в этот день грязи больше, чем за всю осень, то зима наступит через четыре недели, а выпавший снег не растает. Определялось количество грязи с помощью лошади. Если её копыто полностью погружалось в грязь, то холода уже не за горами.

Авторы Татьяна Богданова