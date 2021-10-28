X5 Group запустила подписку: какие выгоды получат покупатели

Пакет даст клиентам торговых сетей целый ряд новых возможностей, в том числе дополнительный кешбэк с каждой покупки. Причём, как показал тестовый период работы подписки, это интересно и молодёжи, и людям среднего возраста, и пожилым. Сейчас для оформления доступно три разных варианта Пакета. Именно их компания будет пилотировать с ноября по декабрь 2021 года.

Каждый клиент может выбрать свой формат подписки. Именно тот, который больше всего подходит ему. Виды подписки отличаются предложениями от конкретных сетей: если чаще покупаете в “Пятёрочке”, берите " Пакет с Пятёрочкой" (возврат за покупки — 5%), если в "Перекрёстке”, то вам подойдет "Пакет с Перекрёстком” (возврат за покупки — 10%). Если выбрать между этими магазинами не получается и вы часто часто в обе торговые сети, то ваш вариант—“Полный Пакет” с кешбэком 5% в “Пятёрочке” и 7% в “Перекрёстке”. Стоимость для такого набора преимуществ очень даже скромная и зависит от выбранной подписки.Самая дорогая — для покупок в “Перекрёстке”, но и она стоит всего 299 рублей в месяц.

В целом подписка позволяет прилично экономить и возвращать средства за повседневные покупки баллами на карту лояльности. Кроме того, в месяц можно получить еще несколько бесплатных экспресс-доставок из магазинов и агрегатора ОКОЛО.

Подписка нацелена на то, чтобы найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Причём учитываются их интересы не только в продуктовых магазинах, но и в других сферах. Есть приятные бонусы от компаний-партнёров. Например, бесплатный доступ к сервису “СберЗвук”, скидка 200 рублей на покупки на AliExpress, скидка 20% на лабораторные услуги в "Инвитро" и другие.

— Х5 запускает пилотный продукт, который впервые объединяет все возможности и преимущества различных бизнесов группы — торговых сетей, онлайн-форматов, логистического сервиса, а также предложения наших партнёров. Подписка — это возможность улучшить качество жизни людей благодаря экономии времени и денежных средств, новый потребительский опыт и "путеводитель" покупателя на едином рынке еды. В отличие от других подписок наше предложение направлено на закрытие первоочередных задач человека: еда, безопасность, комфорт, быт, ключевые покупки. Нам ещё предстоит сбалансировать экономику бизнес-модели, но мы уже видим приток новых покупателей, рост РТО и трафика за счёт ввода нового продукта. Наша цель до конца года — кратно увеличить число пользователей подписки, привлечь новых клиентов в сети и сервисы Х5, — комментирует Антон Мироненков, управляющий директор "Х5 Технологии".