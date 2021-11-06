Видео под названием "Пацанский "скай" на 300 лошадиных сил за 330 тысяч рублей. Оживляем корыто :)" вышло на канале "Ильдар Автоподбор" и за короткое время набрало 2,6 миллиона просмотров. Видеоблогер, регулярно реанимирующий подержанные автомобили, откликнулся на просьбу своего подписчика, который не смог починить культовый спорткар.

По словам Андрея, владельца машины, он приобрёл Nissan Skyline R34 2,5 Turbo за 330 тысяч рублей во Владивостоке. Иномарка почти сразу сломалась: двигатель то глох через несколько секунд после запуска, то вовсе не заводился. Андрей и его друзья пытались оживить авто на протяжении трёх дней, но ничего не помогало, а сервисы отказывались брать машину в ремонт, потому что ей больше 20 лет.

Смотрим на машину — и это просто жесть какая-то! Этот "скайлайн" — он не просто на коленях, он уже мёртвый абсолютно! Ильдар Автоподбор Видеоблогер

Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

Ильдар и его соратник по каналу Олег попытались завести машину, но, убедившись, что это не так просто, начали перебирать все возможные причины поломки. По ходу дела они троллили владельца "ниссана", то и дело находя под капотом искрящие провода, незакреплённые детали и элементы "пацанского" тюнинга. Вскоре Андрей сказал, что ему нужно срочно уехать, и покинул место съёмок.

"Ты здесь больше не нужен. Ты сделал самое главное — убил тачку". — "Я старался!" Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

Проверяя свечи, Ильдар и Олег выяснили, что через воздухозаборник под капот попала вода, которая затем проникла в цилиндры через незакреплённые катушки зажигания. Заменив свечи и убрав влагу, автоэксперты завели машину и попросили друзей Андрея передать ему, чтобы он заделал щели на капоте.

"На рулевом кардане проводка лежит. Нормально! Руль повернул, коротнуло — завелась!" Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

Друг Андрея по имени Володя всё это время наблюдал за ходом ремонта и периодически давал свои комментарии. Его "скайлайн" стоял неподалёку — он был красного цвета и в гораздо более приличном состоянии. Блогеры решили прокатиться сначала на машине, которую "оживили", а потом и на "ниссане" Владимира.

Володя и Ильдар в "скайлайне" Андрея. Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

Во время поездки на реанимированном "скае" Ильдар предположил, что у машины проблемы не только с системой зажигания, но и с подвеской: передняя показалась ему слишком жёсткой, а задняя, наоборот, расхлябанной. К тому же он высказал сомнения по поводу заявленной мощности двигателя.

300 сил где?! Ильдар Автоподбор Видеоблогер

В "скайлайне" Володи. Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

Поездка на втором "ниссане" привела Ильдара в восторг: он явно не ожидал от подержанного спорткара такой прыти. Хозяин автомобиля объяснил разницу в ощущениях тем, что он тщательно следит за своей машиной.

Кадр из видео © YouTube / Ильдар Автоподбор

В Химках мы меняли предохранитель. В Бутове — свечи. Что дальше? Колёса будем подкачивать? Ильдар Автоподбор Видеоблогер