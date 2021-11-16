Опасная симка: Как не дать заблокировать свой номер телефона после 1 декабря Почти половина всех корпоративных сим-карт может оказаться через пару недель вне закона. Как не остаться без связи, разобрался Лайф. 15 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почти 16 миллионов корпоративных сим-карт могут быть заблокированы с 1 декабря этого года, подсчитали аналитики. А всё потому, что многие организации просто не стали соблюдать принятый в прошлом году закон о "серых сим-картах". Он вступил в силу летом нынешнего года. Теперь все корпоративные сим-карты должны быть зарегистрированы в специальном реестре. Это касается не только тех номеров, по которым общаются сотрудники организаций, но даже и тех, что используются для устройств: терминалов, шлагбаумов, модемов и онлайн-касс. Суть закона в том, чтобы чиновники достоверно знали, за кем закреплён тот или иной номер. Первым шагом было введение идентификации частных сим-карт по паспорту, а теперь настала очередь и корпоративных номеров. Тем более что многие такие симки потом появлялись в продаже в переходах метро.

— Просто многие не восприняли этот закон серьёзно, — говорит партнёр юридической компании "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев. — Кто-то уверен, что вступление в силу закона отложат, кто-то считает, что он просто не будет работать. Однако мы бы рекомендовали не рисковать — ведь не внесённые в систему номера просто заблокируют. Не будут работать онлайн-кассы, не откроются шлагбаумы, и сотрудники не смогут связаться с клиентами.

Причём сделать это ещё не поздно и довольно просто.

Как зарегистрировать сим-карту компании или предпринимателю

Итак, чтобы карта не была заблокирована, зарегистрировать её можно через сайт госуслуг. Однако, если карта используется для звонков, для её активации необходимо, чтобы сотрудник её подтвердил. Если с помощью симки обеспечивается работоспособность терминала или шлагбаума, такое подтверждение, понятно, не требуется.

Шаг 1. Зарегистрироваться на госуслугах. Создать учётную запись компании может её руководитель или представитель с правом действовать без доверенности. У них должен быть уже подтверждённый профиль на госуслугах, а также электронная подпись. Если аккаунт уже был зарегистрирован ранее, необходимо проверить, был ли он подтверждён и все ли данные компании прошли аутентификацию.

Шаг 2. Для каждого оператора связи заполнить электронное заявление. Причём все номера одного оператора можно указать в одном документе, необязательно составлять по одному заявлению на каждого сотрудника, можно просто вставить данные из внутренней корпоративной системы или CSV-файла. Понятно, что придётся указать паспортные данные и номера телефонов сотрудников. Если же сим-карта находится в устройстве — подробный адрес размещения и номер гаджета.

Как зарегистрировать сим-карту сотрудникам

Здесь также есть два варианта. Можно просто подождать, пока симку зарегистрирует работодатель, и одобрить его запрос на подтверждение на госуслугах в личном кабинете. Конечно, нужно тщательно проверить этот номер, чтобы недобросовестный кадровик или сотрудник не попытались "повесить" на вас дополнительные симки. Помните, потом вам отвечать, если тот или иной номер будет замешан в каких-либо нечистоплотных делах. А можно зарегистрировать номер самостоятельно. Надо также в личном кабинете на госуслугах заполнить заявление (потребуется ИНН работодателя), и после проверки карты оператором она будет активирована.

— Проверка будет довольно быстрой, — обещает сотрудник крупного сотового оператора Татьяна. — Просто проверят, есть ли с такой-то фирмой договор о корпоративном обслуживании. Если да, то сим-карта будет активирована. Если что-то не совпадает, то с 1 декабря действительно можно просто "потерять" свой номер.

Авторы Александра Баязитова