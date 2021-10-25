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Русский пир во время пандемии: Как экс-замминистра финансов Андрей Вавилов закатил дорогую свадьбу в Ломбардии

На озере Комо поженились 60-летний бывший чиновник Андрей Вавилов и 24-летняя меховщица Софи-Антуанетта Делуа. На свадьбе гуляла вся звёздная тусовка. В какую сумму могло обойтись мероприятие?

25 октября, 15:33
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CTyu2W3sXRq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / villadelbalbianello</a>, © <a href="https://www.instagram.com/sofi_delua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / sofi_delua</a> / Софи-Антуанетта Делуа</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / villadelbalbianello, © Instagram / sofi_delua / Софи-Антуанетта Делуа

Вилла дель Бальбьянелло расположена в Ломбардии на озере Комо у края лесистого полуострова Доссо д'Аведо. Это уникальное и запоминающееся место. Гости приплывают на пароме к пирсу, представляющему собой величественные ворота из кованого железа и четыре колонны с амфорами. Дальше они идут по холму вверх через сады с террасами, мимо овитых ползучим фикусом романских аркад и лоджий, мимо платанов, постриженных в виде люстр, и цветочных каскадов с белыми орхидеями и зелёными молюцеллами.

Вилла дель Бальбьянелло. Фото © Instagram / villadelbalbianello

Вилла дель Бальбьянелло.

Фото © Instagram / villadelbalbianello

Этот архитектурно-природный шедевр построили в 1787 году для кардинала Анджело Мария Дурини. В восьмидесятых годах XX века вилла стала собственностью Национального фонда Италии. Теперь здесь отдыхают туристы со всего мира. Голливудские режиссёры снимают кино (например, "Звёздные войны" и "Казино "Рояль"), а богачи, такие как экс-замминистра финансов России Андрей Вавилов, празднуют свадьбы.

Молодожёны: Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Делуа. Фото © Instagram / sofi_delua / Софи-Антуанетта Делуа

Молодожёны: Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Делуа.

Фото © Instagram / sofi_delua / Софи-Антуанетта Делуа

Чёрную икру ели ложками

Пользователи "Инстаграма" обсуждают фотографии со свадьбы 60-летнего бывшего сенатора, экс-замминистра финансов РФ Андрея Вавилова и 24-летней светской львицы Софи-Антуанетты Делуа. С помощью геотегов общественность легко вычислила, где прошло их пышное бракосочетание — на знаменитой вилле дель Бальбьянелло.

Жених и невеста, плюс Ксения Собчак.

Видео © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа

Эксперты свадебных агентств оценили церемонию бракосочетания в несколько сотен тысяч евро. Например, бронь территории виллы для мероприятия обошлась не менее чем в €25 тысяч. За каждую комнату для ночлега гостей ещё по €9 тысяч. Свадьбу вела Ксения Собчак, которая обычно получает за такие услуги минимум €40–50 тысяч. А ещё со сцены пели Любовь Успенская, Вера Брежнева и Ани Лорак. Играл на рояле звёздный пианист Стивен Ридли. Присутствовали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и наследница бизнес-династии Агаларовых Сабина Агаларова. Всем гостям оплачивали перелёты на Апеннинский полуостров и проживание в отеле Grand Hotel Tremezzo, который считается одним из самых дорогих. Стоимость номера доходит до 300 тысяч рублей в сутки.

  • Сабина Агаларова. Фото © Instagram / agalusya / Сабина Агаларова
    Сабина Агаларова. Фото © Instagram / agalusya / Сабина Агаларова
  • Устрицы и чёрная икра. Фото © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа
    Устрицы и чёрная икра. Фото © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа

Сабина Агаларова.

Фото © Instagram / agalusya / Сабина Агаларова

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Как веселились на свадьбе богачи, можно подсмотреть в их же социальных сетях. Гостей доставили в Италию на бизнесджете Baden Aircraft Operations. Присутствовавшие на торжестве ели чёрную икру ложками, запивали устриц элитным шампанским, в роскошных одеждах танцевали под песню Bella Ciao — это гимн итальянских партизан, невольниц с рисовых плантаций и Робин Гудов из сериала "Бумажный дом".

Танцы под Bella Ciao. Видео © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа

Всю церемонию невеста легко и изящно носила платье весом свыше 30 килограммов. А больше всего поразило обручальное кольцо Софи-Антуанетты, которое ей подарил жених. Предположительно, на пальце девушки красовалось украшение с жёлтым бриллиантом весом 23,58 карата от Christi стоимостью свыше 300 тысяч евро.

  • Платье невесты. Фото © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа
    Платье невесты. Фото © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа
  • Кольцо невесты. Фото © Instagram / sofi_delua / Софи-Антуанетта Делуа
    Кольцо невесты. Фото © Instagram / sofi_delua / Софи-Антуанетта Делуа

Платье невесты.

Фото © Instagram / daria_dilua / Дарья Дилуа

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Три брака, бесчисленные уголовные дела

Вавилова называют одним из самых влиятельных чиновников 90-х. Ещё он прославился тем, что подписывал от имени Минфина документы по печально известным залоговым аукционам.

Исполняющий обязанности министра финансов России Андрей Вавилов на заседании правительства, где объявлено о его назначении. 1994 год Фото © ТАСС / Сенцов Александр

Исполняющий обязанности министра финансов России Андрей Вавилов на заседании правительства, где объявлено о его назначении. 1994 год

Фото © ТАСС / Сенцов Александр

Пропуск в большую политику Андрей Вавилов получил в 1990 году, когда вместе с будущим основателем партии "Яблоко" Григорием Явлинским разрабатывал экономическую программу "500 дней". В 1992–1997 годах Андрей Вавилов трудился заместителем министра финансов. Следующие пять лет он посвятил бизнесу: был президентом Международной финансовой компании, покупал акции концерна "Северная нефть", продавал активы корпорации "Роснефть". С 2002 по 2010 год Андрей Вавилов заседал в Совете Федерации как сенатор.

По мнению российского журналиста Олега Лурье, бывший политик Вавилов мог нанести бюджету России крупный ущерб.

К примеру, в 1994–1995 годах Вавилов выдал предбанкротному банку "Национальный кредит" кредитов на $177 миллионов и на $125 миллионов облигаций внутреннего валютного займа. В итоге с согласия Вавилова — это одна из схем просто — кредит был переуступлен банком Национальному фонду спорта, где благополучно исчез

Олег Лурье

Журналист

<p>К примеру, в 1994–1995 годах Вавилов выдал предбанкротному банку "Национальный кредит" кредитов на $177 миллионов и на $125 миллионов облигаций внутреннего валютного займа. В итоге с согласия Вавилова — это одна из схем просто — кредит был переуступлен банком Национальному фонду спорта, где благополучно исчез</p>
<p>К примеру, в 1994–1995 годах Вавилов выдал предбанкротному банку "Национальный кредит" кредитов на $177 миллионов и на $125 миллионов облигаций внутреннего валютного займа. В итоге с согласия Вавилова — это одна из схем просто — кредит был переуступлен банком Национальному фонду спорта, где благополучно исчез</p>

Ещё Вавилов может быть причастен к афере в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году, утверждает в своём телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

Для "стимуляции" банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему. Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а затем покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Ущерб, причинённый бюджету, не поддаётся никакому учёту

Александр Хинштейн

Политик

<p>Для "стимуляции" банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему. Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а затем покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Ущерб, причинённый бюджету, не поддаётся никакому учёту</p>
<p>Для "стимуляции" банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему. Государство передавало банкам свои ценные бумаги за 30% от номинала, а затем покупало их обратно, но уже за полную стоимость. Ущерб, причинённый бюджету, не поддаётся никакому учёту</p>

Это лишь малая часть того, в чём подозревали и обвиняли Андрея Вавилова. В 1997 году он проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму $231 миллион, выделенного авиакорпорации "МиГ" на производство боевых самолётов для Индии. В 2001 году Вавилову инкриминировали два эпизода. Следователи полагали, что он, будучи замминистра, мог быть причастен к мошенничеству в процедуре приватизации компании "Сибнефть" и при проведении взаимозачётов между Министерством финансов РФ и компанией "Единые энергетические системы Украины". В итоге каждый раз Вавилов выходил сухим из воды. В случае с самолётами для Индии его вину даже удалось доказать, но к тому моменту он уже был сенатором с иммунитетом от судебного преследования.

Андрей Вавилов продолжает оставаться действующим членом Совета Федерации — на отставке сенатора в связи с признанием его виновным в хищении следственные органы не настаивают. Взыскивать с господина Вавилова и других обвиняемых похищенную сумму никто не собирается, — отрезал тогдашний пресс-секретарь Совета Федерации Юрий Козлов.

Американцы тоже имели вопросы к Андрею Вавилову. В 2004 году его личный самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту города Палм-Бич. Местная полиция его допрашивала, по некоторым данным, по делу экс-премьера Украины, который обвинялся в США в отмывании $114 миллионов.

Сегодня Вавилов — крупный бизнесмен. Он владелец и председатель совета директоров инновационной фирмы ЗАО "Суперокс". Согласно базе СПАРК, это глубоко убыточный бизнес. Минус 152 миллиона рублей по итогам прошлого года, минус 135 миллионов — в 2019-м, минус 55 миллионов — в 2018-м, минус 75 миллионов — в 2017-м. Несмотря на это, фирма "Суперокс" пару лет назад заключила госконтракт с Объединённой энергетической компанией на полтора миллиарда рублей.

Также у Андрея Вавилова в собственности 84% акций ООО "С-Инновация" — резидента "Сколково". Это предприятие получило 117 миллионов рублей господдержки и субсидий в 2019–2021 годах. Чистая прибыль там достигает в среднем 150–300 миллионов рублей в год.

По некоторым данным, Вавилов владеет фешенебельным поместьем на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Жуковка стоимостью более 400 миллионов рублей и площадью 144 сотки. По этому же адресу он зарегистрировал другие свои компании: скромное, судя по финансовым оборотам, издательство "ИФИ" и убыточную строительную фирму ООО "КТМ" (минус четыре миллиона рублей в 2020 году).

Предполагаемый особняк Андрея Вавилова на Рублёвке. Фото © "Яндекс Maps"

Предполагаемый особняк Андрея Вавилова на Рублёвке.

Фото © "Яндекс Maps"

В 2006 году Forbes оценивал состояние Андрея Вавилова в $470 миллионов. С тех пор он ни разу не делился информацией о своих доходах.

Делуа-Коломийцева-Пришлецова

Для Андрея Вавилова это уже третья свадьба. В начале нулевых папарацци гонялись за его первой супругой, актрисой Марьяной Цареградской. Она была младше экс-чиновника на 13 лет. Он дарил ей дорогие подарки, например спортивный Mercedes-AMG GT и знаменитый бриллиант "Принцесса Ашока" весом 55 карат и стоимостью $35 миллионов. Четыре года назад Марьяна скончалась в Монако при таинственных обстоятельствах. По официальной версии, из-за онкологии. Ходили слухи и о насильственной смерти. "Где большие деньги, там смерть. Правды никто не узнает", — написал тогда в своём блоге актёр Станислав Садальский. Вскоре вдовец повёл в загс другую девушку — модель Ингу Барковску. Пара продержалась вместе до лета 2021 года. Развод был тихим, быстрым.

Марьяна Цареградская. Инга Барковска Фото © Ingabarkovska.com, кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов"

Марьяна Цареградская. Инга Барковска

Фото © Ingabarkovska.com, кадр из фильма "Тайны дворцовых переворотов"

Третья жена Андрея Вавилова представляется Софи-Антуанеттой Делуа. Настоящая её фамилия — Коломийцева. Она дочь владелицы мехового дома Джулии Делуа. О последней светская пресса много писала в нулевые годы. Якобы Джулия закатывала грандиозные вечеринки для российских селебрити в самых дорогих ресторанах столицы, где буквально забрасывала их дармовыми соболями и норками.

Судя по базе СПАРК, до 2004 года мать Софи-Антуанетты была Юлией Пришлецовой из Бишкека, в 2006-м сменила фамилию на Коломийцева. Затем она взяла звучный псевдоним Джулия Делуа.

Фото © СПАРК

Фото © СПАРК

На Джулию Делуа сейчас оформлена одна компания по производству меховых изделий — ООО "Джулия Делуа". Прибыли там почти нет, индекс финансового риска оценивается как высокий. Это значит, что вполне возможно банкротство этой компании. Раньше меховщица владела ещё предприятием-близнецом (ООО "Джулия Дилуа"), но его закрыли налоговики из-за нарушений.

Сама Софи-Антуанетта Делуа тоже занимается мехами. Впрочем, её фирма "Софи-Стайл" показывает из года в год копеечную прибыль.

Коронавирус не помеха

Сейчас все недоумевают, каким образом молодожёнам и их гостям удаётся свободно перемещаться по миру в период массовых ограничений и локдаунов из-за пандемии коронавируса. Отметим, что в настоящее время Италия закрыта для россиян с туристической визой. Для въезда нужно обоснование и бизнес-виза: приглашение на работу, необходимость в лечении, учёба. Также въехать можно тем, кто постоянно проживает в Италии, является гражданином ЕС, Великобритании или страны – участницы Шенгенского соглашения. В любом случае по прибытии на Апеннины необходимо соблюдать десятидневный карантин.

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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