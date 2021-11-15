За последние годы, по данным Верховного суда, нагрузка на российских служителей Фемиды увеличилась практически в полтора раза. Если в 2012 году было зарегистрировано почти 4 миллиона дел, то в 2018-м эта цифра составила 6 миллионов. При этом количество судей уменьшилось на 31%.

Увеличение зарплаты судей

Проект "20 идей по развитию России" предложил несколько путей решения проблемы высокой нагрузки на отечественное правосудие, которые следует ввести на законодательном уровне. Чтобы мотивировать людей на качественную работу, необходимо, как считает предприниматель Дмитрий Давыдов, поднять денежное довольство как самих судей, так и их секретарей на 30%. Кроме того, нужно ввести и систему премирования, которая бы учитывала сверхурочные рассмотрения дел в будние дни и работу в выходные, повышение квалификации сотрудников, а также количество рассмотренных дел на иностранном языке.

Логично, что встаёт вопрос, где взять на это средства. Один из источников — штрафы с граждан. Доля взыскиваемых в ходе процесса средств должна идти не в государственную казну, а на оплату работы судей, считает проект. Второй вариант — увеличение госпошлины. Так, например, за рассмотрение дела по взысканию долга в 3000 евро в Швейцарии это будет стоить заявителям €646, тогда как в России эта сумма составляет всего €75.

"Ночные суды"

Вторым предложением проекта "20 идей по развитию России" является введение практики так называемых ночных судов. Судьи в нерабочее время будут рассматривать мелкие правонарушения: например, семейно-бытовые вопросы, хулиганство или несоблюдение правил дорожного движения. Подобная система не нова и действует по всему миру во многих странах. Например, в Сингапуре такие "ночные суды" существуют с 1992 года. Заседания проходят после 18:00 с понедельника по четверг. Также есть эта практика и в Казахстане с 2018 года, благодаря этому нагрузка на судей снизилась на 50–55 дел в месяц, а очередь по более серьёзным делам значительно сократилась.

Увеличение пошлин

Многие споры по гражданским делам люди приходят решать именно в суд не только потому, что не могут разобраться сами, но и потому, что госпошлины в российской системе практически ничего не стоят. Тем самым даже по заведомо проигрышным делам заявители только нагружают судей. По мнению автора проекта "20 идей для развития России", увеличение платы за подачу искового заявления могло бы изменить ситуацию и помочь решить проблему. Так, например, предлагается при каждом процессе определять "бесплатное" количество дней, которое может занимать слушание. Когда это время выйдет, будет браться пошлина за каждый дополнительный день или час слушания. Таким образом, считает Дмитрий Давыдов, стороны будут мотивированы начинать слушание только в случае максимальной готовности, а любая задержка по вине истца или ответчика будет оплачиваться. Подобная практика существует в Сингапуре, где, например, второй день слушаний в апелляционном суде по иску стоимостью свыше 1 000 000 стоит 6000 сингапурских долларов.

Принятие этих мер на законодательном уровне, по мнению автора проекта, поможет вывести систему судопроизводства России на качественно новый этап, что ещё и положительно скажется на инвестиционной привлекательности страны.