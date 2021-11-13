Как выглядят любимые женщины "Уральских пельменей"

Комедийный коллектив из Екатеринбурга "Уральские пельмени" был образован в 1993 году как команда КВН. В 2009 году комики начали вести своё шоу на телевидении и выступать с концертами. Параллельно у них бурлила личная жизнь, и вот какие пары образовались в результате.

Андрей и Эльвира Рожковы

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Андрей сделал предложение своей будущей жене Эльвире только спустя шесть лет после знакомства. Девушка родилась в Москве. До замужества она работала дизайнером. А ещё супруга Рожкова — кандидат в мастера спорта по самбо. У пары трое сыновей, причём вторые роды Андрей принимал сам. Сейчас Рожков почти не выступает с основным составом "Уральских пельменей", поэтому может уделять больше времени семье.

Дмитрий и Ксения Соколовы

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Соколов был женат дважды. С первой женой, Натальей, юморист познакомился ещё в студенческие годы. Девушка родила от него двоих детей. Брак распался из-за постоянного отсутствия Дмитрия дома и финансовых проблем. В 2011 году он женился во второй раз. Новой избранницей звезды "Уральских пельменей" стала Ксения Ли, участница команды КВН из Екатеринбурга "Ирина Михайловна". Девушка младше своего мужа на 20 лет. У пары трое совместных детей.

Вячеслав и Надежда Мясниковы

Фото © VK / rojkov_andrei

Этого артиста можно с уверенностью назвать примерным семьянином. Со своей женой Надеждой он счастлив в браке уже более 18 лет. Мясниковы познакомились, ещё играя в студенческой команде КВН. Прежде чем пожениться, они просто встречались на протяжении трёх лет. Сейчас пара воспитывает троих сыновей. Первыми в 2010 году на свет появились близнецы Костя и Максим. В 2017 году родился младший сын Никита.

Сергей Исаев и Ирина

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В студенческие годы Сергей женился на кавээнщице Евгении, но брак продлился недолго. После этого Исаев много лет вёл холостую жизнь, пока в 2010 году не встретил девушку по имени Ирина. Уже через пару месяцев после знакомства они съехались, а в 2013 году у пары родился первенец. Через три года у Сергея и Ирины появился второй сын, но они до сих пор официально не женаты.

Сергей и Татьяна Ершовы

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