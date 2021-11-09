Тактический разворот: что пишут западные СМИ о визите главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — о причинах и последствиях приезда в Россию главного западного разведчика. 9 ноября, 14:13 Фото © Al Drago-Pool/Getty Images

Паломничество высокопоставленных чиновников администрации Байдена в Москву продолжается. Крайним — но, по всей видимости, совсем не последним — стал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Причём в российской столице он встречался не только с секретарём Совета безопасности РФ, но и с президентом Владимиром Путиным. И это явный отход от дипломатического протокола — обычно всё-таки равный встречается с равным.

Аудиенция у Путина может означать лишь одно — тема, с которой приехал господин Бёрнс, была настолько важной и сущностной, что предназначалась для ушей лично президента. Так, по мнению бывшего главы национальной разведки США Джеймса Клеппера, Бёрнс поднимал тему "гаванского синдрома". Речь идёт якобы о применении звукового, микроволнового или какого-то другого оружия для поражения мозга американских дипломатов, работавших на Кубе в 2016 году, а затем использовании этого же оружия против посольств США в Индии, Вьетнаме, Югославии, Колумбии. Дональд Трамп не верил в эту гипотезу, однако новый начальник ЦРУ, назначенный Байденом, относится к ней весьма серьёзно.

"Он собрал лучшие кадры и дал им неограниченный бюджет для того, чтобы они как можно быстрее выяснили правду об этом загадочном синдроме и нашли эффективные меры борьбы с ним. Это важно не только для будущей деятельности ЦРУ, но и для поддержания авторитета США как сверхдержавы", — писали в своё время французские СМИ. Тут, при всём уважении к господину Клепперу, даже комментировать ничего не стоит. Нужно просто посоветовать уважаемому человеку обратиться к врачам. Не тем, кто лечит "поражение мозга микроволнами", а тем, кто исцеляет от таких фантазий.

Есть и более сущностные версии — темой переговоров была Украина. Так, журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили, что Уильям Бёрнс отправился в Москву для того, чтобы "предупредить русских о последствиях концентрации российских войск возле украинской границы". Этот визит, мол, "показывает, насколько серьёзно администрация Байдена озабочена перемещением российских войск" — Бёрнс якобы встретился с высокопоставленными российскими чиновниками и сказал им, что США "пристально следят за всеми перемещениями". А также "выразил озабоченность тем, что Россия пытается использовать газовый экспорт для давления на Украину и другие европейские страны, которые страдают от энергетического кризиса в преддверии зимы". Ведь Путин, по мнению Daily Mail, "давно жаждет контролировать Украину — это часть его плана по возрождению СССР".

Эта версия визита уже тогда вызывала серьёзные сомнения у всех думающих и знающих людей. Во-первых, потому что для "предупреждения" целый директор ЦРУ мог просто позвонить по телефону, а не ехать лично в Москву. Во-вторых, ради "предупреждения" о том, чего нет (ну не собирается Кремль вторгаться на Украину просто так), его бы и не допустили до встречи с Путиным. И, в-третьих, с ним бы никто не стал разговаривать на предмет "использование Москвы газового оружия" — в России с пониманием относятся к восточноевропейским политикам, тиражирующим эти сказки (русофобию ж как-то надо поддерживать), однако не готовы всерьёз их обсуждать с взрослыми людьми. Тем более с директором ЦРУ, в чьё ведение, вообще-то, энергетические вопросы не входят.

Получается, что CNN и другие СМИ выдумали очередные сказки? Не исключено, что им просто слили эту информацию для того, чтобы представить визит Бёрнса как очередную демонстрацию американской силы — дабы его не критиковали. Ведь на самом-то деле он была демонстрацией готовности договариваться.

Так, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, "в центре внимания была двусторонняя повестка, в том числе дипломатический кризис в отношениях Москвы и Вашингтона. Обсуждались также региональные конфликты, ситуация в киберпространстве и глобальная безопасность".

Если брать выше, то ближе к истине, нежели коллеги из CNN, оказалась польская газета "Выборча" — там связали визит Уильяма Бёрнса с подготовкой очередного саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена.

В этой версии и сам визит, и встреча Бёрнса с Путиным выглядит логично. Стороны банально обсуждали повестку саммита и обменивались своими взглядами на то, что, как и в каком контексте должно обсуждаться. И Бёрнс, как директор ЦРУ, вполне мог обсуждать и тему борьбы с терроризмом, и кибербезопасность. И даже Украину — но не в контексте "русские находятся на границе и начнут войну", а с точки зрения попыток совместного принуждения Киева вести себя прилично. Ведь военные провокации, которые пытается устроить Владимир Зеленский в Донбассе, не нужны ни Москве, ни Вашингтону. И для этих обсуждений как раз подходил Уильям Бёрнс. Как верно отмечает New York Post, кандидатура Бёрнса была выбрана не только из-за его нынешней, но и из-за прошлой деятельности — с 2005 по 2008 год он служил послом в Российской Федерации, и это были далеко не самые плохие годы в истории российско-американских отношений.

Собственно, успешность визита как раз и демонстрируется тем уровнем, на котором принимали Бёрнса. "Встреча директора ЦРУ Бёрнса с Путиным — хороший знак. Обычно главы ЦРУ с российскими президентами не встречаются", — говорит бывший посол США в России Майкл Макфол. И это тот редкий случай, когда с ним сложно поспорить.

Авторы Геворг Мирзаян