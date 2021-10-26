Должник-миллиардер: Кто и почему расправился с экс-банкиром Яхонтовым, его женой и восьмилетним сыном На юго-западе Москвы жестоко убита семья — 57-летний Михаил Яхонтов, его супруга и ребёнок. Заказчиков и киллеров ищут среди тех, кому экс-банкир задолжал несколько миллиардов рублей. 26 октября, 17:44 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, t.me / 112

Убийство произошло в одном из элитных жилых комплексов по улице Мосфильмовской, что на юго-западе столицы, ещё 24 октября.

В последние годы Яхонтов жил со второй супругой, на которой женился во время судебного процесса по делу "Смоленского банка", и их общим восьмилетним сыном. Однако с первой семьёй он также общался и, в частности, со своей старшей дочерью — Анастасией. Она-то и забила тревогу, когда отец и его новая жена перестали отвечать на звонки в минувшее воскресенье.

Вместе со своим парнем она поехала на Мосфильмовскую, взяла ключи у домработницы и обнаружила в квартире настоящую бойню. Экс-банкиру перерезали глотку, а его супруга, 39-летняя Антонина Носырева, и восьмилетний сын Г. были задушены, при этом у мальчика также оказалась сломана шея.





Следователи отрабатывают несколько версий, но главной пока остаётся прежняя работа Яхонтова в "Смоленском банке", а также его крупные долги. Кроме того, изучается версия возможного ограбления или мести. Следователи выясняют, чем в последнее время занимались Яхонтов и его супруга, каким был их круг общения, источники доходов, какие обязательства и перед кем у них были.

Яхонтов-старший стал известен общественности как топ-менеджер ОАО "Смоленский банк" в 2016 году, когда его арестовали по подозрению в растрате. Он обвинялся в том, что незадолго до краха банка вместе с подельниками вывел из него на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей.

По громкому делу также проходили владелец "Смоленского банка" Павел Шитов, заместитель управляющего московским филиалом Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента Тимур Акберов. Параллельно всплыло ещё одно дело о хищениях в банке, по нему осудили бывшего председателя правления кредитного учреждения Анатолия Данилова.

Как указано в материалах дела, топ-менеджеры заранее знали о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у "Смоленского банка". В связи с этим они разработали план: ссылаясь на технические сбои, банк приостановил обслуживание счетов клиентов.

На их деньги через московский филиал мошенники активно покупали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество. В итоге на момент краха "Смоленский банк" остался должен кредиторам более 19 миллиардов рублей.

Михаил Яхонтов. © YouTube

В марте 2019 года Яхонтова признали виновным в преднамеренном банкротстве "Смоленского банка" и приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Однако суд зачёл каждый день, проведённый им в СИЗО, как полтора дня в колонии и в этом году банкир раньше времени вышел на свободу.

Кроме уголовного дела в его отношении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) был заявлен и гражданский иск о солидарном взыскании с фигурантов дела почти 8,5 миллиарда рублей. При этом на самого Яхонтова пришлось около двух миллиардов. Не исключено, что именно этот долг мог стать роковым для банкира.

7 сентября московский арбитраж признал Михаила Яхонтова банкротом и назначил управляющего его имуществом. До 15 декабря он должен был предоставить список своих активов, на которые могло быть обращено взыскание. Возможно, некоторые кредиторы могли понять, что своих денег они больше не увидят, ведь официально должник уже не владел никаким бизнесом и даже закрыл ИП.

Долгие годы, вплоть до последнего времени, банкир был прописан в неприметной кирпичной пятиэтажке на Дмитровском шоссе, построенной ещё в 1932 году. Там находится двухкомнатная квартира площадью 48,8 кв. м.

Правда, перед арестом Яхонтов разжился недвижимостью: рядом с деревней Воронино Сергиево-Посадского района Московской области в СНТ "Кино" он приобрёл сразу восемь участков земли суммарной площадью 7,5 га. Сейчас небольшие коттеджи с участками стоят здесь около 8,5 миллиона рублей.

Лайф нашёл и предполагаемую супругу Яхонтова — Антонину Носыреву. Её полная тёзка с совпадающей датой рождения — уроженка Смоленска, прописанная в Москве, на улице 3-й Мытищинской, в паре кварталов от проспекта Мира и станции метро "Алексеевская". В последние годы женщина владела трёхлитровым дизельным паркетником Porsche Cayenne и автомобилем Range Rover Sport последней модели.

Авторы Евгений Кузнецов