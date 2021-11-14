Актёры, которые могут сыграть друг друга, и никто не заметит разницы

Вы наверняка замечали, что некоторые актёры похожи друг на друга как две капли воды. Кажется, они могли бы подменять друг друга на съёмках, и никто бы не обратил на это внимания. Вот лишь несколько примеров.

Владимир Вдовиченков / Дмитрий Орлов

Фото © Instagram / vdovichenkovvladimir / "Кинопоиск"

Эти актёры уже привыкли, что их часто путают. И немудрено, ведь во внешности двух звёзд так много общего, что они вполне могут подменять друг друга на съёмках. Тем более что и Владимир, и Дмитрий, как правило, играют героев боевиков и криминальных драм. Но это ещё не всё: обоим артистам по 49 лет, и у обоих за плечами по несколько браков. Интересно, что Вдовиченков и Орлов сами часто шутят на тему своего сходства.

Екатерина Вилкова / Аманда Сейфрид

Фото © Instagram / oldkavilochka / "Кинопоиск"

Русые волосы, голубые глаза, выразительные скулы и обворожительная улыбка — актрисы похожи друг на друга как две капли воды. К тому же Вилкова всего на год старше Сейфрид. Екатерина известна по фильмам "Стиляги", "А зори здесь тихие" и сериалу "Отель Элеон". Аманда сыграла в картинах "Альфа Дог", "Мамма Миа!" и "Красная шапочка".

Дмитрий Лысенков / Иван Охлобыстин

Фото © Instagram / lysenkovdima / "Кинопоиск"

Актёра Дмитрия Лысенкова ("Домашний арест", "Союз спасения") регулярно принимают за сына другого российского артиста — Ивана Охлобыстина ("Даун хаус", "Царь", "Интерны"). У двух знаменитостей так много общего во внешности, что поневоле задумаешься об их родственных связях. У них 16-летняя разница в возрасте, и только это обстоятельство не даёт зрителям окончательно запутаться. Однако сами Лысенков и Охлобыстин считают, что совсем не похожи друг на друга.

Юлия Панкратова / Джиллиан Андерсон

Скриншот видео: YouTube / EktbTV / Фото © "Кинопоиск"

Актриса, телеведущая и блогер Юлия Панкратова выглядит как сестра-близнец звезды культового сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон. На счету Панкратовой всего пять ролей, но с образом агента Скалли она наверняка справилась бы не хуже голливудской знаменитости.

Данила Якушев / Райан Гослинг

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