Госизмена в двух эпизодах: В чём ФСБ окончательно обвинила экс-журналиста Ивана Сафронова Следствие завершило расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. По версии ФСБ, он передавал секретную информацию спецслужбам западных стран. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 2 ноября, 14:55 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Васильев

Экс-журналисту и действующему советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, который уже полтора года находится в столичном СИЗО "Лефортово", предъявили окончательное обвинение в госизмене. Расследование по его делу официально завершено, материалы переданы для ознакомления самому Сафронову и его адвокатам. Затем, если дело утвердит прокуратура, оно будет рассмотрено в военном суде в закрытом режиме.

Сафронову предъявлены обвинения по статье 275 УК "Госизмена", за что ему грозит до 20 лет заключения. В деле — два эпизода. Первый связан с передачей секретных данных чешской разведке. По версии ФСБ, Сафронова завербовали ещё в 2012 году. Фактическим работодателем парня стало Управление по внешним связям и информации Чехии. Задание Сафронова якобы заключалось в сборе и передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Конечным получателем этих секретов якобы были спецслужбы США.

Задержание Ивана Сафронова. Фото © ЦОС ФСБ РФ

Незадолго до завершения расследования в деле появился ещё один эпизод. Сафронова обвинили в том, что в 2015 году он передал политологу Демури Воронину закрытую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии. По крайней мере такую версию изложил адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

— По версии следствия, Демури Воронин в свою очередь переслал её Цюрихскому университету Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии. Эти сведения могли быть использованы для анализа действий российских войск. Согласно обвинению, Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248, — прокомментировал адвокат.

К адвокату Павлову у следователей есть вопросы. Его обвинили в разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Павлов руководил неформальным правозащитным объединением юристов "Команда 29". По требованию Генпрокуратуры сайт организации был заблокирован в июле 2021 года. 18 июля "Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности. В сентябре Павлов покинул Россию и был объявлен в розыск.

Сам Иван Сафронов своей вины в этих эпизодах категорически не признаёт. По словам его адвокатов, следствие предлагало ему сделку с правосудием, однако он отказался.

Кто такой Иван Сафронов?

30-летний Иван Сафронов построил карьеру в издательском доме "Коммерсант". Его называли одним из самых известных и цитируемых в России авторов, специализирующихся на военной тематике и космосе. Талант Сафронова отмечал даже пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. В мае 2020 года Иван стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике. Уже через пару месяцев молодого человека арестовали за госизмену. Впрочем, это дело никак не связано с его деятельностью в госкорпорации.

Некоторые публикации Сафронова заканчивались скандалами. В 2019 году вышли две статьи за его авторством. В одной из них речь шла о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Сенатор тогда была в ярости. Вторая — рассказывала о планах по поставке российских Су-35 в Египет. Эта новость вызвала международный скандал. Сенат США пригрозил египтянам санкциями.

Иван Сафронов и его таинственно погибший отец. Фото © Facebook.com / Иван Сафронов / Wikipedia

Отец Сафронова, также Иван, был известным военным журналистом. С 1997 по 2007 год он работал в "Коммерсанте" военным обозревателем. 2 марта 2007 года он таинственным образом погиб — его тело нашли под окнами подъезда. Официальная версия: он свёл счёты с жизнью. Некоторые журналисты тогда связали гибель Сафронова-старшего с тем, что незадолго до смерти он готовил статью о поставках российского оружия на Ближний Восток. Якобы в приватных беседах он признавался, что эта информация может стать поводом для возбуждения дела о госизмене. Статью так и не опубликовали — журналист погиб.

У Сафроновых никогда не было никаких коммерческих компаний. Каких-то особых богатств за ними тоже не замечено.

Политолог со связями

Гражданина России и Германии Демури Воронина арестовали по делу Сафронова в феврале этого года и отправили в СИЗО "Лефортово". По данным открытых источников, он состоит в немецком обществе по изучению Восточной Европы. По версии силовиков, Воронин мог быть связан со спецслужбами Германии. По некоторым данным, после задержания именно он дал признательные показания, которые и легли в основу обвинения Сафронова.

Демури Воронин. Фото © Соцсети

Как рассказал Лайфу источник, за полтора месяца до ареста Демури Воронин приобрёл коттедж в Подмосковье. Чтобы оформить сделку, он на один день прилетал из Германии в российскую столицу. Меньше чем за неделю до задержания Воронин снова прилетел в Россию, но уже для того, чтобы этот самый коттедж почему-то продать.

Перед последним прилётом он сказал жене, что помимо продажи недвижимости у него намечается ещё одна очень важная встреча в Москве. В ходе этой второй поездки на родину его и задержали. Не исключено, что бумажная волокита с куплей-продажей дома была прикрытием для визитов в российскую столицу.

Тот самый дом, купленный и проданный Ворониным за короткий промежуток времени. Видео © LIFE

Интересно, что первым собственником земельного участка, на котором стоит пресловутый коттедж, был депутат Дмитровского городского округа. Он приобрёл землю в 2019 году, а уже в 2020-м продал неоднократно судимому местному жителю. Через два месяца этот мужчина построил на участке дом, а ещё через пару месяцев продал его Воронину.

Демури Воронину ранее принадлежало столичное консалтинговое агентство "Ресост". Оно было основано в 2015 году, спустя четыре года его ликвидировали налоговики из-за недостоверно указанного адреса.

Адвокат с бизнесом

Иван Юрьевич Павлов. Фото © wiki2.org

Эмигрировавший в Грузию адвокат Павлов продолжает владеть бизнесом в родном Санкт-Петербурге. Ему принадлежит компания "Ирси", изучающая общественное мнение. По итогам прошлого года её доходы превысили 34 млн рублей. "Ирси" зарегистрирована в квартире на улице Воронежской, 76. Это двухуровневые апартаменты площадью 125 квадратных метров. Очень вероятно, что это их сейчас сдают на портале ЦИАН за 100 тысяч рублей в месяц. Рыночная стоимость этого жилья около 57 млн рублей . Отметим, что Павлов является учредителем ТСЖ "Воронежская, 76". А по данным чешских регистров, адвокат прописан в двушке на улице Константина Заслонова, 27. Это исторический особняк, похожие квартиры в нём стоят около 10 млн рублей .

Дом на Воронежской, 76. Фото © spb.cian.ru

Ещё Иван Павлов тесно связан с Чехией. Он руководил пражской организацией Spolecnost Svobody Informace, которую признали нежелательной в России.

Авторы Егор Пережогин