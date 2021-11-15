Жизненная необходимость: Страны одна за другой вводят QR-коды для борьбы с пандемией коронавируса Распространение инфекции вынуждает страны ограничивать население в передвижении внутри страны. 15 ноября, 19:42

Согласно официальной статистике, к ноябрю 2021 года CoViD-19 заразилось более 250 миллионов человек, из которых более пяти миллионов умерло. Чтобы остановить распространение болезни, в различных странах мира стали вводиться ограничительные меры. Так, в России правительство внесло в парламент закон о QR-кодах, который будет действовать до 1 июня 2022 года. А как подобный вопрос решают в других странах мира?

Италия

Скриншот © YouTube / Wall Street Journal

В Италии существует декрет-закон № 127/2021, обязывающий всех сотрудников предъявлять так называемый Green Pass для входа на рабочее место. Green Pass представляет собой цифровой QR-код или бумажный сертификат, его можно получить после вакцинации, отрицательного результата теста или выздоровления от SARS-CoV-2 в определённые сроки. Указанное не распространяется на лиц, освобождённых от вакцинации на основании соответствующей медицинской справки.

Предполагается, что проверку Green Pass должны будут проводить работодатели, в случае неисполнения декрета на работодателя накладывается административный штраф в размере от 400 до 1000 евро. В случае повторного нарушения административная санкция будет удвоена. На рабочих, допущенных к рабочему месту без Green Pass, также могут быть наложены административные штрафы в размере от 600 до 1500 евро. Сотрудники без Green Pass отстраняются от работы без сохранения зарплаты.

Израиль

В Израиле введена система так называемых зелёных паспортов (пропусков), которые содержат QR-коды. По информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Израиля, "зелёный паспорт" может выдаваться на разные сроки: привитым всеми предусмотренными компонентами вакцины — на шесть месяцев, выздоровевшим после коронавируса — на шесть месяцев, получившим положительный результат серологического анализа — до 31.03.2022, получившим отрицательный результат ПЦР-теста — на трое суток для взрослых и на семь суток для детей, получившим отрицательный результат экспресс-теста — на одни сутки.

"Зелёный паспорт" позволяет гражданам Израиля посещать культурные и спортивные мероприятия и учреждения, общепит, вузы, уличные события на более чем сто человек, молитвенные дома, если там находится более чем пятьдесят человек, и прочее.

Перечень мероприятий и мест, которые можно посещать с "зелёным пропуском", регулярно уточняется. Так, согласно последним изменениям от 28 октября 2021 года, "зелёный пропуск" позволяет посещать марафоны и мероприятия на открытом воздухе с любым количеством участников.

Франция

Во Франции были введены специальные "санитарные пропуска" (или "пропуска здоровья"), содержащие QR-коды, для входа в места досуга и учреждения культуры с количеством посетителей более чем пятьдесят человек. Для их получения необходимо быть вакцинированным или переболевшим либо иметь отрицательные результаты тестирования.

"Санитарные пропуска" требуются для входа во все заведения (даже с количеством посетителей менее пятидесяти человек), включая бары, рестораны, кафе и торговые центры, больницы, дома престарелых, медико-социальные учреждения, а также на мероприятия с массовым скоплением людей. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, а также сайт французского правительства.

"Санитарный пропуск" можно загрузить через государственное приложение TousAntiCovid либо же использовать в бумажном формате.

Нидерланды

С 25 сентября 2021 года в Нидерландах введены обязательные пропуска с QR-кодами для посещения общественных мест для лиц старше 13 лет.

QR-код понадобится для посещения внутренних помещений заведений, где подают еду и напитки (не распространяется на заведения, работающие навынос), казино, фестивалей и концертов, коммерческих мероприятий, таких как торговые выставки, профессиональных спортивных матчей (для зрителей), учреждений культуры, таких как кинотеатры, театры и концертные залы.

Система предоставления и контроля QR-кодов работает при помощи приложения для мобильных устройств Coronacheck.

Великобритания

Так как Великобритания является Соединённым Королевством, то есть в её состав входит несколько разных стран, то и правила в них введены разные. Так, в Англии в настоящее время не введены ковид-паспорта. По данным Би-би-си, паспорта о вакцинации могут быть введены правительством в соответствии с планом Б, если количество заболевших резко вырастёт.

В Уэльсе лицам старше 18 лет нужно будет предъявить свой ковидный пропуск от Национальной службы здравоохранения, чтобы попасть в кинотеатры, театры и концертные залы. Кроме того, он необходим для посещения ночных клубов и аналогичных мест, мероприятий в закрытых помещениях для более чем пятисот человек, мероприятий на открытом воздухе для более чем четырёх тысяч человек, любых мероприятий для более чем десяти тысяч человек.

В Шотландии ковидный пропуск необходим для того, чтобы посещать ночные клубы, развлекательные заведения для взрослых, а также другие мероприятия с массовым скоплением людей: в помещении — с участием более пятисот человек, на открытом воздухе — с участием более четырёх тысяч человек, любое мероприятие с участием более десяти тысяч человек.

В Северной Ирландии система обязательных ковид-паспортов в настоящее время не действует. Граждане могут добровольно скачать приложение Cert Check NI, чтобы поощрить использование QR-кодов о вакцинации среди населения.

Канада

В Канаде граждане обязаны предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от CoViD-19 (в виде QR-кода) во время путешествий по стране самолётом, железнодорожным транспортом или круизным лайнером. На сайте канадского правительства отмечается, что решением региональных властей доказательство вакцинации также может быть затребовано для доступа к так называемым несущественным услугам.

При этом регионы могут уточнять ограничения в зависимости от ситуации на своей территории. Так, в Британской Колумбии требуется подтверждение полной вакцинации для доступа к заведениям, услугам и мероприятиям, проходящим внутри помещений. В частности, документы потребуются для посещения спортивных ивентов численностью более пятидесяти человек, концертов, театральных постановок, ресторанов, кафе, баров и тренажёрных залов.

Фото © Government of Canada

США

В США власти ряда штатов ввели ковид-паспорта. К ним относятся Калифорния, Колорадо, Гавайи, Иллинойс, Луизиана, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния. Например, власти штата Нью-Йорк по мере снятия коронавирусных ограничений начали применять программу паспортов вакцинации, известную как "Ключ к Нью-Йорку" (Key to NYC).

Власти требуют от жителей старше 12 лет подтверждения о вакцинации хотя бы одним компонентом вакцины, если они хотят принимать пищу в помещениях общепита, заниматься фитнесом в закрытом пространстве и участвовать в развлекательных мероприятиях в помещении, включая кинотеатры, концертные площадки, музеи, спортивные арены и прочее. Предприятия теперь также обязаны проверять статус вакцинации всех сотрудников и клиентов от 12 лет и старше.

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Китай

В Китае действуют обязательные QR-коды для посещения отелей, ресторанов, магазинов, метро и жилых комплексов. Для этого компании Alibaba и Tencent разработали специальные приложения, которые позволяют оценить риск заражения каждого пользователя и в зависимости от этого присвоить ему QR-код одного из трёх цветовых типов. Зелёный код даёт человеку свободу перемещений, жёлтый предписывает ему недельную самоизоляцию, красный означает, что человек должен находиться в карантине 14 дней. При этом, если человек с зелёным QR-кодом посетил, например, торговый центр, где было выявлено заражение ковидом, код может быть изменён на жёлтый.

Электронные сертификаты содержат имя, пол, национальность, тип и номер удостоверения личности, район регистрации домашнего хозяйства, домашний адрес, контактный телефон, основную историю болезни, личную информацию о состоянии здоровья, историю путешествий, в том числе сведения о том, где человек недавно жил и оставался в течение определённого периода времени.

Южная Корея

В Южной Корее система QR-кодов действует для посещения ресторанов, баров, кафе, ночных клубов и спортивных учреждений. На входе в заведения граждане должны регистрироваться с помощью QR-кодов на своих смартфонах. При этом муниципальные власти могут самостоятельно распространять систему QR-кодов на посещение библиотек, больниц и церквей. Данные о гражданах, полученные с помощью кодов, вносятся в централизованную базу на четыре недели.

В настоящее время данная система продолжает работать. Зоны действия QR-кодов расширяются в зависимости от количества заболевших коронавирусом. Так, власти Южной Кореи выделили несколько рангов уровня заболеваемости. При четвёртом ранге полностью запрещена работа развлекательных заведений в ночное время. При третьем ранге запрета на ночную работу кафе нет, но граждан также пускают в кафе и рестораны по QR-коду.

Итого

В конечном итоге можно сказать: практика введения QR-кодов показала, что разные страны независимо друг от друга пришли к схожим решениям. Все государства прежде всего стараются разводить потоки людей, усложняя посещение увеселительных мероприятий и вынуждая сограждан вакцинироваться.

Судя по тому, что в указанных государствах уровень заболеваемости и, как следствие, смертности пошёл на убыль, подобную практику можно считать удачной, а значит, её распространение будет расширяться.

Авторы Андрей Лапенков