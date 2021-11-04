Как не остаться без выплат по "ковидному" больничному Новыми штаммами ковида россияне зачастую болеют довольно продолжительное время. Как не остаться без выплат из-за опечатки в больничном, разбирался Лайф. 3 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Щербак

Четвёртая волна пандемии, врачи уже второй год работают на износ, зачастую без перерывов и выходных. Неудивительно, что при таком постоянном напряжении при выписке уже вылеченного пациента могут случиться опечатки при оформлении листка нетрудоспособности. Однако даже малозначительная ошибка может привести к тому, что другая организация — Фонд социального страхования (ФСС) — откажет в оплате дней нетрудоспособности. Поэтому очень важно сразу же проверить выписанный документ.

"Ковидные" листки нетрудоспособности выдаются по двум основаниям. Во-первых, это нахождение на карантине, а во-вторых, собственно болезнь. В зависимости от причины оформления больничного листа медицинское учреждение должно по-разному проставить коды причины заболевания. Код "03" проставляется тем, кто находился на карантине, — такой больничный выписывается, если у работника был контакт с инфекционным больным. Однако зачастую в этом случае самоизолированный дома работник не теряет трудоспособности, но может потерять в деньгах. Многие могут работать дистанционно и вообще не оформлять больничный лист. Для этого достаточно, чтобы кадровый отдел подготовил документы по переводу работника на дистанционную работу.

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Это допускается по соглашению сторон, и в рассматриваемой ситуации работодатель оформляет кадровую документацию по переводу работника на дистанционную работу на срок 14 календарных дней. Причём для такого перевода нет необходимости заключать дополнительное соглашение к трудовому договору. Достаточно главе компании издать соответствующий приказ. Но попасть в карантин работник может и в отпуске, в этом случае, к сожалению, отпускные дни не будут оплачены.

В отличие от ситуации, когда сотрудник, например, в дни отдыха подхватит вирус. В этом случае ему оформляют больничный лист с кодом заболевания "01". И согласно законодательству в случае временной нетрудоспособности работника по причине травмы или заболевания работодатель обязан этот отпуск продлить.

Но если в больничных "по карантину" ошибки довольно редки, то в листках нетрудоспособности для отболевших ковидом они становятся довольно регулярными. Во-первых, к заболевшему приходит не только его терапевт, но зачастую приезжает скорая, он проходит много различных специалистов и обследований. И тут вероятность опечатки в медкарте увеличивается. Во-вторых, излечение от новых штаммов коронавируса проходит за большее время, чем раньше. И нередки ситуации, когда человек болеет и две, и три, и четыре недели. Между тем работнику нельзя выписывать один больничный длительностью более 14 дней.

Фото © ТАСС / Александр Щербак

— Сейчас очень часты случаи, когда работнику выписывается листок нетрудоспособности на срок более чем на 14 календарных дней, — рассказала ведущий специалист столичного отделения ФСС Алёна Восхвалова. — Документ с таким сроком считается составленным с нарушением правил (п. 48 правил, п. 2.3, п. 4.2 постановления Главного санитарного врача от 18.03.2020 № 7). Работодатель не должен принимать такой больничный лист. Поэтому работнику придётся обратиться в медучреждение для выдачи нового больничного листа. Вернее, двух.

Нередко при выписке пациента допускаются ошибки в датах начала болезни. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, нужно обратить на это пристальное внимание. Если допущена ошибка, надо просить выдать новый документ.

— Исправление ошибок непосредственно медучреждением необходимо, если при оформлении листка нетрудоспособности допущена опечатка в фамилии, имени или отчестве работника; не указано место работы заболевшего человека; нет печати медорганизации; врач не расписался в табличной части документа, — перечисляет Алёна Восхвалова. — В этих случаях ФСС откажет работодателю в оплате дней нетрудоспособности работника. Однако в ситуациях, когда ошибка не мешает идентифицировать компанию или специалиста, выдавшего документ, например, если наименование фирмы написано сокращённо, исправления не требуются.

Авторы Александра Баязитова