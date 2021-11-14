Российские актёры с испорченной репутацией

Эти актёры оступились лишь однажды, но, как выяснилось, всерьёз и надолго. Их имена у всех на слуху. И не только благодаря запоминающимся ролям.

Дмитрий Дюжев

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Актёр, полюбившийся поклонникам "Бригады" и "Жмурок", однажды позволил себе неосторожное публичное высказывание, которое ему припоминают до сих пор. Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают второсортных сериалов, которые показывают на нашем телевидении. Причиной для его негодования послужил инцидент в аэропорту, когда пассажиры, стоявшие в очереди на регистрацию, не пропустили звезду вперёд.

Владимир Епифанцев

Кадр из фильма "Дом" © "Кинопоиск"

Епифанцев покусился на основу основ российского общества — семейные ценности. Он много лет считался примерным мужем и отцом, но этот образ рухнул в одночасье, когда актёр признался в своей неверности. Оказалось, что Епифанцев регулярно изменял своей супруге, актрисе Анастасии Веденской, которая родила ему двоих детей. После развода образ жизни Владимира не изменился. Несмотря на то что у него есть постоянная девушка, он продолжает практиковать полигамные связи.

Марат Башаров

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Актёр Марат Башаров успешно прокладывал дорогу к сердцам миллионов российских зрительниц с помощью своего мужского обаяния. Как выяснилось, в реальной жизни он был совсем другим человеком. Жена артиста Екатерина Архарова заявила, что он часто выпивал и избивал её, представив доказательства в виде травм и синяков. За разводом последовало и падение с актёрского олимпа: Башарова захейтили не только поклонники, но и коллеги по цеху. Спустя какое-то время история повторилась с его новой возлюбленной, Елизаветой. Впрочем, несмотря на сломанный нос, она нашла в себе силы простить актёра.

Павел Прилучный

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Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный громко оскандалился на всю страну после того, как в Сеть попало видео его перепалки с корреспондентом канала MTV. Актёру не понравился заданный ему вопрос, и, вместо того чтобы просто уйти от ответа, он внезапно вспылил и начал оскорблять журналиста, используя нецензурную лексику. А после развода с женой, актрисой Агатой Муцениеце, выяснилось, что свой строптивый нрав Павел проявлял и дома, нередко прикладываясь к бутылке и прибегая к грубой силе.

Михаил Ефремов

Фото © "Кинопоиск"