Ржавые кусачки и операция под дождём: В каких условиях работают врачи детской больницы Петербурга Медики Первой городской детской больницы пожаловались на невозможность продолжать работу в отделениях. Ужасные условия содержания подтвердили и родители маленьких пациентов. 9 ноября, 21:40 Фото © LIFE

Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий всегда славился если не на всю страну, то как минимум на весь Санкт-Петербург и Ленинградскую область как учреждение, где спасают детей от самых сложных заболеваний. По словам врачей, больница в медицинском сообществе всегда по праву носила имя Первой не только по номеру, но и по профессиональным навыкам. Теперь же вокруг Первой происходит множество скандалов из-за условий, в которых проводится лечение, иногда это приводит даже к гибели детей.

Один из последних случаев — ожог 4% тела ребёнка при выполнении несложной операции. Мама Максима Л. (имя изменено) обратилась в больницу для удаления её сыну пупочной грыжи и двух невусов, больших родинок, в районе головы. Всё шло планово в одном из лучших детских центров страны, но во время операции произошла нештатная ситуация. Мама пациента узнала это только от самого ребёнка, который написал ей сообщение, что у него горит всё тело. Самого мальчика в срочном порядке перевели в ожоговое отделение, где он пролежал почти месяц.

Фото © LIFE

Мама ребёнка забила тревогу. Врачи ничего вразумительного на произошедшее, по её словам, ответить не смогли и всячески избегали общения. Когда родительнице удалось дойти до главврача больницы, то там она получила ответ: "Вы не суд, и не надо нас тут судить, вот если будет суд, там и посмотрим". Мать тут же обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить действия медиков. По предварительным данным, оказалось, что при выполнении рядовой операции произошло возгорание раствора, которым был обработан ребёнок. Бесцветный огонь под медицинским бельём попросту не заметили, и мальчик получил ожоги средней тяжести.

Во втором случае 5-летняя Вика К. (имя изменено) погибла после оказания процедур в Первой городской детской больнице. Там ей установили катетер так, что порвали вену. После этого девочку возили по больницам, но спасти так и не смогли.

Фото © LIFE

Лайф обратился за разъяснениями этих и нескольких других случаев к самим медикам, ведь логично, что претензии именно к ним, но, как оказалось, врачи сами недовольны условиями работы и, по их словам, делают операции, что называется, "на коленке". Виной тому — устаревшее оборудование и недостаток необходимых лекарственных средств. В распоряжении Лайфа оказались фото инструментов, которыми приходится работать хирургам для проведения операций. На столе кабинета, где должна быть строгая стерильность, лежат ржавые медицинские кусачки, а под протекающий после дождя потолок подставляют вёдра.

Фото © LIFE

Видео предоставлено LIFE

Все эти ситуации даже при наличии фото- и видеодоказательств ужасных условий в петербургском детском центре при желании можно было бы списать на единичные случаи, которые то ли по недосмотру врачей, то ли по их ошибке происходят практически в любом российском медучреждении, особенно в условиях пандемии. Но есть одно веское но. Коллектив медиков обратился с криком о помощи к журналистам. Виной всему, по их мнению, являются действия руководства некогда передового медицинского центра для детей. Они написали письмо, в котором выразили претензии прежде всего к руководству больницы. По их словам, вместо того чтобы заниматься модернизацией оборудования, закупкой необходимых лекарств и обучением персонала, администрация обустраивает собственные кабинеты, а врачей отправляет повышать квалификацию за свой счёт. Главным врачом центра сейчас является Елена Плотникова, назначенная на этот пост в ноябре прошлого года. По странному стечению обстоятельств именно после этого в больнице стали происходить подобные случаи, а медики забили тревогу.

Письмо врачей Фото © LIFE

Лайф направил запрос в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и прокомментировать ужасающие условия работы медиков. Как заявили чиновники, больница действительно является одной из ведущих в регионе, там занимаются не только "эксклюзивными направлениями", но и серьёзно совершенствуют экстренную помощь. Более того, в центре на содержание имущества и капитальный ремонт потратили почти 20 млн рублей, закупили оборудования почти на 200 млн. Так что подобные ржавые кусачки на операционном столе считают постановочной фотографией.

Ответ Комитета по здравоохранению Фото © LIFE

Примечательным при этом является тот факт, что в ответе Комитета по здравоохранению признали наличие обращений медиков об условиях работы, что для одного из ведущих центров по оказанию медицинской помощи детям Санкт-Петербурга по крайней мере уже странно. А родители пострадавшего и погибшего ребёнка уже обращаются в суд.