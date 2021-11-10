Алюминий на колёсах

Речь идёт о родстере с условным названием "Крым" и мощном внедорожнике "Стрела", разработанных молодыми инженерами МГТУ им. Н.Э. Баумана и Военно-промышленной компании в рамках Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации (МСИТК).

Родстер

Фото © Алюминиевая ассоциация

Всё начиналось ещё в 2013 году как необычный учебный процесс, призванный объединить талантливых студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и других технических вузов вокруг реального дела, дать им практический производственный опыт работы над перспективным захватывающим проектом. Создание первого отечественного молодёжного родстера — идеальное применение молодых талантов.

Родстер — это двухместный автомобиль с мягкой или жёсткой съёмной крышей. В России до сих пор таких не делали, так как в наших условиях производители не видели массового спроса на такой несколько вычурный — "понтовый" — продукт. Перед разработчиками из МСИТК (в тот момент это была объединённая команда, которая действовала на базе конструкторского бюро молодёжи МГТУ им. Н.Э. Баумана) стояла задача создать недорогой молодёжный автомобиль полностью на отечественной компонентной базе.

Ребята вызов приняли, и уже в 2016 году на Московском международном автосалоне первый прототип был представлен публике. С тех пор проект продвинулся достаточно далеко, существуют вполне реальные автомобили, собранные на производственной базе Бауманки в городе Орехово-Зуево. Но, как говорит руководитель проекта профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко, "базового индустриального партнёра пока нет".

Проявление интереса к этой работе со стороны Алюминиевой ассоциации придало проекту новый импульс. Участники ассоциации поделились с молодыми инженерами своими научными разработками, передали им перспективные новые сплавы, прокат от АМР.

Открылось второе дыхание в работе над бионической (природоподобной) несущей системой, которая, возможно, будет положена в основу новых автомобилей. Идея заключается в том, что природа уже создала очень эффективные технические конструкции, которые надо просто суметь повторить. Например, берцовая кость человека может выдержать запредельные нагрузки за счёт пористости и уникального компонентного состава.

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Использование перспективных алюминиевых сплавов позволяет перейти к созданию несущей конструкции автомобиля с новыми качествами, например управляемой пористостью.

Это далеко не единственное преимущество применения алюминия в автомобилестроении. Снижение массы и расхода топлива, повышение грузоподъёмности и антикоррозийной устойчивости, сокращение тормозного пути — всё это алюминий. Дмитрий Онищенко рассказывает об испытаниях алюминиевого корпуса на полигоне Государственного научного центра НАМИ: коэффициент энергопоглощения по сравнению с аналогичной конструкцией, изготовленной из конструкционной стали, выше в 1,6 раза. А это напрямую влияет на пассивную безопасность автомобиля — элементы пассивной безопасности кузова автомобиля возьмут на себя энергию удара.

При этом алюминий всё ещё мало используется в автомобилестроении. Да, он не так хорошо сваривается и штампуется, как сталь. Попробуйте подварить алюминиевый диск в простом автосервисе… Но это вопрос технологий. Особенности алюминия не помешали его масштабному применению в авиастроении.

— Я считаю, — говорит профессор Онищенко, — что и в автомобилестроении будущее за алюминием. Энергетический переход, электромобилизация форсируют этот процесс.

"Стрела"

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Сегодня МСИТК — это мощное сообщество молодёжных инженерных команд 22 вузов нашей страны, которое в рамках направления "наземный транспорт" объединено в распределённое цифровое конструкторское бюро под эгидой легендарного ГНЦ НАМИ. Аппетит приходит во время еды: опробовав силы на проекте родстера, они взялись за ещё более масштабный проект. Сегодня на выходе мощный многоцелевой внедорожник "Стрела".

В его основу положен тот же базовый принцип, что и в проекте молодёжного родстера, — максимальное использование стандартных компонентов от массовой отечественной автомобильной платформы, что позволит сократить стоимость технологической подготовки и сроки организации производства. На родстере использована компонентная база автомобиля "Лада-Гранта", на "Стреле" — газовской продукции ("Газель НН", "Соболь НН"). Модульная конструкция обеспечивает широкую маркетинговую матрицу, различные варианты привода, силовой установки и внешнего обвеса.

Фото © Алюминиевая ассоциация

Уникальность "Стрелы" в том, что благодаря съёмному композитному кунгу его легко преобразовать из класса SUV в пикап и использовать для перевозки негабаритных грузов (снегоход, квадроцикл) или установки вооружения в военной версии.

Автомобиль семейства "Стрела" разрабатывается в военной и гражданской версиях. Военная, в частности, обеспечивает защиту от взрывных устройств мощностью до двух килограммов тротила благодаря энергопоглощающему взрывозащитному устройству днища и комплекту съёмной облегчённой гибридной брони.

Дизайнеры намеренно подчёркивают армейскую преемственность автомобиля. Облик "Стрелы" — её круглые фары, решётка радиатора, повторители поворотников — восходит к легендарному военному грузовику "Урал", по-прежнему широко применяющемуся в Вооружённых силах России.

Совместная работа ВПК, КБМ МГТУ им. Н.Э. Баумана и МСИТК по созданию гражданской версии автомобиля "Стрела" носит инициативный характер. Полёт конструкторской мысли ничем не ограничен, поэтому в этом случае возможно применение инновационных технологий. В том числе и алюминиевых сплавов при изготовлении несущей системы и кузова автомобиля.

О том, как сейчас идёт работа над "Стрелой", рассказывает профессор Дмитрий Онищенко:

— Инженерное сообщество очень верит в перспективы "крылатого металла" в автомобилестроении. Но принятие решений о его использовании зачастую упирается в стену предубеждений, которую нам, специалистам, в одиночку сломать не удаётся. Тут нужна консолидированная позиция производителей алюминия, разработчиков и потребителей.

— Какой сплав может потенциально использоваться при изготовлении несущей системы и кузова "Стрелы"?

— Мы пока не определились с маркой алюминиевого сплава для корпуса вездехода. AlSi 7, AlSi1MgMn, другой — выбор зависит от определения технологического типа сборки кузова при массовом производстве. Для решения этого и других вопросов нам сегодня очень нужна помощь со стороны специалистов российских научных институтов. Мы также очень рассчитываем на заказы по разработке новых технологий, например прототипа бионической рамы, со стороны отечественного бизнеса.

— Не опасаетесь конкуренции на рынке? У нас широко представлены пикапы Mercedes X-Class и VW Amarok, другие раскрученные марки.