Арестантский заказ: Как мать Прохора Шаляпина спасала зэков от наказания Матери Прохора Шаляпина грозит тюремный срок за подлог и коррупцию. Больничную сестру обвинили в том, что она за деньги освобождала осуждённых от исправительных работ. 2 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © youtube.com / "Сегодня", ТАСС / Виноградов Сергей

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело против сотрудницы волгоградской клинической больницы № 12 — матери артиста Прохора Шаляпина Елены Колесниковой. Её обвиняют в получении взяток от осуждённых, которых в эту больницу отправляют на исправительные работы.

По версии следствия, с 2019 года Колесникова за деньги заполняла табели учёта рабочего времени и даже вписывала им дополнительные часы, как если бы зэки на самом деле работали на объекте. Якобы за каждую услугу она брала от 10 до 16 тысяч рублей. В общей сложности ей инкриминируют четыре эпизода взяток и служебного подлога.

Сестра милосердия

Как выяснил Лайф, в больнице женщина — сестра-хозяйка и её должностные обязанности предполагают работу с различной документацией. То есть теоретически доступ к табелям иметь она могла.

Певец Прохор Шаляпин и его мать Елена Колесникова. Фото © instagram.com / shalyapin_official

Колесниковой предъявили обвинения сразу по трём статьям УК РФ: 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 292 (подлог). По каждой из них ей может грозить реальный срок заключения.

— Если по результатам рассмотрения дела будет установлена вина Колесниковой в служебном подлоге, повлёкшем существенный вред охраняемым законом интересам (часть 2 ст. 292 УК РФ), то в соответствии со ст. 69 УК РФ наказание составит до четырёх лет лишения свободы со штрафом, — рассказала Лайфу адвокат Екатерина Плюсова. — Скорее всего, тактика защиты будет заключаться в доказывании того, что Елена Колесникова не является должностным лицом и в её действиях отсутствует состав взятки.

Схему силовики раскрыли ещё в марте этого года. Дело поступило в суд 23 августа, а первое заседание должно было состояться 5 октября, однако женщина, сначала сотрудничавшая со следствием и признавшая вину, внезапно пошла на попятную и прекратила все контакты. В назначенную дату в суде она не появилась. Слушания переносились несколько раз, и теперь Колесникову ждут на заседании 12 ноября.

После того как информация о деле просочилась в СМИ, по Волгограду поползли слухи, что главная цель обвинения Елены Колесниковой — это сам Шаляпин. Дескать, таким образом нечистые на руку правоохранители хотят заставить певца раскошелиться на закрытие дела.

Кривая судьба

Елене Колесниковой 56 лет, она родилась и всю жизнь прожила в Волгограде. Когда ей было 18 лет, она вышла замуж за местного сталевара Андрея Захаренкова и родила сына Андрея, которого теперь все знают как Прохора. В то время Елена получила профессию повара.

По воспоминаниям Шаляпина, отец регулярно пил, по пьяной лавочке впадал в ярость и колотил домочадцев. Доставалось не только им, но и окрестным собутыльникам, и просто соседям. Андрей Захаренков нередко участвовал в уличных драках и даже поножовщине, из-за чего попал в тюрьму по статье "Хулиганство". В тот момент Прохору Шаляпину было 10 лет.

У Прохора Шаляпина было нелёгкое детство. Фото © shalyapin.ru

После отсидки батя решил вернуться в семью и вспомнить о былых временах. В итоге 15-летний Прохор не выдержал и уехал покорять столицу, а Колесникова сумела добиться официального развода и даже второй раз вышла замуж.

Захаренков же в итоге допился до шизофрении, несколько раз попадал в тюрьму, откуда его однажды увезли на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Колесникова живёт небогато: в скромной двушке площадью 55,6 квадратного метра в панельной пятиэтажке на улице Богунской, что в рабочем Краснооктябрьском районе города. В 2014 году у неё была простенькая "Лада-Ларгус", но уже через год она продала машину. В последние годы у женщины возникали долги, федеральные приставы заводили исполнительные производства, она меняла места работы, и в конце концов устроилась в злополучную 12-ю больницу.

— Практика мелкой коррупции на подобного рода местах в России существует повсеместно и уже очень давно, — рассказал Лайфу председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. — Осуждённые по мелким статьям приговариваются не к заключению, а к исправительным работам, которые они должны выполнять, как правило, в учреждениях социального назначения. Многие из них предпочитают попросту откупаться и заниматься своими делами. Я вполне допускаю, что такое преступление со стороны Колесниковой могло быть. Но здесь ещё нужно определить бенефициаров, поскольку над ней есть начальство.

Сам Прохор Шаляпин настроен воинственно и даже готов воспользоваться своим именем, чтобы привлечь внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

— Это просто безобразие, кто-то прессе нарочно слил информацию о деле до суда, — поделился с Лайфом певец. — Я не могу сейчас раскрывать детали дела, поскольку процесс не закончен, но точно говорю: моя мама не сделала ничего такого, за что ей и мне могло бы быть стыдно. Зная, насколько процветает коррупция в Волгограде, я не исключаю, что дело может иметь заказной характер и его цель — раскрутить меня на деньги. Сейчас мы с мамой боремся за справедливость и её честное имя, а после победы я раскрою все обстоятельства, у меня секретов нет.

Авторы Евгений Кузнецов