Модернизация БАМа и Транссиба: ОАО "РЖД" завершает первый этап работ

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога, которая проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Большая её часть проложена в зоне вечной мерзлоты. Строительство БАМа началось ещё в 1932 году. Сейчас дорога работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому в 2013 году стартовал первый этап развития магистрали, который завершается уже в декабре этого года.

Одним из наиболее масштабных объектов первого этапа модернизации БАМа и Транссиба является строительство вторых путей на 11-километровом участке Эльдиган — Тудур Дальневосточной железной дороги. Были проведены работы по сооружению насыпей, строительству 4 мостов, укладке рельсошпальной решётки. Это новый участок, сокращающий путь и позволяющий увеличить скорость прохождения поездов к портам Ванино и Советская Гавань.











Дело в том, что старые пути, которые пока проходят недалеко от строящихся, имеют сразу несколько минусов. Крутые повороты быстро приводят в негодность рельсы, колёса локомотивов и вагонов. Из-за большого подъёма каждый состав нуждается в помощи дополнительного толкача. К тому же дорога однопутная, и два пути здесь уже просто необходимы для нормальной пропускной способности.

Проект позволит ликвидировать узкие места на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, чтобы обеспечить вывоз грузов с основных месторождений Восточного полигона. Усилится также сотрудничество между железнодорожными и морскими перевозками. Станет проще и быстрее доставлять грузы до конечного потребителя.

Помимо железнодорожных путей строятся тоннели, мосты и вся необходимая инфраструктура для улучшения качества перевозок. На станциях появились новые жилые дома для сотрудников.

Фото © LIFE

По данным РЖД, только в период 2013–2021 гг. построено или реконструировано 45 станций (уложено более 250 км станционных путей) и 101 мост (включая мосты через крупные реки Лена, Бурея, Зея). Проложены и модернизированы 5 тоннелей, включая исключительно сложный новый Байкальский тоннель протяженностью 6,7 км, реконструированы Кипарисовский, Облученский и Владивостокский тоннели.

К настоящему моменту модернизировано более 5000 км железнодорожного пути восточного полигона железных дорог страны. За это время были построены 33 разъезда, уложено 527 км вторых путей и более 3,1 тысяч стрелочных переводов, построено и выполнено техническое перевооружение 49 тяговых подстанций и 16 постов секционирования, оборудовано более 1,8 тысяч км линий автоблокировки, электрифицировано 179 км пути.

Кроме того, возвели 40 жилых домов для работников, обеспечивающих перевозочный процесс и и 21 объект локомотивного хозяйства.

Угольный терминал. Фото © LIFE

Работы, выполненные на первом этапе модернизации, уже сейчас дают положительный эффект. Перевозки экспортных грузов в направлении Дальнего Востока с начала строительства выросли более чем вдвое.

Все строительные работы на объектах ОАО "РЖД" ведутся с соблюдением экологических норм. Так, исключается попадание сточных вод в почву без предварительной очистки. Кроме развития инфраструктуры осуществляется переход на низкоуглеродные технологии, прежде всего в сфере энергообеспечения.

Фото © LIFE