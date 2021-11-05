Пропуск в Европу: Как работает рынок поддельных сертификатов о вакцинации Евросоюз бьёт тревогу - из России потянулись туристы с сертификатами о вакцинации западными препаратами. Есть подозрение, что они фальшивые. Власти Европы просят помощи у силовиков России. 4 ноября, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.

— Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них, — говорится в опубликованном сообщении.

Небедные россияне, желающие путешествовать по Европе, готовы платить немалые деньги для того, чтобы беспрепятственно пересекать границы между Россией и Евросоюзом, а также странами внутри него.

В этом году процесс усложнился тем, что с 1 июля Евросоюз ввёл систему цифровых сертификатов о COVID-статусе — с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел.

Так выглядит европейский сертификат о прививках. Фото © cryptoarm.ru

На скорейшем введении COVID-паспортов больше всех настаивали страны, чья экономика завязана на туризм, например, Испания и Греция.

Новый документ позволяет обойтись без дополнительных проверок во всех государствах, признающих его действие. В отношении предъявителя документа нельзя вводить какие-либо ковидные ограничения, если только ему не нужна экстренная медицинская помощь. Его можно предъявлять во всех общественных местах: ресторанах, театрах и кинотеатрах, торговых центрах, музеях, в общественном транспорте.

Документ доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге. Он признан в 27 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Что касается вакцин, признаваемых сертификатом, их список ограничен западными препаратами: такими как Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen и Moderna. Российские вакцины типа того же "Спутника V" или китайской Sinovac европейцами не признаются. Мол, хотите ездить по Европе, прививайтесь нашими.

Копия страницы одного из нелегальных форумов в даркнете.

Бесплатно привиться западными препаратами россияне могут только за границей всего в семи странах: Армении, Грузии, Греции, Сербии, Хорватии, ЮАР и США. Ехать туда за прививкой дорого, затратно по времени и часто совсем не по пути проложенного маршрута. Проще эти же деньги предложить тому, кто быстро и эффективно может решить возникший вопрос.

В итоге в России возник устойчивый спрос на европейский сертификат. И на него тут же отреагировал теневой сегмент интернета, так называемый даркнет.

Ещё в начале года там бойко шла торговля самими западными прививками, их покупали те, кто по каким-то причинам не доверял отечественным вакцинам. С тех пор рынок насытился, российские прививки доказали свою эффективность, количество покупателей резко снизилось. После 1 июля востребованы стали поддельные сертификаты о вакцинировании.

Лайф ознакомился с ассортиментом подпольных магазинов. Разброс цен на услугу довольно большой и, вероятно, зависит от качества подделки. Например, за 800 рублей вам «нарисуют» специальный QR-код для прохождения границы, в котором будут содержаться сертификат вакцинации, результаты ПЦР-теста и анализа на наличие антител. Продавец обещает, что он будет создан на двух языках — русском и английском — и будет неотличим от реального сертификата.

Копия страницы одного из нелегальных форумов в даркнете

За 300 долларов мошенники предлагают уже не просто оформить подделку, но и внести регистрационные данные о якобы сделанной прививке в одной из выбранных покупателем стран Восточной Европы.

Данные клиента, купившего сертификат, якобы вносятся в специальную базу, после чего его подлинность даже можно проверить в специальных приложениях: CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других.

Как правило, платежи интернетные умельцы принимают по курсу в биткоинах или другой криптовалюте, что позволяет им оставаться анонимными для покупателя. Естественно, никаких гарантий того, что покупателю предоставят полный перечень обнародованных услуг, нет.

Поэтому покупатель не должен удивляться, если на границе липовый сертификат будет обнаружен и у путешественника начнутся большие проблемы: в Евросоюзе за использование подделок грозят самые разные наказания. В лучшем случае это будет крупный денежный штраф.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Также можно получить и тюремный срок до шести лет за мошенничество и подделку документов. А если предъявитель липы ещё и заразил кого-то на территории Евросоюза, и после этого заражённый скончался, такой случай местными судами будет классифицироваться как причинение смерти по неосторожности со всеми вытекающими последствиями.

Что касается России, то у нас обладатели фиктивных сертификатов подпадают под уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). За использование подделки горе-приобретателю грозит до одного года лишения свободы.

Авторы Евгений Кузнецов