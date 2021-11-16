Нет фамилии — нет долгов: Как подозреваемый во взятках вице-губернатор Владимирской области спасал свою репутацию Григорий Вишневский задержан. Его подозревают в нескольких эпизодах взяточничества. Но в его биографии могут быть другие тёмные пятна. Лайф выяснил, почему он менял фамилию. 16 ноября, 15:16 Фото © provladimir.ru, телеграм-канал AVinfobot

Во вторник стало известно о задержании 44-летнего врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Как выяснилось, оперативники нагрянули в администрацию ещё накануне вечером. Они задержали чиновника, провели выемку документов и компьютеров. В ближайшее время следователи решат вопрос о правовом статусе задержанного и мере пресечения.

Задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы ещё в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина. Якобы застройщик не успел вовремя сдать объект, после чего губернатор потребовал расторгнуть контракт. Пользуясь ситуацией, Вишневский предложил компании решить вопрос за 600 тысяч рублей.

— Вишневский подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере), — сообщили в Следственном комитете.

Эта статья грозит чиновнику суровым наказанием — до 12 лет лишения свободы и крупным штрафом.

Кроме того, его подозревают в получении взятки от застройщика жилого комплекса в местном микрорайоне Коммунар. Владелец компании хотел построить дом на два этажа выше, чем было указано в проекте.

18 марта 2021 года теперь уже бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил Григория Вишневского временно исполняющим обязанности зама. Он стал вторым вице-губернатором, курирующим вопросы социального развития региона. Сипягин тогда пояснил, что решение принял исходя из того, что этот блок — самый крупный.

С 2019 года Григорий Вишневский — член Ассоциации юристов России. Фото © alrf.ru

На своём посту Вишневский курировал подблок, который составляют региональные департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и общественных проектов, комитеты по социальной и по молодёжной политике и Госинспекция по охране объектов культурного наследия.

Григорий Вишневский родился в 1977 году в Находке Приморского края. Вскоре его семья переехала в Москву и обосновалась в столичном районе Текстильщики. Вишневский до сих пор прописан в кирпичной пятиэтажке на 7-й улице Текстильщиков.

Как выяснил Лайф, чиновник стал Вишневским относительно недавно, до этого он носил фамилию родителей — Спиченок. Судя по всему, так он пытался поправить свою репутацию и избежать чёрных списков неблагонадёжных заёмщиков.

Спиченок окончил в Москве Российский университет дружбы народов (РУДН) по направлению "юриспруденция" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". А начинал карьеру со столичного Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. Там же работала, по-видимому, супруга Григория — 50-летняя Оксана Спиченок.

На заре нулевых оба занималась бизнесом: в 2001 году Спиченок открыл некоммерческий благотворительный фонд содействия национальному мореплаванию "Роял марин бюро", предоставляющий финансовые услуги, а годом позже — АО "Профлот", консалтинговую компанию, занимающуюся исследованиями конъюнктуры рынка. Должность директора заняла Оксана.

© СПАРК

Оксана и Григорий регистрировались по одному адресу на улице Братиславской в столичном районе Марьино, на пару водили японский паркетник Toyota Rav4 и утопали в долгах. В отношении Спиченка федеральными приставами открывались десятки исполнительных производств. В основном мужчина очень не любил оплачивать штрафы ГИБДД. Однако были долги и посерьёзнее — в 2014 году чиновник даже попал в стоп-лист банка ВТБ.

Впрочем, финансовые проблемы никак не повлияли на карьеру будущего вице-премьера. Он работал на различных должностях в московском центре "Открытое правительство", Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, был помощником заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец.

Тот самый "мерседес". Фото © Телеграм-канал AVinfobot

Несколько лет назад Оксана и Григорий Спиченок неожиданно сменили фамилию и стали Вишневскими. Примерно в то же время Григория стали видеть за рулём вишнёвого авто Mercedes CLS 250 d4матiс, который принадлежал бывшей сотруднице ОАО "Совкомфлот" 43-летней Наталии Вишневской.

Авторы Евгений Кузнецов